30.11.2025 16:14

Ινδονησία: Στους 442 οι νεκροί από τις πλημμύρες

30.11.2025 16:14
Ανείπωτη η τραγωδία που βιώνει η Ινδονησία καθώς οι χειρότερες πλημμύρες των τελευταίων ετών στοίχισαν τη ζωή σε 442 ανθρώπους.

Ο απολογισμός από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις του εδάφους στην Ινδονησία έφθασε τους 442 νεκρούς, σύμφωνα με νεότερη καταμέτρηση που δημοσιοποίησε σήμερα (30/11) η εθνική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών.

Περίπου 646 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και άλλοι 402 εξακολουθούν να θεωρούνται αγνοούμενοι, ενώ οι αρχές προσπαθούν ακόμη να φθάσουν σε ορισμένες ζώνες του νησιού Σουμάτρα, από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερα, όπου χιλιάδες κάτοικοι έχουν εγκλωβιστεί και στερούνται απαραίτητων εφοδίων.

