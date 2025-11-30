Έλβετία: Όχι στη φορολόγηση των πολύ πλούσιων είπε το 79%

Αντίθετοι ήταν οι Ελβετοί στην πρόταση να επιβληθεί φόρος 50% στις κληρονομιές άνω των 50 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων (53,5 εκατομμύρια ευρώ), με τη δημόσια ραδιοτηλεόραση SRF να εκτιμά ότι το ποσοστό αυτό των πολιτών θα φτάσει το 79%.

Η πρόταση την οποία κατέθεσε η νεολαία του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, ή JUSOs, που είχε στόχο τη χρηματοδότηση προγραμμάτων προκειμένου να μειωθούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, αναμενόταν ευρέως ότι θα απορριφθεί, καθώς πάνω από τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων τάσσονταν κατά του προτεινόμενου φόρου σε πρόσφατες δημοσκοπήσεις.

Οι τραπεζίτες παρακολούθησαν εκ του σύνεγγυς την ψηφοφορία, χαρακτηρίζοντάς την κρίσιμο τεστ σχετικά με τη διάθεση για αναδιανομή του πλούτου στην Ελβετία, καθώς άλλες χώρες, όπως η Νορβηγία, έχουν αυξήσει τον φόρο περιουσίας ή συζητούν δημόσια παρόμοιες κινήσεις.

Στην Ελβετία βρίσκονται μερικές από τις πιο ακριβές πόλεις στον κόσμο και η ανησυχία σχετικά με το κόστος ζωής κερδίζει έδαφος στην εσωτερική πολιτική.

Οι επικριτές της πρωτοβουλίας δήλωσαν ότι θα μπορούσε να προκαλέσει έξοδο των πλουσίων από την Ελβετία, μειώνοντας τα συνολικά φορολογικά έσοδα. Η ελβετική κυβέρνηση είχε καλέσει τους ψηφοφόρους να την απορρίψουν.

