Η Prada ολοκληρώνει την εξαγορά της Versace αντί 1,3 δισ. ευρώ

Η Prada ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ολοκλήρωσε την εξαγορά της Versace, μιας μάρκας που ο ιταλικός όμιλος πολυτελών ειδών δήλωσε ότι εποφθαλμιούσε εδώ και καιρό.

Η Prada υπέγραψε οριστική συμφωνία τον Απρίλιο για την αγορά της Versace από την αμερικανική Capri Holdings έναντι περίπου 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, μετά την ακύρωση της πώλησης της Capri στην Tapestry μετά από προσφυγή των ρυθμιστικών αρχών περί ανταγωνισμού.

Ο Lorenzo Bertelli, γιος των ιδιοκτητών της Prada, Miuccia Prada και Patrizio Bertelli, δήλωσε στο Reuters τον Νοέμβριο ότι θα γίνει εκτελεστικός πρόεδρος της Versace μόλις ολοκληρωθεί η ενοποίηση. Είπε ότι η Prada ήταν πρόθυμη για μια συμφωνία εδώ και αρκετά χρόνια.

«Είχαν ήδη υπάρξει επαφές κατά την περίοδο της COVID, υπήρχαν συνομιλίες ακόμη και πριν από την πώληση της Capri στην Tapestry. Όταν η συμφωνία αυτή ναυάγησε λόγω ζητημάτων αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας, επιστρέψαμε και προσπαθήσαμε να επιταχύνουμε τα πράγματα», δήλωσε ο Lorenzo Bertelli.

«Ήταν κάτι που βρισκόταν στα σκαριά εδώ και πολύ καιρό», πρόσθεσε.

Ιδρυμένη το 1978 από τον Τζιάνι Βερσάτσε στο Μιλάνο, η μάρκα που φημίζεται για την τολμηρή, λαμπερή αισθητική της θα ενταχθεί στις δύο κύριες ετικέτες του ομίλου – την ομώνυμη Prada και τη μικρότερη αλλά ταχέως αναπτυσσόμενη Miu Miu – σηματοδοτώντας μια απότομη στρατηγική αλλαγή για τον ιταλικό οίκο μόδας.

Ο Bertelli, ο οποίος πίεσε σθεναρά για την εξαγορά, δήλωσε ότι η Versace πληρούσε δύο βασικές προϋποθέσεις: να μην ήταν πολύ επικίνδυνη οικονομικά και να άξιζε τον κόπο, δεδομένου ότι η μάρκα κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων στον κόσμο όσον αφορά την αναγνωρισιμότητα.

Τον Μάρτιο, λίγες εβδομάδες πριν ανακοινωθεί η συμφωνία με την Prada, η Ντονατέλα Βερσάτσε παραιτήθηκε από τη θέση της δημιουργικής διευθύντριας μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες στον ρόλο.

Ο Dario Vitale, πρώην διευθυντής σχεδιασμού της Miu Miu, ανέλαβε τον ρόλο.

