search
ΚΥΡΙΑΚΗ 07.12.2025 22:11
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.12.2025 20:38

Ξέφυγε ο Μασκ: «Η ΕΕ δεν είναι Δημοκρατία, αλλά γραφειοκρατία των μη εκλεγμένων και προδοτών»

07.12.2025 20:38
musk 9987- new

Σε μία άνευ προηγουμένου επίθεση κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης προχώρησε ο Έλον Μασκ ο οποίος δεν μπορεί να χωνέψει το πρόστιμο των 120 εκατ. Ευρώ στο Twitter για την παραβίαση κανόνων διαφάνειας.

Με μπαράζ αναρτήσεων, σε μία αντίστοιχη «παράσταση» όταν τα είχε σπάσει με τον Τραμπ, κατηγόρησε ούτε λίγο ούτε πολύ την Ευρωπαϊκή Ενωση για… δικτατορία, κάνοντας λόγο ακόμη και για «προδότες» ενός της ΕΕ.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι Δημοκρατία – κυριαρχία του λαού – αλλά μάλλον γραφειοκρατία – των μη εκλεγμένων γραφειοκρατών!» αναφέρει ο δισεκατομμυριούχος.

Στην ανάρτησή του, αναδημοσιεύει το μήνυμα ενός άλλου χρήστη, ο οποίος αναφέρει ότι «Είναι ξεκαρδιστικό να διαβάζεις όλα αυτά τα tweets από Ευρωπαίους που λένε στους Αμερικανούς πολίτες να μην ανακατεύονται στην ευρωπαϊκή πολιτική. Αυτοί είναι οι ίδιοι Ευρωπαίοι που έχουν περάσει κάθε στιγμή της τελευταίας δεκαετίας γράφοντας εμμονικά tweets εναντίον του Τραμπ!» με τον ίδιο να σχολιάζει «Πράγματι, υπάρχουν τόσοι πολλοί πολιτικοί στην Ευρώπη που είναι προδότες του ίδιου του λαού τους».

Ακολούθησε… μπαράζ από αναρτήσεις σε σχόλια άλλων χρηστών κατά της ΕΕ. 

Η Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο 120 εκατ. ευρώ στο X για παραβίαση των κανόνων της ΕΕ βάσει του Νόμου περί Ψηφιακών Υπηρεσιών (DSA), ο οποίος στοχεύει στον περιορισμό της εξάπλωσης παράνομου περιεχομένου. Οι παραβιάσεις περιελάμβαναν έλλειψη διαφάνειας σχετικά με τη βιβλιοθήκη διαφημίσεων του X και την απόφαση της εταιρείας να αλλάξει το μπλε σημάδι επιβεβαίωσης του εμπορικού σήματος από μέσο επαλήθευσης σε «παραπλανητική» επί πληρωμή λειτουργία.

Ακολούθησε η αντίδραση της πλατφόρμας που έκοψε στην ΕΕ την πρόσβαση στον πίνακα ελέγχου της για την αγορά και παρακολούθηση διαφημίσεων στο X.

«Ο διαφημιστικός σας λογαριασμός τερματίστηκε», έγραψε στην πλατφόρμα ο επικεφαλής προϊόντων του X, Νικίτα Μπίερ, νωρίς την Κυριακή.

Το πρόστιμο προκάλεσε την οργή του Λευκού Οίκου, που τάσσεται κατά των ευρωπαϊκών κανονισμών διαφάνειας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ ο Μάρκο Ρούμπιο έκανε λόγο μέχρι και για «πράξη επίθεσης στις ΗΠΑ». 

Διαβάστε επίσης:

Πρόκληση από τον αρχηγό του ισραηλινού στρατού – Δήλωσε ως «νέο σύνορο» με τη Γάζα την γραμμή οριοθέτησης

Η Μόσχα βάζει «κόκκινες» γραμμές για την συμφωνία με την Ουκρανία – Ικανοποίηση Πούτιν για την Στρατηγική Ασφαλείας του Τραμπ

TikTok: «Γιατροί-μαϊμού» κατακλύζουν την πλατφόρμα διαδίδοντας fake news

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
agrotes-mat-trakter
ΕΛΛΑΔΑ

Αυξάνουν τα μπλόκα οι αγρότες – Προανήγγειλαν προσφυγή κατά της ΕΛΑΣ στη Θεσσαλονίκη

pAOKaris
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ-Άρης 3-1: Ασπρόμαυρος περίπατος στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης

Louvre
ΚΟΣΜΟΣ

Από το κακό στο χειρότερο το Μουσείο του Λούβρου: Εκατοντάδες βιβλία υπέστησαν ζημιές λόγω διαρροής νερού

astinomia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην αστυνομία για πυροβολισμούς στο Ίλιον

molotov
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Επίθεση αγνώστων με μολότοφ στο Α.Τ. της περιοχής

Δείτε όλες τις ειδήσεις
provata-new
ΕΛΛΑΔΑ

Πέλλα: Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται παραγωγός που επρόκειτο να του σκοτώσουν τα ζώα

kouretas agrotes (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουρέτας από το μπλόκο στα Τρίκαλα: «Πού πήγαν τα 50 εκατ. ευρώ της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών;»

Nuova-C3-scaled
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το B-SUV που έχει πλημμυρίσει τους ελληνικούς δρόμους και έχει τιμή 17.300 ευρώ

aftias_2911_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αρμόδιος επίτροπος σε Γιώργο Αυτιά: Εντός 12 εβδομάδων αποζημιώσεις στο 95% από φυσικές καταστροφές

diavitis-new
ΥΓΕΙΑ

Διαβήτης: Γιατί η Ελλάδα έχει μείνει πίσω σε σχέση με την υπόλοιπη Ε.Ε. - Τι πρέπει να αλλάξει

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 07.12.2025 22:11
agrotes-mat-trakter
ΕΛΛΑΔΑ

Αυξάνουν τα μπλόκα οι αγρότες – Προανήγγειλαν προσφυγή κατά της ΕΛΑΣ στη Θεσσαλονίκη

pAOKaris
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ-Άρης 3-1: Ασπρόμαυρος περίπατος στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης

Louvre
ΚΟΣΜΟΣ

Από το κακό στο χειρότερο το Μουσείο του Λούβρου: Εκατοντάδες βιβλία υπέστησαν ζημιές λόγω διαρροής νερού

1 / 3