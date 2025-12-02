search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.12.2025 06:36
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.12.2025 18:32

Η Prada ολοκληρώνει την εξαγορά της Versace αντί 1,3 δισ. ευρώ

02.12.2025 18:32
vercace

Η Prada ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ολοκλήρωσε την εξαγορά της Versace, μιας μάρκας που ο ιταλικός όμιλος πολυτελών ειδών δήλωσε ότι εποφθαλμιούσε εδώ και καιρό.

Η Prada υπέγραψε οριστική συμφωνία τον Απρίλιο για την αγορά της Versace από την αμερικανική Capri Holdings έναντι περίπου 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, μετά την ακύρωση της πώλησης της Capri στην Tapestry μετά από προσφυγή των ρυθμιστικών αρχών περί ανταγωνισμού.

Ο Lorenzo Bertelli, γιος των ιδιοκτητών της Prada, Miuccia Prada και Patrizio Bertelli, δήλωσε στο Reuters τον Νοέμβριο ότι θα γίνει εκτελεστικός πρόεδρος της Versace μόλις ολοκληρωθεί η ενοποίηση. Είπε ότι η Prada ήταν πρόθυμη για μια συμφωνία εδώ και αρκετά χρόνια.

«Είχαν ήδη υπάρξει επαφές κατά την περίοδο της COVID, υπήρχαν συνομιλίες ακόμη και πριν από την πώληση της Capri στην Tapestry. Όταν η συμφωνία αυτή ναυάγησε λόγω ζητημάτων αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας, επιστρέψαμε και προσπαθήσαμε να επιταχύνουμε τα πράγματα», δήλωσε ο Lorenzo Bertelli.

«Ήταν κάτι που βρισκόταν στα σκαριά εδώ και πολύ καιρό», πρόσθεσε.

Ιδρυμένη το 1978 από τον Τζιάνι Βερσάτσε στο Μιλάνο, η μάρκα που φημίζεται για την τολμηρή, λαμπερή αισθητική της θα ενταχθεί στις δύο κύριες ετικέτες του ομίλου – την ομώνυμη Prada και τη μικρότερη αλλά ταχέως αναπτυσσόμενη Miu Miu – σηματοδοτώντας μια απότομη στρατηγική αλλαγή για τον ιταλικό οίκο μόδας.

Ο Bertelli, ο οποίος πίεσε σθεναρά για την εξαγορά, δήλωσε ότι η Versace πληρούσε δύο βασικές προϋποθέσεις: να μην ήταν πολύ επικίνδυνη οικονομικά και να άξιζε τον κόπο, δεδομένου ότι η μάρκα κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων στον κόσμο όσον αφορά την αναγνωρισιμότητα.

Τον Μάρτιο, λίγες εβδομάδες πριν ανακοινωθεί η συμφωνία με την Prada, η Ντονατέλα Βερσάτσε παραιτήθηκε από τη θέση της δημιουργικής διευθύντριας μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες στον ρόλο.

Ο Dario Vitale, πρώην διευθυντής σχεδιασμού της Miu Miu, ανέλαβε τον ρόλο.

Διαβάστε επίσης:

Δυνατή μια συμφωνία με τη Συρία, λέει ο Νετανιάχου μετά την προειδοποίηση Τραμπ

Πούτιν: Η Ευρώπη δεν έχει ειρηνική ατζέντα – Αν θέλει πόλεμο, είμαστε έτοιμοι

Βόλτα στο κέντρο της Μόσχας για Γουίτκοφ και Κούσνερ με… ξεναγό τον Κίριλ Ντμίτριεφ πριν τη συνάντηση με Πούτιν (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pasok new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Γκάζι για τις κινητοποιήσεις των αγροτών και άτυπο απαγορευτικό στην παρουσίαση της «Ιθάκης» του Τσίπρα

Untitled-design-1-5
BUSINESS

Πλαστικά Κρήτης: Συμμετοχή σε νέα εταιρία για πανελλαδική διαχείριση αγροτικών πλαστικών αποβλήτων

ithaki tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Το απόγευμα η παρουσίαση του βιβλίου του – Από το «χθες» της «Ιθάκης», στην προετοιμασία για το «αύριο»

petrelaio-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι Έλληνες ξανά σε ουρές επιδομάτων: Ξεπέρασαν το ένα εκατομμύριο οι αιτήσεις θέρμανσης

vroxi 66540-new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: 48ωρη κακοκαιρία από τα δυτικά με βροχές και καταιγίδες – Πού θα σημειωθούν έντονα φαινόμενα – Πότε θα επεκταθούν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sissi-christidou-new
LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι ακόμα σε σοκ, δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις η εικόνα μου» (Video)

Untitled design (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Επιμένει ο Κυρανάκης παρά τις αντιδράσεις: Καταργούνται τα πρώτα τρόλεϊ από σήμερα στον Πειραιά

xarxakos 66- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Σταύρος Ξαρχάκος: Δικαίωμα του γιου του Χατζιδάκι να μη δώσει άδεια για τις συναυλίες της περιοδείας Μποφίλιου - Χαρούλη

loverdos andreas 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρέας Λοβέρδος για τη σύλληψη του γιου του: «Στηρίζω το παιδί μου, αλλά δεν δικαιολογώ κάθε πράξη του»

oikonomopoulos-new
LIFESTYLE

Νίκος Οικονομόπουλος: «Θέλω να παντρευτώ αλλά έχω υψηλά στάνταρ» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 03.12.2025 06:35
pasok new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Γκάζι για τις κινητοποιήσεις των αγροτών και άτυπο απαγορευτικό στην παρουσίαση της «Ιθάκης» του Τσίπρα

Untitled-design-1-5
BUSINESS

Πλαστικά Κρήτης: Συμμετοχή σε νέα εταιρία για πανελλαδική διαχείριση αγροτικών πλαστικών αποβλήτων

ithaki tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Το απόγευμα η παρουσίαση του βιβλίου του – Από το «χθες» της «Ιθάκης», στην προετοιμασία για το «αύριο»

1 / 3