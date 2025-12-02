search
ΤΡΙΤΗ 02.12.2025
ΚΟΣΜΟΣ

02.12.2025

Πλημμύρες στην Ινδονησία: Στους 631 οι νεκροί, 472 αγνοούμενοι – Ένα εκατομμύριο εγκατέλειψαν τα σπίτια τους (videos)

02.12.2025
indonesia_new

Ολοένα και αυξάνεται ο τραγικός απολογισμός των θυμάτων από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις που σάρωσαν τις τελευταίες ημέρες το μεγάλο νησί Σουμάτρα της Ινδονησίας.

Πλέον ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει στους 631, ενώ ένα εκατομμύριο κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, όπως ανακοίνωσε η ινδονησιακή υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών.

Ακόμη 472 άνθρωποι συνεχίζουν να χαρακτηρίζονται αγνοούμενοι και άλλοι 2.600 τραυματίστηκαν σε τρεις επαρχίες του νησιού, στο δυτικό τμήμα του ινδονησιακού αρχιπελάγους, διευκρίνισε η υπηρεσία.

Την ίδια ώρα, πληγές και θύματα από τις καταρρακτώδεις βροχές συνεχίζουν να μετρούν και Σρι Λάνκα, Σουμάτρα και τη βόρεια Μαλαισία, με τους νεκρούς να έχουν ξεπεράσει τους 1.000.

alkis_kampanos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Φυλάκιση 20 μηνών σε καταδικασμένο για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού

megalo-mas-tsirko-4
ADVERTORIAL

«Το Μεγάλο μας Τσίρκο» κάνει πρεμιέρα στις 6 Δεκεμβρίου στο «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

cyrus
LIFESTYLE

Το διαμαντένιο δαχτυλίδι της Μάιλι Σάιρους πυροδοτεί φήμες για αρραβώνα με τον Maxx Morando στην πρεμιέρα του Avatar: Fire and Ash

Protergia Powergiving_December
ADVERTORIAL

Κορυφώνεται το Protergia Powergiving – Αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη Χριστουγεννιάτικη Κλήρωση

menopause_emminopafsi_0212_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Εμμηνόπαυση και ρευματικό νόσημα: Πόσο επηρεάζει τη ζωή σας;

germanou
LIFESTYLE

Ναταλία Γερμανού: Οι ευχές για τα γενέθλια του Άγγελου Λάτσιου – «Ελένη μου έχεις μεγαλώσει ένα σπουδαίο παλικάρι» (Video)

Untitled design (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Επιμένει ο Κυρανάκης παρά τις αντιδράσεις: Καταργούνται τα πρώτα τρόλεϊ από σήμερα στον Πειραιά

aftokinito_elegxos_0112_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το πιο ελαττωματικό αυτοκίνητο της αγοράς είναι ένα best-seller

sissi-christidou-new
LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι ακόμα σε σοκ, δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις η εικόνα μου» (Video)

vrazilia-19xronos
ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Φρικτός θάνατος για 19χρονο με ψυχιατρικά προβλήματα – Τον κατασπάραξε λιοντάρι σε ζωολογικό κήπο (Video)

1 / 3