Πλημμύρες στην Ινδονησία: Στους 631 οι νεκροί, 472 αγνοούμενοι – Ένα εκατομμύριο εγκατέλειψαν τα σπίτια τους (videos)

Ολοένα και αυξάνεται ο τραγικός απολογισμός των θυμάτων από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις που σάρωσαν τις τελευταίες ημέρες το μεγάλο νησί Σουμάτρα της Ινδονησίας.

Πλέον ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει στους 631, ενώ ένα εκατομμύριο κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, όπως ανακοίνωσε η ινδονησιακή υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών.

Ακόμη 472 άνθρωποι συνεχίζουν να χαρακτηρίζονται αγνοούμενοι και άλλοι 2.600 τραυματίστηκαν σε τρεις επαρχίες του νησιού, στο δυτικό τμήμα του ινδονησιακού αρχιπελάγους, διευκρίνισε η υπηρεσία.

Την ίδια ώρα, πληγές και θύματα από τις καταρρακτώδεις βροχές συνεχίζουν να μετρούν και Σρι Λάνκα, Σουμάτρα και τη βόρεια Μαλαισία, με τους νεκρούς να έχουν ξεπεράσει τους 1.000.

Over 1,000 people have been killed in severe flooding and landslides that hit Indonesia, Thailand, Malaysia and Sri Lanka the hardest.



