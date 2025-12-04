search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.12.2025
ΚΟΣΜΟΣ

04.12.2025 23:43

Η ιταλική Ακτοφυλακή διέσωσε 45 μετανάστες στα ανοικτά της Λαμπεντούζα – Αγνοείται η τύχη άλλων πέντε ανθρώπων

04.12.2025 23:43
italy coast guard migrants

Η ιταλική Ακτοφυλακή διέσωσε 45 παράτυπους μετανάστες που κινδύνευσαν στην προσπάθειά τους να φθάσουν από την Τυνησία στο νησί Λαμπεντούζα, ωστόσο αγνοείται η τύχη άλλων πέντε επιβαινόντων στο σκάφος, σύμφωνα με τη ΜΚΟ «Save the Children» που επικαλείται μαρτυρίες διασωθέντων.

«45 άνθρωποι διασώθηκαν από την ιταλική Ακτοφυλακή, συμπεριλαμβανομένων 25 ασυνόδευτων ανηλίκων. Πέντε άνθρωποι θεωρούνται αγνοούμενοι, μεταξύ των οποίων ένας ανήλικος», ανέφερε ο Φίλιπο Ούνγκαρο, εκπρόσωπος Τύπου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. Συμπλήρωσε πως κλιμάκιο της UNHCR βρισκόταν στη Λαμπεντούζα κατά την αποβίβαση των διασωθέντων.

«Άλλη μια τραγωδία σημειώθηκε στη διαδρομή της κεντρικής Μεσογείου, μια από τις πιο θανατηφόρες στον κόσμο», σχολίασε η ΜΚΟ «Save the Children» που αναφέρει ότι «σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες επιζώντων, οι οποίοι είχαν αναχωρήσει από την Τυνησία και έφθασαν χθες το βράδυ στη Λαμπεντούζα, τουλάχιστον πέντε άνθρωποι – εκ των οποίων ένας ανήλικος – αγνοούνται».

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Agrigento Notizie, οι παράτυποι μετανάστες προέρχονται από την Γκάμπια, τη Σιέρα Λεόνε, το Μαλί, τη Σενεγάλη, τη Γουινέα και την Ακτή Ελεφαντοστού. Ανέφεραν στην ιταλική Ακτοφυλακή ότι είχαν αναχωρήσει από τη Σφαξ της Τυνησίας με ένα σκάφος μήκους 7 μέτρων.

Την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου έφθασαν στη νότια Ιταλία 75 παράτυποι μετανάστες, επί συνόλου 63.086 από την αρχή του έτους, σύμφωνα με στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

