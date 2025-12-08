Axios: Σχέδιο ΗΠΑ «οικονομικής διπλωματίας» για επαναπροσέγγιση των Αιγύπτου και Ισραήλ – Πιέσεις ΗΠΑ για συνάντηση Νετανιάχου-Σίσι

Ρόλο διαμεσολαβητή επιθυμεί, ως φαίνεται, να αναλάβει η Ουάσινγκτον, επιδιώκοντας να φέρει στο ίδιο τραπέζι τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι. Ωστόσο, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι ο Νετανιάχου πρέπει να εγκρίνει μια στρατηγική συμφωνία φυσικού αερίου με την Αίγυπτο και να λάβει άλλα μέτρα για να πείσει τον Σίσι να συναντηθεί μαζί του.

Υπενθυμίζεται πως οι δύο ηγέτες δεν έχουν συνομιλήσει ποτέ από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα.

Οι ΗΠΑ τώρα επιχειρούν να βελτιώσουν τις σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και αραβικών χωρών μέσω της οικονομικής διπλωματίας.

«Αυτή είναι μια τεράστια ευκαιρία για το Ισραήλ. Η πώληση φυσικού αερίου στην Αίγυπτο θα δημιουργήσει αλληλεξάρτηση, θα φέρει τις χώρες πιο κοντά, θα δημιουργήσει μια πιο ζεστή ειρήνη και θα αποτρέψει τον πόλεμο», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Οι ΗΠΑ εξετάζουν παρόμοιες πρωτοβουλίες με έμφαση στα οικονομικά κίνητρα σε τομείς όπως η τεχνολογία και η ενέργεια, μεταξύ Ισραήλ και αραβικών χωρών όπως ο Λίβανος, η Συρία και η Σαουδική Αραβία. Ο στόχος είναι να επαναφέρουν το Ισραήλ στο διπλωματικό προσκήνιο, να δημιουργήσουν ένα νέο μοντέλο συνεργασίας με τον αραβικό κόσμο και να επαναφέρουν σε τροχιά τις Συμφωνίες του Αβραάμ.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι ελπίζουν να το επιτύχουν παράλληλα με τις προσπάθειες σταθεροποίησης της εκεχειρίας στη Γάζα και προώθησης της διαδικασίας ειρήνευσης.

Σε πρόσφατες συνομιλίες, ο σύμβουλος του Προέδρου Τραμπ και γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ, είπε στον Νετανιάχου ότι μετά τον πόλεμο, το Ισραήλ πρέπει να δείξει στις χώρες της περιοχής ότι έχει περισσότερα να προσφέρει από μια αρνητική ατζέντα. Ο Κούσνερ τόνισε ότι οι χώρες της περιοχής δεν θέλουν να συζητούν συνεχώς για το Ιράν, αλλά προτιμούν να εξερευνούν επιχειρηματικές ευκαιρίες. Αν το Ισραήλ θέλει να ενταχθεί στην περιοχή, πρέπει να επιστρέψει σε αυτό το είδος γλώσσας, είπε ο Κούσνερ.

Το Ισραήλ θα πρέπει να αξιοποιήσει τον τομέα της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης

«Ο Τζάρεντ είπε στον Μπίμπι ότι το Ισραήλ πρέπει να αναπτύξει τη διπλωματική ικανότητα στον οικονομικό τομέα και να εμπλέξει τον ιδιωτικό τομέα στη διαδικασία ειρήνης. Εξήγησε πώς όταν οι Καταριανοί, οι Σαουδάραβες ή οι Εμιρατιανοί έρχονται στην Ουάσινγκτον φέρνουν επιχειρηματικές αντιπροσωπείες επειδή επικεντρώνονται στις συμφωνίες,» δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios.

Ο ίδιος αξιωματούχος πρόσθεσε ότι το Ισραήλ θα πρέπει να αξιοποιήσει τον τομέα της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, τους φυσικούς πόρους φυσικού αερίου και την τεχνογνωσία σε τομείς όπως η ανανεώσιμη ενέργεια και το νερό στη διπλωματία της περιοχής. Ο Κούσνερ πρότεινε στον Νετανιάχου να ξεκινήσει με την Αίγυπτο, η οποία διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ειρηνευτική συμφωνία της Γάζας και στις προσπάθειες που έχουν οδηγήσει στην επιστροφή 27 από τους 28 νεκρούς ομήρους.

