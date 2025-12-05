search
05.12.2025
ΚΟΣΜΟΣ

05.12.2025

Αεροπορικές εταιρείες της Κολομβίας και του Παλαμά αναστέλλουν τις πτήσεις από και προς τη Βενεζουέλα για λόγους ασφαλείας

Ο εθνικός αερομεταφορέας της Κολομβίας SATENA ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι αναστέλλει τις πτήσεις του από και προς τη Βενεζουέλα – την επομένη ανάλογης απόφασης των αεροπορικών εταιρειών του Παναμά Copa Airlines και Wingo – για λόγους ασφαλείας, εξαιτίας της αυξημένης στρατιωτικής δραστηριότητας στην περιοχή.

Στα τέλη Νοεμβρίου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε πως θεωρεί «κλειστό» τον βενεζουελάνικο εναέριο χώρο, ενώ είχε προηγηθεί ειδοποίηση της αμερικανικής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας (FAA) για «την επιδεινούμενη κατάσταση ασφαλείας και την αυξημένη στρατιωτική δραστηριότητα στη Βενεζουέλα και πέριξ αυτής».

Οι παναμαϊκές εταιρείες Copa Airlines και Wingo ανέφεραν το βράδυ της Τετάρτης ότι, λόγω προβλημάτων που ανέφεραν οι πιλότοι τους στα συστήματα δορυφορικής πλοήγησης, «ελήφθη για προληπτικούς λόγους η απόφαση για προσωρινή αναστολή πτήσεων από/προς το Καράκας την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου και την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025». «Συνεχίζουμε να αξιολογούμε την κατάσταση και θα δώσουμε νεότερες πληροφορίες εντός των επομένων 24 ωρών», συμπλήρωσαν.

Από την πλευρά της, η SATENA ανακοίνωσε ότι η απόφαση για αναστολή πτήσεων από και προς τη Βενεζουέλα οφειλόταν σε «αναφερθείσες παρεμβολές» σε συστήματα δορυφορικής πλοήγησης, κάτι που εγείρει «επιχειρησιακό κίνδυνο». Μέχρι τώρα, ο πρόεδρος της Κολομβίας Γουστάβο Πέτρο επέμενε πως δεν υπήρχε κίνδυνος για τις πτήσεις στη Βενεζουέλα, τονίζοντας πως ο αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ δεν είχε το «δικαίωμα» να τις απαγορεύσει.

Από τον Αύγουστο, οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει ισχυρή στρατιωτική δύναμη στην Καραϊβική στο πλαίσιο επιχειρήσεων με δεδηλωμένο στόχο την καταπολέμηση των καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών, εξαπολύοντας επιθέσεις σε ταχύπλοα οι οποίες έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 83 ανθρώπους.

Η Ουάσιγκτον κατηγορεί τον πρόεδρο της Βενεζουέλας και την κυβέρνησή του πως διευθύνουν καρτέλ ναρκωτικών. Το Καράκας διαψεύδει τους ισχυρισμούς της Ουάσινγκτον και την κατηγορεί πως χρησιμοποιεί την πάταξη της διακίνησης ναρκωτικών ως πρόσχημα «για να επιβάλει αλλαγή καθεστώτος» στη Βενεζουέλα και να αρπάξει τα τεράστια πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας.

Οι πρώτες αεροπορικές εταιρείες που ανέστειλαν τις πτήσεις τους από και προς τη Βενεζουέλα ήταν οι ισπανικές Iberia, Air Europa και Plus Ultra, η πορτογαλική TAP, η κολομβιανή Avianca, η βραζιλιάνικη GOL, η χιλιανή LATAM Airlines και η Turkish Airlines.

Οι πτήσεις αεροσκαφών στη χώρα συνεχίζονται, δήλωσε την Τετάρτη ο βενεζουελάνος υπουργός Εξωτερικών Ιβάν Χιλ, υπογραμμίζοντας πως «η Βενεζουέλα διατηρεί την πλήρη κυριαρχία στον εναέριο χώρο της και καμία δύναμη δεν είναι ικανή να στερήσει από τον λαό και την κυβέρνηση της Βενεζουέλας την κυριαρχία στο έδαφός της».

