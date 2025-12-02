Πούτιν: Η Ευρώπη δεν έχει ειρηνική ατζέντα – Αν θέλει πόλεμο, είμαστε έτοιμοι

Ηχηρό μήνυμα έστειλε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν λίγο πριν την κρίσιμη συνάντηση με τον Γουίτκοφ, δηλώνοντας σε δημοσιογράφους πως η Ευρώπη αποκόπηκε μόνη της από τις συνομιλίες και κατηγόρησε τους ηγέτες της ότι εμποδίζουν την ειρήνη.

Putin:



If Europe wants to start a war, we are ready immediately.



If Europe begins a war against Russia, soon Moscow “will have no one to negotiate with.” pic.twitter.com/sx4dNIprMN December 2, 2025

Ο Πούτιν απορρίπτει τις ευρωπαϊκές προτάσεις για το ουκρανικό ως «μη αποδεκτές από τη Ρωσία», ενώ κατηγορεί τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι «εμποδίζουν» τις αμερικανικές προτάσεις και επέμεινε ότι «δεν έχουν ειρηνική ατζέντα, είναι με το μέρος του πολέμου».

Η Ρωσία δεν σκοπεύει να πολεμήσει με ευρωπαϊκές χώρες, αλλά εάν η Ευρώπη θέλει να ξεκινήσει πόλεμο με τη Ρωσία, είμαστε έτοιμοι τώρα, πρόσθεσε, επισημαίνοντας πως σε τέτοια περίπτωση η Μόσχα σύντομα δεν θα έχει «κανέναν για να διαπραγματευτεί».

Απειλεί να κόψει την πρόσβαση της Ουκρανίας στη θάλασσα

Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος απείλησε να κόψει την πρόσβαση της Ουκρανίας στη θάλασσα σε απάντηση στις επιθέσεις με drones σε δεξαμενόπλοια του αποκαλούμενου ρωσικού σκιώδους στόλου στη Μαύρη Θάλασσα.

«Η πιο δραστική λύση είναι να αποκοπεί η Ουκρανία από τη θάλασσα, τότε η πειρατεία θα είναι κατ’ αρχήν αδύνατη», τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος.

Πρόσθεσε ότι η Ρωσία θα εντείνει τις επιθέσεις σε ουκρανικές εγκαταστάσεις και πλοία και θα λάβει μέτρα κατά δεξαμενόπλοιων από χώρες που βοηθούν την Ουκρανία.

Το Σάββατο, ένας Ουκρανός αξιωματούχος ασφαλείας δήλωσε ότι ουκρανικά μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας πλοία έπληξαν δύο δεξαμενόπλοια που υπόκεινται σε κυρώσεις στη Μαύρη Θάλασσα καθώς κατευθύνονταν προς ένα ρωσικό λιμάνι για να φορτώσουν πετρέλαιο που προοριζόταν για ξένες αγορές.

Σήμερα, ένα δεξαμενόπλοιο με σημαία Ρωσίας, το οποίο έπλεε από τη Ρωσία στη Γεωργία φορτωμένο με ηλιέλαιο, ανέφερε πως δέχθηκε επίθεση στα ανοικτά των τουρκικών ακτών, αλλά τα 13 μέλη του πληρώματός του είναι σώα και αβλαβή, ανακοίνωσαν σήμερα η Διεύθυνση Ναυτιλιακών Υποθέσεων, η ναυτιλιακή αρχή της Τουρκίας και η ναυτιλιακή εταιρεία Tribeca.

Το Κίεβο δήλωσε ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτό το περιστατικό.

Η Ουκρανία έχει επίσης πραγματοποιήσει επιθέσεις με πυραύλους και drones στο ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα, οι οποίες έχουν διαταράξει τις μεταφορές πετρελαίου.

Ο Πούτιν δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με την απειλή του να διακόψει την πρόσβαση της Ουκρανίας στη θάλασσα. Η Ρωσία έχει καταλάβει εκτάσεις της νότιας και ανατολικής Ουκρανίας στον πόλεμο που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022, αλλά η Ουκρανία εξακολουθεί να ελέγχει σταθερά μεγάλα λιμάνια, συμπεριλαμβανομένης της Οδησσού.

Υποστήριξε πως η στρατηγικής σημασίας πόλης Ποκρόφσκ στην ανατολική Ουκρανία είναι υπό τον πλήρη έλεγχο του ρωσικού στρατού.

Υπενθυμίζεται πως ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, έφτασε νωρίτερα σήμερα στη Μόσχα για να διαπραγματευτεί τους όρους μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία.

