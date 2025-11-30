search
ΔΕΥΤΕΡΑ 01.12.2025 00:33
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.11.2025 07:22

Βρετανία: Αναμόρφωση του δικαστικού συστήματος σχεδιάζει η κυβέρνηση

30.11.2025 07:22
dikastirio

Η βρετανική κυβέρνηση σχεδιάζει αναμόρφωση του δικαστικού συστήματος με στόχο την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων, καθώς σχεδόν 80.000 περιμένουν χρόνια μέχρι να εκδοθεί απόφαση. Η κυβέρνηση των Εργατικών έχει προειδοποιήσει πως ο αριθμός των εκκρεμών υποθέσεων ενδέχεται να ανέλθει σε 100.000 έως το 2028 εφόσον δεν ληφθούν μέτρα.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Ντέβιντ Λάμι υπογραμμίζει πως οι προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις θα εκσυγχρονίσουν το δικαστικό σύστημα στη Βρετανία, επιταχύνοντας την εκδίκαση υποθέσεων με κεντρικό γνώμονα την απονομή δικαιοσύνης για τα θύματα. «Πίσω από κάθε μία από τις χιλιάδες υποθέσεις που εκκρεμούν βρίσκεται μια ανθρώπινη ζωή που έχει τεθεί σε αναμονή», δήλωσε ο Λάμι, υπογραμμίζοντας πως «για πολλά θύματα, η καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης συνιστά άρνηση απονομής δικαιοσύνης».

Ορισμένες δίκες έχουν προγραμματιστεί έως και το 2030 και τα στοιχεία δείχνουν ότι πάνω από το 1/4 των υποθέσεων περιμένουν τουλάχιστον έναν χρόνο μέχρι να εκδικαστούν, με πολλά θύματα να εγκαταλείπουν τη διαδικασία. Ειδικά σε υποθέσεις βιασμού, το 60% των καταγγελιών αποσύρονται πριν από τη διεξαγωγή δίκης.

Το προτεινόμενο σχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης προβλέπει μεταξύ άλλων οι δίκες με ενόρκους να περιοριστούν μόνο σε κακουργήματα, κάτι στο οποίο αντιδρούν αρκετοί δικηγορικοί σύλλογοι στη Βρετανία.

Διαβάστε επίσης:

Ιστορική επίσκεψη Πάπα στο Φανάρι: Τα μηνύματα, το παρασκήνιο και τα 3 σενάρια για τις σχέσεις Ορθοδοξίας – Καθολικής Εκκλησίας

Εντείνεται η πίεση Τραμπ στη Βενεζουέλα – Για «αποικιοκρατική απειλή» μιλάει το ΥΠΕΞ της κυβέρνησης Μαδούρο

Πόλεμος στην Ουκρανία: Οικονομική «μαύρη τρύπα» για την Ευρώπη – Το αστρονομικό ποσό που θα χρειαζόταν για την ανοικοδόμηση της χώρας αν η ανακωχή ερχόταν… αύριο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Trump
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Καλές πιθανότητες για συμφωνία Ουκρανίας και Ρωσίας – Όλοι θέλουν να τελειώσει αυτό»

superLeagu
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βαθμολογία Super League: Στην κορυφή ο Ολυμπιακός, τεράστια διπλά για ΠΑΟΚ, ΑΕΚ

aade embolia
ΕΛΛΑΔΑ

Στον εισαγγελέα τη Δευτέρα ο Τούρκος υπήκοος που συνελήφθη με 8.000 εμβόλια κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων

sermantini
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Με βαριά ήττα ολοκλήρωσε την καριέρα του στην Εθνική Γεωργίας ο Γκιόργκι Σερμαντίνι

MixCollage-30-Nov-2025-11-35-PM-1807
ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες στη Γαστούνη – Απεγκλωβίστηκε από όχημα μία γυναίκα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nikos-oikonomopoulos-new
LIFESTYLE

Νίκος Οικονομόπουλος: «Είμαι παραδομένος στον Χριστό, με ενδιαφέρει μόνο να κερδίσω την αιώνια ζωή» (Video)

dimos-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Λέω αυτά που θέλω και μετά το βουλώνω» - H αναφορά στον Τσουρό και τον Λιάγκα

ΚΘΒΕ-AYTH_H_NYXTA-PROMO-Mike-Rafail-3
ADVERTORIAL

ΚΘΒΕ: «Αυτή η Νύχτα Μένει» έρχεται τον Δεκέμβριο στο Βασιλικό Θέατρο

kokkidou-new
LIFESTYLE

Ελένη Κοκκίδου: «Ήμουν ένα δυστυχισμένο παιδί, έψαχνα απεγνωσμένα να βρω ανθρώπους να μου δείξουν τον δρόμο» (Video)

eurovision-2026-vienna
MEDIA

Eurovision: Η Ισπανία εκτός διαγωνισμού λόγω του Ισραήλ - Πιθανή η κατάρρευση του θεσμού (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 01.12.2025 00:33
Trump
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Καλές πιθανότητες για συμφωνία Ουκρανίας και Ρωσίας – Όλοι θέλουν να τελειώσει αυτό»

superLeagu
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βαθμολογία Super League: Στην κορυφή ο Ολυμπιακός, τεράστια διπλά για ΠΑΟΚ, ΑΕΚ

aade embolia
ΕΛΛΑΔΑ

Στον εισαγγελέα τη Δευτέρα ο Τούρκος υπήκοος που συνελήφθη με 8.000 εμβόλια κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων

1 / 3