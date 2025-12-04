Versace: Αποχωρεί από τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή ο Ντάριο Βιτάλε, έπειτα από λιγότερους από 9 μήνες 

Ο Versace ανακοίνωσε σήμερα την αποχώρηση του καλλιτεχνικού διευθυντή του, Ντάριο Βιτάλε, ο οποίος αφίχθη στον διάσημο οίκο μόδας – προερχόμενος από τον Miu Miu –, τον Απρίλιο του 2025, προκειμένου να διαδεχθεί την Ντονατέλα Βερσάτσε.

Ο οίκος – τον οποίο ίδρυσε ο Τζιάνι Βερσάτσε και που μόλις εξαγοράστηκε από την ανταγωνίστρια εταιρεία του Μιλάνου Prada –, και ο Ντάριο Βιτάλε «συμφώνησαν από κοινού να χωρίσουν τους δρόμους τους από τη 12η Δεκεμβρίου του 2025», αναφέρει ο Versace σε ένα δελτίο Τύπου.

Η διεύθυνση του Versace ευχαρίστησε τον Ντάριο Βιτάλε για την «εξαιρετική συμβολή του στην ανάπτυξη της δημιουργικής στρατηγικής της μάρκας κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου», μετά την αποχώρηση της εκρηκτικής Ντονατέλα, η οποία έγινε η κύρια πρέσβειρα του οίκου.

Versace: Υπό τον Γκιντζμπέργκερ η δημιουργική ομάδα του οίκου, μέχρι την αντικατάσταση του Βιτάλε

Ενώ οι Εβδομάδες Μόδας του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου πλησιάζουν, ο οίκος Versace διευκρίνισε πως η δημιουργική ομάδα θα συνεχίσει να λειτουργεί υπό τη διεύθυνση του Εμανουέλ Γκιντζμπέργκερ, γενικού διευθυντή της μάρκας, εν αναμονή του διορισμού του/της αντικαταστάτη/αντικαταστάτριάς του Ιταλού δημιουργού.

Ο Ντάριο Βιτάλε παρουσίασε μονάχα μία συλλογή για τον Versace, τον Σεπτέμβριο στο Μιλάνο, μιας «υπερβολικής και απλής κομψότητας», σύμφωνα με τον οίκο.

Η αποχώρηση αυτή ακολουθεί την ανακοίνωση της Prada, την Τρίτη, που επιβεβαίωσε πως εξαγόρασε τον Versace έναντι του ποσού των 1,25 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ο «γάμος» μεταξύ των δύο ιταλικών εταιρειών πολυτελών ειδών αναμένεται να οδηγήσει στη «γέννηση» ενός ομίλου με κύκλο εργασιών άνω των 6 δισεκατομμυρίων ευρώ, ικανό να ανταγωνιστεί τους «τιτάνες» του τομέα, όπως οι LVMH και Kering.

Ιδρυθείς το 1978 από τον σχεδιαστή Τζιάνι Βερσάτσε και τον αδελφό του Σάντο, ο οίκος Versace αποτελεί ένα ίνδαλμα της ιταλικής μόδας, όμως βρέθηκε αντιμέτωπος με πτώση των πωλήσεών του.

