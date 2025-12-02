Τραγωδία στη Γερμανία: Νεκρό ένα παιδί από φωτιά σε μονοκατοικία

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Παιδί υπέκυψε εξαιτίας των τραυμάτων που υπέστη όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε σπίτι σε ανατολικό τομέα του Βερολίνου χθες Δευτέρα το βράδυ, παρότι πυροσβέστες κατάφεραν να το βγάλουν ζωντανό από το φλεγόμενο κτίριο, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.
Το παιδί δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες από πλήρωμα ασθενοφόρου, όμως υπέκυψε στα τραύματά του επιτόπου, διευκρίνισαν.
Οι αρχές δεν δημοσιοποίησαν ως αυτό το στάδιο την ηλικία, ούτε το φύλο του παιδιού. Συγγενείς δέχθηκαν ψυχολογική υποστήριξη επιτόπου.
Άλλος ένας άνθρωπος τραυματίστηκε ελαφρά, πρόσθεσαν οι αρχές.
Πυροσβέστες ανέφεραν ότι η μονοκατοικία είχε τυλιχθεί στις φλόγες όταν έφθασαν στο σημείο — το ισόγειο και η οροφή του οικήματος καίγονταν.
Η έρευνα για το παιδί ήταν δύσκολη, καθώς ξύλινη σκάλα στο εσωτερικό είχε ήδη καταστραφεί, αναγκάζοντας τους πυροσβέστες να χρησιμοποιήσουν φορητές σκάλες για να το βγάλουν έξω.
Στο σημείο αναπτύχθηκαν 70 πυροσβέστες, που μπόρεσαν να σβήσουν τη φωτιά ώρες αργότερα.
Διενεργείται έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς.
