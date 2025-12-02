Στη Μόσχα ο Γουίτκοφ για συνομιλίες με τον Πούτιν την ώρα που το Ποκρόφσκ βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ισχυρίστηκε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν πάρει τον έλεγχο της στρατηγικής πόλης Ποκρόφσκ στην Ουκρανία πριν από μια κρίσιμη συνάντηση την Τρίτη με αμερικανική αντιπροσωπεία για να συζητήσουν μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Ντυμένος με στρατιωτική στολή κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε ένα κέντρο διοίκησης τη Δευτέρα το βράδυ, ο Ρώσος πρόεδρος χαιρέτισε τη «σημαντική» κατάληψη του Ποκρόφσκ – κάποτε σημαντικού κόμβου υλικοτεχνικής υποστήριξης για τον ουκρανικό στρατό – αν και Ουκρανοί αξιωματούχοι αργότερα αμφισβήτησαν τον ισχυρισμό.

«Θέλω να σας ευχαριστήσω. Αυτή είναι μια σημαντική κατεύθυνση. Όλοι καταλαβαίνουμε πόσο σημαντική», είπε ο Πούτιν στους ανώτερους υπαλλήλους του σε ένα βίντεο που δημοσίευσε το Κρεμλίνο. «Θα διασφαλίσει λύσεις για τους στόχους που θέσαμε από την αρχή της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», πρόσθεσε.

Russian president Vladimir Putin thanks senior military commanders after the Chief of Staff claimed the capture of the key eastern Ukrainian town of Pokrovsk.#Russia #Putin pic.twitter.com/gTPigWg1Ue — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) December 2, 2025

Ο στρατός της Ουκρανίας αρνήθηκε την Τρίτη ότι το Ποκρόφσκ είχε πέσει, λέγοντας ότι οι δυνάμεις του παρέμειναν υπό τον έλεγχο του βόρειου τμήματος της πόλης.

Μιλώντας στο Παρίσι μαζί με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντόμιρ Ζελένσκι αναγνώρισε ότι η Ρωσία είχε σημειώσει «κάποιες προόδους και είχε πραγματοποιήσει αρκετές επιθετικές ενέργειες και επιχειρήσεις», αλλά τόνισε ότι «καμία από αυτές τις επιχειρήσεις δεν ήταν επιτυχής».

Η Ρωσία έχει περάσει πάνω από ένα χρόνο προσπαθώντας να καταλάβει τον κόμβο της πρώτης γραμμής, που θεωρείται πύλη προς το Ντόνετσκ, και έχει υποστεί βαριές απώλειες στη διαδικασία.

Ουκρανοί αναλυτές και στρατιωτικοί bloggers έχουν παραδεχτεί ότι η Ρωσία κατέχει πλέον το μεγαλύτερο μέρος του Ποκρόφσκ, με χάρτες πεδίων μάχης να δείχνουν ότι οι δυνάμεις της έχουν σε μεγάλο βαθμό τον έλεγχο.

Η προσεκτικά σχεδιασμένη εμφάνιση του Πούτιν με τον στρατό έγινε την παραμονή των συνομιλιών με μια αμερικανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ.

Ο Γουίτκοφ, συνοδευόμενος από τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, έφτασε στη Μόσχα την Τρίτη, αφού είχε συζητήσεις με Ουκρανούς αξιωματούχους στη Φλόριντα σχετικά με μια πιθανή διαπραγματευτική διευθέτηση.

As @MinPres urges the West to increase pressure on Russia, Chief of the General Staff Valery Gerasimov has reported to President of Russia 🇷🇺 Vladimir Putin on the liberation of Krasnoarmeysk (Pokrovsk) by the Russian Armed Forces.#Putin #Russia pic.twitter.com/4EaReT0qQb — Russian Embassy in NL🇷🇺🇳🇱 (@rusembassynl) December 2, 2025

Μια ομάδα ανώτερων Ουκρανών απεσταλμένων συναντήθηκε με Αμερικανούς αξιωματούχους την Κυριακή για να συζητήσουν τις προτεινόμενες αναθεωρήσεις ενός ειρηνευτικού σχεδίου 28 σημείων που αναπτύχθηκε σε προηγούμενες επαφές ΗΠΑ-Ρωσίας, έναν οδικό χάρτη για την ειρήνη που ευνόησε δραματικά τη Μόσχα.

Στο Παρίσι, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η ενημερωμένη έκδοση της ειρηνευτικής πρότασης «φαίνεται καλύτερη», αλλά τόνισε ότι «δεν έχει τελειώσει ακόμα».

Στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής υποστήριξης, ο Ζελένσκι κατευθύνθηκε στην Ιρλανδία την Τρίτη για περαιτέρω συναντήσεις.

Πολλοί αναλυτές πιστεύουν ότι οι ουσιαστικές αλλαγές στο αρχικό έγγραφο είναι απίθανο να γίνουν αποδεκτές από το Κρεμλίνο, θέτοντας υπό αμφισβήτηση τις προοπτικές για πραγματική πρόοδο στις συνομιλίες.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε την Τρίτη ότι ο Πούτιν και ο Γουίτκοφ θα συζητήσουν τις «συνεννοήσεις» που επιτεύχθηκαν πρόσφατα μεταξύ Ουάσινγκτον και Κιέβου, προσθέτοντας ότι η Ρωσία παραμένει ανοιχτή σε συνομιλίες, αλλά θα επιμείνει στην επίτευξη των στόχων της «ειδικής της επιχείρησης».

Αυτοί οι στόχοι ισοδυναμούν με γενικευμένες απαιτήσεις που θα διαβρώσουν σοβαρά την κυριαρχία της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων βαθιών περικοπών στις ένοπλες δυνάμεις της, απαγόρευσης της δυτικής στρατιωτικής βοήθειας, εκτεταμένων περιορισμών στην πολιτική ανεξαρτησία και παράδοσης εδαφών που ελέγχονται από την Ουκρανία στα ανατολικά της χώρας.

Απηχώντας ανώτερους αξιωματούχους, τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης υιοθέτησαν έναν αξιοσημείωτα πανηγυρικό τόνο πριν από την επίσκεψη. Η Komsomolskaya Pravda, που συχνά περιγράφεται ως «η αγαπημένη εφημερίδα του Πούτιν», έγραψε ότι τα σχόλια του προέδρου υποδηλώνουν ότι «όλο και περισσότερα ουκρανικά εδάφη τίθενται υπό τον έλεγχό μας – και ότι την επόμενη φορά οι όροι της Ρωσίας μπορεί να είναι πιο αυστηροί».

Η εφημερίδα υπονοούσε επίσης ότι η Μόσχα θεωρεί τις τελευταίες συνομιλίες ΗΠΑ-Ουκρανίας ως αδιέξοδο, ισχυριζόμενη ότι το Κίεβο αρνείται να συνθηκολογήσει: «Οι ΗΠΑ προσπάθησαν για τρίτη φορά τις τελευταίες 10 ημέρες να πιέσουν την Ουκρανία και η Ουάσιγκτον απέτυχε για άλλη μια φορά».

Ο Πούτιν έχει αφήσει να εννοηθεί ότι ο ρωσικός στρατός είναι έτοιμος να συνεχίσει να μάχεται εάν η διπλωματία αποτύχει, λέγοντας ότι οι δυνάμεις του παραμένουν στην επίθεση σε όλο το πεδίο της μάχης.

