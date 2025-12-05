Πρόστιμο 120 εκατ. της ΕΕ στον Έλον Μασκ για παραβιάσεις των νέων ψηφιακών κανόνων

Η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του Έλον Μασκ, X, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 120 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς διαπιστώθηκε ότι παραβίαζε τους νέους ψηφιακούς νόμους της ΕΕ, σε μια απόφαση που είναι πιθανό να θέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε τροχιά σύγκρουσης με τον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο και ενδεχομένως τον Ντόναλντ Τραμπ.

Οι παραβιάσεις, οι οποίες εξετάζονται εδώ και δύο χρόνια, περιλαμβάνουν το σήμα επαλήθευσης με μπλε τικ που δίνεται στους χρήστες – που η ΕΕ χαρακτηρίζει ως «παραπλανητικό» – και την έλλειψη διαφάνειας στη διαφήμιση της πλατφόρμας.

Οι κανόνες της επιτροπής απαιτούν από τις εταιρείες τεχνολογίας να παρέχουν δημόσια λίστα διαφημιζόμενων, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι δομές της εταιρείας προστατεύονται από παράνομες απάτες, ψεύτικες διαφημίσεις και συντονισμένες εκστρατείες στο πλαίσιο πολιτικών εκλογών.

Σε μια τρίτη παραβίαση, η ΕΕ κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι το Χ δεν είχε παράσχει την απαιτούμενη πρόσβαση σε δημόσια δεδομένα που είναι διαθέσιμα στους ερευνητές, οι οποίοι συνήθως παρακολουθούν αμφιλεγόμενα ζητήματα, όπως το πολιτικό περιεχόμενο.

Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ολοκληρώνει ένα μέρος μιας έρευνας που ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια.

Η επιτροπή δήλωσε την Παρασκευή ότι διαπίστωσε ότι το X παραβίασε τις υποχρεώσεις διαφάνειας βάσει του Νόμου περί Ψηφιακών Υπηρεσιών (DSA), στην πρώτη απόφαση κατά της εταιρείας από τότε που τέθηκαν σε ισχύ οι νόμοι που ρυθμίζουν το περιεχόμενο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των μεγάλων τεχνολογικών πλατφορμών το 2023.

Τον Δεκέμβριο του 2023, η επιτροπή κίνησε επίσημη διαδικασία για να αξιολογήσει εάν το Χ ενδέχεται να έχει παραβιάσει τον Νόμο περί Ψηφιακής Ασφάλειας (DSA) σε τομείς που συνδέονται με τη διάδοση παράνομου περιεχομένου και την αποτελεσματικότητα των μέτρων που ελήφθησαν για την καταπολέμηση της χειραγώγησης πληροφοριών, για τα οποία η έρευνα συνεχίζεται.

Σύμφωνα με τον νόμο DSA, στην X μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο έως και 6% των παγκόσμιων εσόδων της, τα οποία εκτιμάται ότι θα κυμανθούν μεταξύ 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων και 2,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2024.

Τρεις άλλες έρευνες παραμένουν σε εξέλιξη, δύο εκ των οποίων σχετίζονται με το περιεχόμενο και τους αλγόριθμους προώθησης περιεχομένου που άλλαξαν αφότου ο Μασκ αγόρασε το Twitter τον Οκτώβριο του 2022 και το μετονόμασε σε X.

Η επιτροπή συνεχίζει να διερευνά εάν έχουν υπάρξει παραβιάσεις των νόμων που απαγορεύουν την υποκίνηση βίας ή τρομοκρατίας.

Εξετάζει επίσης τον μηχανισμό με τον οποίο οι χρήστες μπορούν να επισημαίνουν και να αναφέρουν αυτό που πιστεύουν ότι είναι παράνομο περιεχόμενο.

Ανώτεροι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το πρόστιμο χωρίστηκε σε τρία μέρη: 45 εκατομμύρια ευρώ για την εισαγωγή ενός μπλε τικ «επαλήθευσης» που οι χρήστες μπορούσαν να αγοράσουν, αφήνοντας άλλους σε αδυναμία να προσδιορίσουν την αυθεντικότητα των κατόχων λογαριασμών, 35 εκατομμύρια ευρώ για παραβιάσεις των κανονισμών για τις διαφημίσεις και 40 εκατομμύρια ευρώ για παραβιάσεις πρόσβασης σε δεδομένα σε σχέση με την έρευνα.

Πριν ο Μασκ αναλάβει το Twitter, τα μπλε ticks απονέμονταν μόνο σε επαληθευμένους κατόχους λογαριασμών, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών, διασημοτήτων, δημόσιων φορέων και δημοσιογράφων σε mainstream μέσα ενημέρωσης και καθιερωμένων νέων μέσων ενημέρωσης, όπως bloggers και YouTubers. Μετά την εξαγορά, οι χρήστες που ήταν εγγεγραμμένοι στο X Premium ήταν πλέον επιλέξιμοι για το μπλε tick .

Η Henna Virkkunen, εκτελεστική αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπεύθυνη για τη ρύθμιση της τεχνολογίας, δήλωσε: «Με την πρώτη απόφαση μη συμμόρφωσης της DSA, θεωρούμε τον X υπεύθυνο για την υπονόμευση των δικαιωμάτων των χρηστών και την αποφυγή λογοδοσίας.



Η εξαπάτηση των χρηστών με μπλε σήμανση, η απόκρυψη πληροφοριών σε διαφημίσεις και ο αποκλεισμός ερευνητών δεν έχουν θέση στο διαδίκτυο στην ΕΕ».

Η απόφαση κινδυνεύει να εξοργίσει την κυβέρνηση Τραμπ. Την περασμένη εβδομάδα, ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λάτνικ, δήλωσε ότι η ΕΕ πρέπει να εξετάσει τους τεχνολογικούς κανονισμούς της, προκειμένου να μειωθούν οι δασμοί κατά 50% στον χάλυβα.

