Ξέφυγε ο Μασκ: «Η ΕΕ δεν είναι Δημοκρατία, αλλά γραφειοκρατία των μη εκλεγμένων και προδοτών»

Σε μία άνευ προηγουμένου επίθεση κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης προχώρησε ο Έλον Μασκ ο οποίος δεν μπορεί να χωνέψει το πρόστιμο των 120 εκατ. Ευρώ στο Twitter για την παραβίαση κανόνων διαφάνειας.
Με μπαράζ αναρτήσεων, σε μία αντίστοιχη «παράσταση» όταν τα είχε σπάσει με τον Τραμπ, κατηγόρησε ούτε λίγο ούτε πολύ την Ευρωπαϊκή Ενωση για… δικτατορία, κάνοντας λόγο ακόμη και για «προδότες» ενός της ΕΕ.
«Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι Δημοκρατία – κυριαρχία του λαού – αλλά μάλλον γραφειοκρατία – των μη εκλεγμένων γραφειοκρατών!» αναφέρει ο δισεκατομμυριούχος.
Στην ανάρτησή του, αναδημοσιεύει το μήνυμα ενός άλλου χρήστη, ο οποίος αναφέρει ότι «Είναι ξεκαρδιστικό να διαβάζεις όλα αυτά τα tweets από Ευρωπαίους που λένε στους Αμερικανούς πολίτες να μην ανακατεύονται στην ευρωπαϊκή πολιτική. Αυτοί είναι οι ίδιοι Ευρωπαίοι που έχουν περάσει κάθε στιγμή της τελευταίας δεκαετίας γράφοντας εμμονικά tweets εναντίον του Τραμπ!» με τον ίδιο να σχολιάζει «Πράγματι, υπάρχουν τόσοι πολλοί πολιτικοί στην Ευρώπη που είναι προδότες του ίδιου του λαού τους».
Ακολούθησε… μπαράζ από αναρτήσεις σε σχόλια άλλων χρηστών κατά της ΕΕ.
Η Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο 120 εκατ. ευρώ στο X για παραβίαση των κανόνων της ΕΕ βάσει του Νόμου περί Ψηφιακών Υπηρεσιών (DSA), ο οποίος στοχεύει στον περιορισμό της εξάπλωσης παράνομου περιεχομένου. Οι παραβιάσεις περιελάμβαναν έλλειψη διαφάνειας σχετικά με τη βιβλιοθήκη διαφημίσεων του X και την απόφαση της εταιρείας να αλλάξει το μπλε σημάδι επιβεβαίωσης του εμπορικού σήματος από μέσο επαλήθευσης σε «παραπλανητική» επί πληρωμή λειτουργία.
Ακολούθησε η αντίδραση της πλατφόρμας που έκοψε στην ΕΕ την πρόσβαση στον πίνακα ελέγχου της για την αγορά και παρακολούθηση διαφημίσεων στο X.
«Ο διαφημιστικός σας λογαριασμός τερματίστηκε», έγραψε στην πλατφόρμα ο επικεφαλής προϊόντων του X, Νικίτα Μπίερ, νωρίς την Κυριακή.
Το πρόστιμο προκάλεσε την οργή του Λευκού Οίκου, που τάσσεται κατά των ευρωπαϊκών κανονισμών διαφάνειας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ ο Μάρκο Ρούμπιο έκανε λόγο μέχρι και για «πράξη επίθεσης στις ΗΠΑ».
