Ρευματοκλοπή: 15.500 περιπτώσεις μέσα στο 2025 – Ρεκόρ σε Ικαρία, Μύκονο, Ρόδο, Πάρο, Τήνο, Σαντορίνη και Κω

Η μάχη κατά των ρευματοκλοπών αποκτά νέο «σύμμαχο», καθώς η ΑΑΔΕ επιστρατεύεται επίσημα για να ενισχύσει το έργο του ΔΕΔΔΗΕ. Η συνεργασία αυτή προβλέπει πρόσβαση του Διαχειριστή σε φορολογικά στοιχεία καταναλωτών από τα έντυπα Ε1, Ε2 και Ε3, με στόχο πιο στοχευμένους και ακριβείς ελέγχους. Με βάση τον αριθμό παροχής, το φορολογικό έτος και τα στοιχεία ταυτοποίησης, ο ΔΕΔΔΗΕ θα μπορεί να διασταυρώνει δεδομένα και να εντοπίζει παροχές που παρουσιάζουν ασυνήθιστες αποκλίσεις.

Η κίνηση αυτή, που χαρακτηρίζεται σημαντική από στελέχη της αγοράς ενέργειας, έρχεται να ενισχύσει το ήδη επιβαρυμένο πλαίσιο. Από τις αρχές του έτους έχουν καταγραφεί πάνω από 15.500 περιπτώσεις ρευματοκλοπής, αριθμός που καταδεικνύει πως το φαινόμενο παραμένει ιδιαίτερα εκτεταμένο. Η διασύνδεση με την ΑΑΔΕ δίνει πλέον στον ΔΕΔΔΗΕ τη δυνατότητα να βλέπει «πίσω» από την παροχή, να συγκρίνει φορολογικά δεδομένα με καταναλώσεις και να αντλεί πιο αξιόπιστα συμπεράσματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η εικόνα είναι ιδιαίτερα έντονη σε περιοχές με υψηλή τουριστική κίνηση, όπου η εποχική ζήτηση δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για παραβατικές πρακτικές. Οι δείκτες μιλούν από μόνοι τους: στην Ικαρία, οι διαπιστωμένες περιπτώσεις φτάνουν το 41,7% των ελέγχων, στη Μύκονο το 37,8%, ενώ υψηλά ποσοστά καταγράφονται και σε Ρόδο, Πάρο, Τήνο, Σαντορίνη και Κω. Οι έλεγχοι στα νησιά αποδεικνύονται κρίσιμοι, καθώς μεγάλο μέρος των παραβάσεων εντοπίζεται κατά τους θερινούς μήνες.

Πηγές του ΔΕΔΔΗΕ αναφέρουν ότι η εντατικοποίηση των ελέγχων και η χρήση ψηφιακών εργαλείων —συμπεριλαμβανομένων των «έξυπνων» μετρητών— έχουν ήδη αυξήσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού. Η νέα διασύνδεση με την ΑΑΔΕ θεωρείται αναβάθμιση πρώτης γραμμής, καθώς επιτρέπει επιβεβαιώσεις που μέχρι σήμερα απαιτούσαν χρονοβόρες διαδικασίες ή δεν ήταν καν δυνατές.

Παράλληλα, από την 1η Ιουλίου 2025 έχουν τεθεί σε ισχύ νέες, αυξημένες χρεώσεις για όσους εντοπίζονται να έχουν κλέψει ρεύμα. Για τους οικιακούς καταναλωτές, η χρέωση ανά κλεμμένη κιλοβατώρα διαμορφώνεται στα 49,453 λεπτά, για τους εμπορικούς στα 56,4 λεπτά, ενώ για τους δικαιούχους ΚΟΤ κυμαίνεται από 16,893 έως 30,34 λεπτά. Οι νέες τιμές εφαρμόζονται αναλογικά, ανάλογα με τον χρόνο και την ποσότητα της μη τιμολογημένης κατανάλωσης.

Αρμόδιοι κύκλοι εκτιμούν ότι η συνδυαστική χρήση φορολογικών δεδομένων, ψηφιακών εργαλείων και επιτόπιων ελέγχων μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική μείωση των περιστατικών, αλλά και σε καλύτερη αποτύπωση του προβλήματος σε εθνικό επίπεδο. Παράλληλα, επισημαίνουν πως η καταπολέμηση των ρευματοκλοπών δεν αφορά μόνο απώλειες για το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και την ανάγκη δίκαιης κατανομής του κόστους μεταξύ των συνεπών καταναλωτών.

Με τα νέα δεδομένα και τη στενότερη συνεργασία των υπηρεσιών, το επόμενο διάστημα αναμένεται να είναι κρίσιμο για την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας του νέου πλαισίου και την περαιτέρω ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου.

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