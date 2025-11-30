Ελβετία: Στις κάλπες για υποχρεωτική πολιτική θητεία για όλους και κλιματικό φόρο 50% στους υπερπλούσιους

Οι Ελβετοί ψηφίζουν σήμερα για να αντικαταστήσουν ή όχι τη στρατιωτική θητεία με μια υποχρεωτική πολιτική θητεία για όλους, χωρίς διάκριση φύλου, στο στρατό ή σε κάποιο πολιτικό ρόλο, ενώ αποφαίνονται επίσης σχετικά με ένα κλιματικό φόρο στους πιο πλούσιους.

Η κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ελβετίας έχουν καλέσει τους ψηφοφόρους να απορρίψουν τις δύο προτάσεις υποστηρίζοντας ότι θα απειλούσαν την οικονομία της χώρας και, αν πιστέψει κανείς τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες είναι εν γένει αξιόπιστες, αυτές οι δύο πρωτοβουλίες θα αποτύχουν.

Όμως έχουν προκαλέσει ζωηρές συζητήσεις στη χώρα, κυρίως σχετικά με τη θέση των γυναικών στην κοινωνία.

Βάσει του ελβετικού συστήματος άμεσης δημοκρατίας, 100.000 υπογραφές αρκούν για να υποβληθεί οποιοδήποτε θέμα στη «λαϊκή ψήφο». Οι Ελβετοί καλούνται επίσης κατά τακτά διαστήματα να αποφανθούν πάνω σ’ ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, σε επίπεδο συνομοσπονδίας, καντονιού ή δήμου.

Το μεσημέρι ανοίγουν οι κάλπες

Τα εκλογικά τμήματα πρόκειται να ανοίξουν για μερικές ώρες σήμερα το πρωί, πριν κλείσουν το μεσημέρι, όμως συνήθως οι περισσότεροι έχουν ήδη ψηφίσει εκ των προτέρων και τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται το απόγευμα.

Η «πρωτοβουλία πολιτικής θητείας» έχει στόχο μια «αληθινή ισότητα», σύμφωνα με τη Νοεμί Ροτάν, πρόεδρο της επιτροπής που προωθεί αυτή την αλλαγή. Εκτιμά ότι το σημερινό σύστημα επιβάλλει διακρίσεις, καθώς αποκλείει τις γυναίκες από τα δίκτυα και τις εμπειρίες που θα αποκτούσαν κατά τη θητεία.

«Η ιδέα είναι κάθε νέος να συνεισφέρει στην ευημερία της συλλογικότητας με τον έναν ή τον άλλο τρόπο», συνεχίζει.

«Καιρός να δοθεί στις γυναίκες μια ισότιμη θέση»

Εξάλλου, σ’ ένα πλαίσιο γεωπολιτικών εντάσεων και συγκρούσεων στην Ευρώπη, η Ροτάν εκτιμά ότι είναι καιρός να δοθεί στις γυναίκες μια ισότιμη θέση σ’ ένα συλλογικό πρόγραμμα προστασίας.

Η Σιριέλ Ιγκενό, υπεύθυνη για θέματα ισότητας, οικογένειας και μετανάστευσης στην Ελβετική Συνδικαλιστική Ένωση (USS) θεωρεί αντίθετα ότι η πρωτοβουλία «κρύβει πλήρως την πραγματικότητα των γυναικών σ’ αυτή τη χώρα».

Σύμφωνα με την Ιγκενό, οι Ελβετίδες αφιερώνουν ήδη 60% του χρόνου τους σε μη αμειβόμενα καθήκοντα, την ώρα που για τους άνδρες «ισχύει το αντίθετο». «Και ζητώντας τους μια επιπλέον μη αμειβόμενη υπηρεσία, αυξάνουμε ακόμα περισσότερο την ανισορροπία», διαβεβαιώνει.

Φόρος κληρονομιάς 50% για τους υπερπλούσιους

Η δεύτερη πρόταση, για την οποία πρόκειται να ψηφίσουν οι περίπου 5,6 εκατομμύρια εκλογείς και η οποία αποκαλείται «Πρωτοβουλία για το μέλλον», έχει επίσης προκαλέσει αντιδράσεις καθώς θεσπίζει ένα νέο κλιματικό φόρο στις πιο μεγάλες κληρονομιές.

Το κείμενο, το οποίο υποβλήθηκε από την Ελβετική Σοσιαλιστική Νεολαία, προβλέπει φόρο κληρονομιάς 50% στα ποσά άνω των 50 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων (53,5 εκατομμύρια ευρώ), κάτι που θα αφορούσε περίπου 2.500 οικογένειες.

Σύμφωνα με την οργάνωση, ο φόρος αυτός θα απέφερε έξι δισεκατομμύρια ελβετικά φράγκα ετησίως προς όφελος της οικολογικής μετάβασης. Οι αφίσες της εκστρατείας φέρουν συνθήματα όπως «Ας φορολογήσουμε τους υπερπλούσιους, ας σώσουμε το κλίμα».

