search
ΔΕΥΤΕΡΑ 01.12.2025 03:14
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.11.2025 08:12

ΗΠΑ: Τέσσερις νεκροί και 10 τραυματίες από πυροβολισμούς σε παιδικό πάρτι

30.11.2025 08:12
california_pyrovolismoi

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, όταν άγνωστοι άνοιξαν πυρ σε παιδικό πάρτι γενεθλίων, στο Στόκτον της βόρειας Καλιφόρνια.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου Σερίφη της Κομητείας Σαν Χοακίν, Χέδερ Μπρεντ, δήλωσε πως μεταξύ των θυμάτων της επίθεσης είναι και παιδιά.

Όπως ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου, «τα πρώτα στοιχεία υποδεικνύουν ότι μπορεί να πρόκειται για στοχευμένο περιστατικό».

Ο αντιδήμαρχος του Στόκτον, Τζέισον Λι, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook ότι οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια παιδικού πάρτι γενεθλίων, προσθέτοντας πως βρίσκεται σε επικοινωνία με τις τοπικές Αρχές για να ενημερωθεί για τις συνθήκες του περιστατικού.

«Είμαι σε επαφή με προσωπικό και αξιωματούχους της δημόσιας ασφαλείας για να καταλάβω τι ακριβώς συνέβη και θα πιέσω για απαντήσεις», τόνισε χαρακτηριστικά.

Σε εξέλιξη οι έρευνες

«Αυτή τη στιγμή μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι 14 άτομα δέχθηκαν πυρά και επιβεβαιώθηκε ο θάνατος τεσσάρων θυμάτων», αναφέρεται σε ανάρτηση στο X του γραφείου του σερίφη της κομητείας Σαν Χοακίν.

«Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και οι πληροφορίες παραμένουν περιορισμένες. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι μπορεί να πρόκειται για ένα στοχευμένο επεισόδιο και οι ερευνητές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα».

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι Αρχές έλαβαν κλήση λίγο πριν από τις 18:00 για πυροβολισμούς κοντά στο τετράγωνο 1900 της οδού Λουσίλ στο Στόκτον, περίπου 50 μίλια ανατολικά του Σαν Φρανσίσκο. Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν εντός αίθουσας δεξιώσεων, η οποία διαθέτει κοινό χώρο στάθμευσης με άλλες επιχειρήσεις.

Ντετέκτιβ εργάζονται για τον εντοπισμό του κινήτρου της επίθεσης, ενώ οι Αρχές δεν παρείχαν άμεσα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των τραυματιών και δεν έχουν δώσει καμιά πληροφορία για τον δράστη ή τους δράστες.

Νωρίτερα, αξιωματούχοι είχαν αναφέρει ότι αρκετά από τα θύματα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής.

Διαβάστε επίσης:

Εκλογές στο Κιργιστάν: Στις κάλπες η χώρα για την επέκταση της εξουσίας του εθνικιστή προέδρου Τζαπάροφ

«Απαιτούμε αλήθεια και δικαιοσύνη»: Ξεχειλίζει η οργή για τη φονική πυρκαγιά στο Χονγκ Κονγκ με 128 νεκρούς και 150 αγνοούμενους

Βρετανία: Αναμόρφωση του δικαστικού συστήματος σχεδιάζει η κυβέρνηση

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
SEISMOGRAFOS
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,2 Ρίχτερ στην Ηλεία

maduro
ΚΟΣΜΟΣ

Μαδούρο στον ΟΠΕΚ+: «Οι ΗΠΑ θέλουν στρατιωτική κατάληψη των πετρελαϊκών αποθεμάτων της Βενεζουέλας – Κινδυνεύει διεθνώς η σταθερότητα»

witkoff – putin 6654- new
ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Στην Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου ο Γουίτκοφ

Trump
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Καλές πιθανότητες για συμφωνία Ουκρανίας και Ρωσίας – Όλοι θέλουν να τελειώσει αυτό»

superLeagu
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βαθμολογία Super League: Στην κορυφή ο Ολυμπιακός, τεράστια διπλά για ΠΑΟΚ, ΑΕΚ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kairos vroxi 776- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σάκης Αρναούτογλου: Πότε έρχεται νέα επιδείνωση του καιρού (Video)

germanou
LIFESTYLE

Γερμανού για απιστία: «Συμφωνά με τον Νίκο Κουρή - Είναι εγωιστική σχέση αλλά είναι ανθρώπινη»

dimos-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Λέω αυτά που θέλω και μετά το βουλώνω» - H αναφορά στον Τσουρό και τον Λιάγκα

san martin_Tim Van de Velde
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στον Τιμ Βαν Ντε Βέλντε το Διεθνές Βραβείο Fair Play για τη βοήθεια στον Σαν Μαρτίν - «Δεν χρειάστηκε ποτέ να το σκεφθώ δύο φορές»

eurovision-2026-vienna
MEDIA

Eurovision: Η Ισπανία εκτός διαγωνισμού λόγω του Ισραήλ - Πιθανή η κατάρρευση του θεσμού (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 01.12.2025 02:23
SEISMOGRAFOS
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,2 Ρίχτερ στην Ηλεία

maduro
ΚΟΣΜΟΣ

Μαδούρο στον ΟΠΕΚ+: «Οι ΗΠΑ θέλουν στρατιωτική κατάληψη των πετρελαϊκών αποθεμάτων της Βενεζουέλας – Κινδυνεύει διεθνώς η σταθερότητα»

witkoff – putin 6654- new
ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Στην Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου ο Γουίτκοφ

1 / 3