«Οι Αιγύπτιοι έχουν δείξει πραγματική δέσμευση να βοηθήσουν στη Γάζα», είπε Αμερικανός αξιωματούχος. Ενώ ο Νετανιάχου είπε στον Κούσνερ ότι θέλει να συναντήσει τον Σίσι, δεν έχει εμπλακεί σοβαρά, σύμφωνα με ισραηλινή πηγή και Αμερικανό αξιωματούχο. Ο Αιγύπτιος πρόεδρος επίσης δεν φαίνεται ενθουσιασμένος με την ιδέα της συνάντησης. «Δεν υπήρξαν σημαντικές στρατηγικού επιπέδου επαφές μεταξύ των χωρών τα τελευταία δύο χρόνια», είπε η ισραηλινή πηγή.

Ο Νετανιάχου είχε προηγουμένως ακυρώσει πρόσκληση, εξασφαλισμένη από τον Τραμπ, για να παραστεί στη σύνοδο ειρήνης της Γάζας τον Οκτώβριο στο Σαρμ ελ-Σέιχ της Αιγύπτου. Η αλλαγή αυτή προκάλεσε δυσαρέσκεια στον Σίσι, σύμφωνα με την ισραηλινή πηγή. Ο Σίσι και ο Νετανιάχου είχαν μυστική συνάντηση το 2018 και είχαν συναντηθεί δημόσια για τελευταία φορά στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 2017.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν πει στον Νετανιάχου ότι πρέπει να έχει κάτι να προσφέρει στους Αιγύπτιους για να πραγματοποιηθεί μια τέτοια σύνοδος. Μια πιθανότητα είναι να εγκρίνει μια πολυεκατομμυριακή συμφωνία φυσικού αερίου, σύμφωνα με την οποία το Ισραήλ θα παρέχει περίπου το 25% της ηλεκτροπαραγωγής της Αιγύπτου. Η αμερικανική εταιρεία Chevron συμμετέχει στο πεδίο φυσικού αερίου που αφορά τη συμφωνία. Ο Σίσι ενέκρινε το σχέδιο τον Ιούλιο, παρά την εσωτερική και διεθνή κριτική, αλλά η ισραηλινή κυβέρνηση δεν έχει ακολουθήσει ακόμα.

Η ισραηλινή πηγή ανέφερε ότι αυτό οφείλεται σε «σωτερική μικροπολιτική» και στην επιθυμία του Νετανιάχου να υπογράψει τη συμφωνία κατά τη διάρκεια δημόσιας συνάντησης με τον Σίσι στην Αίγυπτο. Η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ουάσινγκτον αρνήθηκε να σχολιάσει. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι τόνισαν ότι ο Νετανιάχου πρέπει να εγκρίνει τη συμφωνία φυσικού αερίου και να προετοιμάσει άλλες οικονομικές προτάσεις για να πραγματοποιηθεί η συνάντηση με τον Σίσι.

Ισραηλινή πηγή και Αμερικανός αξιωματούχος ανέφεραν ότι ο Νετανιάχου έχει πρόσφατα συστήσει μια ομάδα που προετοιμάζει σιωπηλά απτά οικονομικά αποτελέσματα για μια πιθανή σύνοδο με τον Σίσι. «Αυτό που είπαμε στον Μπίμπι είναι ότι πρέπει να το μετατρέψει σε ζεστή ειρήνη και στη συνέχεια να συνεργαστούν για την αποσυμφόρηση της περιοχής. Αν λειτουργήσει με την Αίγυπτο, μπορούμε να κάνουμε το ίδιο με τη Συρία, τον Λίβανο και τη Σαουδική Αραβία», είπε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Διαβάστε επίσης:

Χαμάς: Ανοικτή στο «πάγωμα» ή την αποθήκευση των όπλων στο πλαίσιο εκεχειρίας με το Ισραήλ

Από το κακό στο χειρότερο το Μουσείο του Λούβρου: Εκατοντάδες βιβλία υπέστησαν ζημιές λόγω διαρροής νερού

Ξέφυγε ο Μασκ: «Η ΕΕ δεν είναι Δημοκρατία, αλλά γραφειοκρατία των μη εκλεγμένων και προδοτών»