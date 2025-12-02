search
ΤΡΙΤΗ 02.12.2025
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

02.12.2025 15:00

Σοκ στην Ευρώπη: Συνελήφθη η Φεντερίκα Μογκερίνι για απάτη με ευρωπαϊκά κονδύλια

02.12.2025 15:00
mogherini_new

Σοκ και δέος στις Βρυξέλλες, καθώς η πρώην «υπουργός Εξωτερικών» της ΕΕ Φεντερίκα Μογκερίνι και άλλα δύο άτομα έχουν συλληφθεί μετά από έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για απάτη, κακοδιαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων και διαφθορά.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από εφόδους των αρχών στην έδρα της ευρωπαϊκής διπλωματικής υπηρεσίας (EEAS) στις Βρυξέλλες και σε κτίρια του Κολεγίου της Ευρώπης στη Μπριζ, στο πλαίσιο έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για πιθανή απάτη στη χρήση κοινοτικών κονδυλίων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι έρευνες αφορούν υπόθεση πιθανής απάτης σχετικής με τη χρήση χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνολικά τρία άτομα συνελήφθησαν. Οι άλλοι δύο είναι ένας μάνατζερ του Κολεγίου της Ευρώπης και ο Ιταλός διπλωμάτης Στέφανο Σαννίνο, πρώην γενικός γραμματέας του EEAS την περίοδο 2021-2025.

Τα καταγγελλόμενα αδικήματα αφορούν στην περίοδο 2021-2022. Οι πράξεις που διερευνώνται περιλαμβάνουν απάτη στην ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, διαφθορά, σύγκρουση συμφερόντων και παραβίαση επαγγελματικού απορρήτου.

Οι ανακριτικές Αρχές εξετάζουν αν το Κολέγιο της Ευρώπης ή στελέχη του είχαν προηγούμενη γνώση των όρων δημόσιου διαγωνισμού που αφορούσε τη χρηματοδότηση της νέας Ευρωπαϊκής Διπλωματικής Ακαδημίας στη Μπριζ. Το ίδρυμα, το οποίο ιδρύθηκε το 1949 και θεωρείται «φυτώριο» Ευρωπαίων αξιωματούχων, αγόρασε το 2022 ένα κτίριο στη Spanjaardstraat για τη φιλοξενία συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, σε περίοδο οικονομικής πίεσης, λίγο πριν το EEAS εκδώσει πρόσκληση χρηματοδότησης που κατέληξε να του αποδώσει 654.000 ευρώ.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η πιθανότητα πρόσβασης σε εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό, ο οποίος όφειλε να παραμείνει απόρρητος ώστε να διασφαλιστεί η ίση μεταχείριση των υποψηφίων οργανισμών. Προτού διαβιβαστεί ο φάκελος στην EPPO, η OLAF είχε πραγματοποιήσει συνεντεύξεις με εμπλεκόμενα πρόσωπα. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η EPPO ή η OLAF έχουν καταλήξει σε συμπέρασμα περί διάπραξης αδικημάτων και κανένας από τους συλληφθέντες δεν έχει επίσημα κατηγορηθεί.

Η υπόθεση προσθέτει νέα πίεση στο Κολέγιο της Ευρώπης και στη διοίκησή του, καθώς η Μογκερίνι –η οποία ξεκίνησε φέτος τη δεύτερη θητεία της στη Μπριζ– δεν απάντησε στα ερωτήματα ευρωπαϊκών μέσων σχετικά με την έρευνα. Στην επιχείρηση συμμετείχαν η βελγική αστυνομία της Δυτικής Φλάνδρας και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), στο πλαίσιο έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO). Εκπρόσωποι τόσο της EPPO όσο και της OLAF απέφυγαν κάθε σχόλιο.

Το Κολέγιο της Ευρώπης και η νέα Ευρωπαϊκή Διπλωματική Ακαδημία τελούν υπό τη διεύθυνση της Μογκερίνι, η οποία υπηρέτησε ως Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική την περίοδο 2014-2019, ανέλαβε πρύτανης του Κολεγίου το 2020 και διευθύντρια της Ακαδημίας από την ίδρυσή της το 2022. Την περίοδο που αφορά η έρευνα, το EEAS διευθυνόταν από τον Ζοσέπ Μπορέλ, πρώην Υπουργό Εξωτερικών της Ισπανίας. Εκπρόσωπός του δεν ήταν διαθέσιμος για σχόλιο, ενώ άρνηση σχολιασμού υπήρξε και από το Κολλέγιο της Ευρώπης, το EEAS και τις βελγικές εισαγγελικές αρχές.

