Γιατί καταρρέει το Bitcoin – Ο μεγάλος κίνδυνος από τους κβαντικούς υπολογιστές

Τις τελευταίες εβδομάδας ο κόσμος των κρυπτονομισμάτων βρίσκεται εν μέσω θύελλας: το Bitcoin, το γνωστότερο και ισχυρότερο token χάνει διαρκώς αξία και από τις 125.000 δολάρια κινδυνεύει να πέσει κάτω από τις 80.000 – και, σύμφωνα με ορισμένους αναλυτές, ακόμα πιο χαμηλά – συμπαρασύροντας και τα υπόλοιπα κρυπτονομίσματα.

Οι λόγοι για την κατάρρευση είναι πολλοί, ωστόσο, σύμφωνα με «ψαγμένους» αναλυτές της αγοράς, μια βασική αιτία που μεγάλοι «θεσμικοί» επενδυτές ξεφορτώνονται Bitcoin είναι οι εξελίξεις και η πρόοδος που καταγράφεται στον τομέα των κβαντικών υπολογιστών. Οι κβαντικοί υπολογιστές είναι υπολογιστικές μηχανές που χρησιμοποιούν αρχές της κβαντομηχανικής για να πραγματοποιούν με μεγάλη (πολύ μεγάλη…) ταχύτητα εξαιρετικά σύνθετους υπολογισμούς.

Μέχρι πρόσφατα, οι κβαντικοί υπολογιστές ήταν απλώς θεωρητικά σχήματα, ωστόσο, τα τελευταία χρόνια κολοσσοί της τεχνολογίας όπως η Google ή η ΙΒΜ έχουν προχωρήσει σε εφαρμογές των αρχών της κβαντικής υπολογιστικής και έχουν αρχίσει να κατασκευάζουν σχετικές μηχανές. Ο φόβος είναι ότι όσο θα προχωρεί η εξέλιξη των κβαντικών υπολογιστών, τόσο η ασφάλεια και ανωνυμία που το Bitcoin εγγυάται στους χρήστες του θα τίθενται υπό αμφιβολία.

Οι κίνδυνοι

Πώς, όμως, μπορεί ένας κβαντικός υπολογιστής να «σπάσει» την κρυπτογραφία του Bitcoin; Μια τέτοια επίθεση δεν έχει τίποτα το δραματικό: ένας κβαντικός κλέφτης θα ξεκινούσε σαρώνοντας το blockchain για οποιαδήποτε διεύθυνση έχει αποκαλύψει ποτέ ένα δημόσιο κλειδί. Παλιά πορτοφόλια, επαναχρησιμοποιημένες διευθύνσεις, πρώιμες εξόδους miner και πολλοί αδρανείς λογαριασμοί εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία.

Ο εισβολέας θα αντιγράφει ένα δημόσιο κλειδί και θα το εκτελεί μέσω ενός κβαντικού υπολογιστή χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο του Shor. Αναπτυγμένος το 1994 από τον μαθηματικό Peter Shor, ο αλγόριθμος δίνει σε μια κβαντική μηχανή τη δυνατότητα να παραγοντοποιεί μεγάλους αριθμούς και να επιλύει το πρόβλημα του διακριτού λογάριθμου πολύ πιο αποτελεσματικά από οποιονδήποτε κλασικό υπολογιστή.

Με απλά λόγια, μόλις ανακτηθεί το ιδιωτικό κλειδί, ο εισβολέας μπορεί να πλαστογραφήσει τις ψηφιακές υπογραφές που χρησιμοποιεί σήμερα το Bitcoin. Η πλαστή υπογραφή θα φαινόταν πραγματική στο δίκτυο Bitcoin. Οι κόμβοι θα την αποδέχονταν, οι εξορύκτες θα την συμπεριλάμβαναν σε ένα μπλοκ και τίποτα στην αλυσίδα δεν θα εμφάνιζε τη συναλλαγή ως ύποπτη.

Αν ο εισβολέας χτυπούσε ταυτόχρονα μια μεγάλη ομάδα εκτεθειμένων διευθύνσεων, τότε δισεκατομμύρια δολάρια θα μπορούσαν να μετακινηθούν μέσα σε λίγα λεπτά. Και εδώ βρίσκεται ο κίνδυνος για τον οποίο μιλούν κάποιοι αναλυτές, κάνοντας λόγο ακόμα και για την «Ημέρα της Αποκάλυψης για το Bitcoin»: οι αγορές θα άρχιζαν να αντιδρούν πριν καν επιβεβαιωθεί ότι πραγματοποιείται μια κβαντική επίθεση και ο πανικός θα μπορούσε να προκαλέσει φαινόμενο «ντόμινο», όχι μόνο σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, αλλά και σε «πραγματικά».

Ταχείες εξελίξεις

Οι κβαντικοί υπολογιστές δεν μπορούν να σπάσουν την κρυπτογραφία του Bitcoin σήμερα, αλλά οι νέες εξελίξεις από την Google και την IBM υποδηλώνουν ότι το χάσμα μειώνεται ταχύτερα από το αναμενόμενο. Η πρόοδός τους προς την κατεύθυνση των ανθεκτικών σε σφάλματα κβαντικών συστημάτων αυξάνει την πιθανότητα μια αρκετά ισχυρή μηχανή να σπάσει παλαιότερες διευθύνσεις Bitcoin και να εκθέσει περισσότερα από 711 δισεκατομμύρια δολάρια σε ευάλωτα πορτοφόλια.

Η αναβάθμιση του Bitcoin σε μια μετα-κβαντική κατάσταση θα χρειαστεί χρόνια, πράγμα που σημαίνει ότι η εργασία πρέπει να ξεκινήσει πολύ πριν εμφανιστεί η απειλή. Η πρόκληση, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι ότι κανείς δεν ξέρει πότε θα συμβεί αυτό, και η κοινότητα δυσκολεύεται να συμφωνήσει για τον καλύτερο τρόπο προώθησης ενός σχεδίου άμυνας. Στο πλαίσιο αυτό, λένε οι ειδικοί, δεν αποκλείεται κάποιοι επενδυτές να αποχωρούν από το Bitcoin νωρίς, για… καλό και για κακό.

Διαβάστε επίσης

Ρευματοκλοπή: 15.500 περιπτώσεις μέσα στο 2025 – Ρεκόρ σε Ικαρία, Μύκονο, Ρόδο, Πάρο, Τήνο, Σαντορίνη και Κω

Ακίνητα: Ευνοϊκή ρύθμιση για τα αδήλωτα τετραγωνικά – Μικρή ανάσα ή προσωρινό «μασάζ»;

«Χωρίς φρένο» οι τιμές στα κρέατα – Απλησίαστο το μοσχάρι με 55% αύξηση της τιμής του την τελευταία διετία