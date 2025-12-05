Δημοσκοπική κατρακύλα χωρίς τέλος για τους Εργατικούς του Στάρμερ – Τέταρτοι και καταϊδρωμένοι με 14%

Δεκαεπτά μήνες μετά τον εκλογικό θρίαμβο των Εργατικών στη Βρετανία και το κόμμα του πρωθυπουργού σερ Κιρ Στάρμερ βλέπει τη δυναμική του να εξανεμίζεται.

Νέα δημοσκόπηση της Find Out Now, σε δείγμα 2.591 ενηλίκων, καταγράφει ιστορικό χαμηλό για τους Εργατικούς με 14%: Πρόκειται για το χειρότερο ποσοστό για το κόμμα σε σφυγμομέτρηση εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα.

Ο επικεφαλής έρευνας Τάιρον Σέρμαν σημειώνει πως πρόκειται για το «χαμηλότερο σκορ που έχουμε καταγράψει ποτέ για τους Εργατικούς».

Στην κορυφή της μέτρησης της Τετάρτης βρίσκεται σταθερά το αντιμεταναστευτικό, ευρωσκεπτικισικό Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ με 31%, ακολουθούμενο από τους Συντηρητικούς (20%) και τους Πράσινους (18%).

Πίσω από τους Εργατικούς βρίσκονται οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες με 11%.

Η δημοσκόπηση αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά σφυγμομετρήσεων των τελευταίων μηνών, που φέρνουν τους Πράσινους μπροστά από τους Εργατικούς μετά την εκλογή του αυτοαποκαλούμενου «οικο-λαϊκιστή» Ζακ Πολάνσκι στο τιμόνι τους

Απογοήτευση της βάσης των Εργατικών και εξαγγελίες που γύρισαν μπούμερανγκ

Η υποστήριξη προς τους Εργατικούς φθίνει σταθερά μετά τη νίκη του Στάρμερ στις περσινές εκλογές. Ο προϋπολογισμός που κατέθεσε πρόσφατα η υπουργός Οικονομικών Ρέισελ Ριβς με τη φορο-επιδρομή των 13 δις. λιρών παρά τις προεκλογικές δεσμεύσεις των Εργατικών, επέτεινε το κλίμα δυσαρέσκειας κατά της κυβέρνησης.

Ταυτόχρονα, το μεταναστευτικό συνεχίζει να ασκεί πιέσεις στην κυβέρνηση Στάρμερ με καταγεγραμμένος πάνω από 39.000 αφίξεις παράτυπων μεταναστών φέτος στη Βρετανία μέσω της Μάγχης, αριθμός αυξημένος κατά 17% σε σχέση με πέρυσι.

Ηχηρές ήττες στην κάλπη προμηνύουν δύσκολη συνέχεια για τους Εργατικούς

Το δυσμενές κλίμα για το κυβερνών κόμμα επιβεβαιώθηκε και στις κάλπες καθώς οι Εργατικοί απώλεσαν τον Οκτώβριο μια περιφέρεια στην Ουαλία, που ήταν προπύργιό τους από τη δεκαετία του 1920, λαμβάνοντας ποσοστό μόλις 11%.

Με τις δημοσκοπήσεις να συγκλίνουν και τους Συντηρητικούς να ανακτούν τη δυναμική τους υπό την Κέμι Μπάντενοκ, η πίεση για τον Στάρμερ γίνεται πλέον ασφυκτική.

