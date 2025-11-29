Ουκρανία: Οικονομική «μαύρη τρύπα» – Το αστρονομικό ποσό που θα χρειαζόταν για την ανοικοδόμηση αν η ανακωχή ερχόταν… αύριο

Ένα ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία που θα άφηνε τη χώρα αποκλεισμένη από τα κατεχόμενα από τη Ρωσία εδάφη της θα είχε ένα βαρύ οικονομικό κόστος για την Ευρώπη, εκτιμά σε ανάλυσή του το Reuters.

Όλες οι προτάσεις κατάπαυσης του πυρός που παρουσιάστηκαν τις τελευταίες δύο εβδομάδες είτε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ είτε από τους Ευρωπαίους περιλαμβάνουν την αποδοχή από το Κίεβο ότι η Ρωσία θα διατηρήσει τουλάχιστον προσωρινά τον έλεγχο του συνόλου ή μέρους δύο περιοχών που έχει προσαρτήσει στο Ντονμπάς, δηλαδή το Ντονιέτσκ και το Λουγκάνσκ.

Αυτό θα απελευθέρωνε μια εστία αβεβαιότητας που θα επιβάρυνε την οικονομία της Ευρώπης για χρόνια, εκτιμά η ανάλυση.

Το ευρωπαϊκό χέρι βαθιά στην τσέπη

Καταρχάς, η ειρήνη θα έφερνε στο προσκήνιο το ερώτημα του κατά πόσον ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα αποδεχτεί ποτέ ότι τα παγωμένα αποθεματικά της χώρας του – περίπου 300 δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη – μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, όπως απαιτούν οι κυβερνήσεις της ΕΕ.

Στην καλύτερη περίπτωση, είναι απίθανο να το κάνει.

Μια πρόταση που συζητείται εντός της ΕΕ και υποστηρίζεται από τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς θα έβλεπε τουλάχιστον τα περιουσιακά στοιχεία της κεντρικής τράπεζας του μπλοκ – περίπου 210 δισεκατομμύρια δολάρια – να χρησιμοποιούνται ως εγγύηση για ένα «δάνειο αποζημίωσης» προς την Ουκρανία.

Αλλά οι ηγέτες της ΕΕ πρέπει να ενεργήσουν πολύ πιο γρήγορα για να βεβαιωθούν ότι τα περιουσιακά στοιχεία θα βοηθήσουν στην αποζημίωση του Κιέβου για τις καταστροφές από τον πόλεμο.

Σχεδόν πριν από ένα χρόνο, η Παγκόσμια Τράπεζα εκτίμησε ότι το κόστος ανοικοδόμησης της χώρας ήταν 524 δισεκατομμύρια δολάρια για τα επόμενα δέκα χρόνια.

Ένα χρόνο αργότερα, ο λογαριασμός πλησιάζει πλέον τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια, δήλωσε ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος στο Breakingviews.

Αντί η Ρωσία να επωμιστεί το μισό του κόστους εγκαταλείποντας τα παγωμένα αποθεματικά της, οι σύμμαχοι της Ουκρανίας ίσως χρειαστεί να αναλάβουν το μεγαλύτερο μέρος του βάρους.

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, η ανοικοδόμηση της Ουκρανίας θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί από ένα μείγμα ξένων κυβερνήσεων, διεθνών οργανισμών και ιδιωτών επενδυτών. Αλλά εάν το καθεστώς των εδαφών δεν διευθετηθεί, η Ουκρανία δεν θα μπορεί να βασιστεί στη ροή ιδιωτικών ξένων κεφαλαίων που θα βοηθούσαν την οικονομία της να ανακάμψει. Ακόμα κι αν οι δύο πλευρές αποδεχτούν ένα ασταθές status quo, ο φόβος ανανεωμένων εχθροπραξιών – και μιας ακόμη ρωσικής εισβολής – θα αποθαρρύνει τους επενδυτές για χρόνια.

Η οικονομία της Ουκρανίας έχει αποδειχθεί ανθεκτική από την έναρξη του πολέμου το 2022. Ωστόσο, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της φέτος θα εξακολουθεί να είναι 20% χαμηλότερο από το επίπεδο του 2021, σύμφωνα με πρόβλεψη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Και το Ντονμπάς αντιπροσώπευε περίπου το 15% του ΑΕΠ της χώρας εκείνη την εποχή, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα. Επομένως, η ανοικοδόμηση θα χρειαστεί χρόνο.

Εν δυνάμει εργατικό δυναμικό

Μερικοί από τους περισσότερους από 5 εκατομμύρια Ουκρανούς πρόσφυγες που έχουν βρει καταφύγιο στην υπόλοιπη Ευρώπη – περίπου το 75% των οποίων είναι γυναίκες και παιδιά – μπορεί να επιλέξουν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, ακόμη και αν η εκεχειρία με τη Ρωσία φαίνεται εύθραυστη. Αυτό θα βοηθούσε στην ενίσχυση των προοπτικών ανάπτυξης της χώρας αυξάνοντας το μέγεθος του εργατικού δυναμικού. Η Γερμανία έχει υποδεχτεί 1,3 εκατομμύρια πρόσφυγες από την αρχή της σύγκρουσης και η Πολωνία περισσότερους από 1 εκατομμύριο, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες.

Η ΕΕ θα πρέπει να βοηθήσει το Κίεβο να εκπαιδεύσει τους επαναπατριζόμενους και να χρηματοδοτήσει την πρόνοια τους, ενώ αυτοί προσαρμόζονται στις ανάγκες ανοικοδόμησης της χώρας. Και οι περίπου 200.000 στρατιώτες που θα επιστρέψουν στην πολιτική ζωή – εάν το μέγεθος των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας οριστεί σε 800.000 σύμφωνα με πρόταση της ΕΕ – θα χρειαστούν παρόμοια υποστήριξη.

Η ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα παρεμποδιστεί επίσης από την παραβίαση της εδαφικής της ακεραιότητας, εάν το διεθνές καθεστώς των δύο περιοχών που βρίσκονται σε αναστολή δεν διευθετηθεί οριστικά.

Ο έλεγχος των κυρίαρχων συνόρων θεωρείται από την ΕΕ ως η εγγύηση ότι οι νόμοι και οι κανονισμοί της θα εφαρμόζονται από τις εθνικές κυβερνήσεις.

Εάν κηρυχθεί στην Ανατολική Ουκρανία το είδος της άβολης εκεχειρίας που εξετάζεται τώρα, οι Δυτικοευρωπαίοι θα πρέπει, αν μη τι άλλο, να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες ακόμη πιο γρήγορα από ό,τι σχεδιάζουν. Ενώ, χώρες κοντά στη Ρωσία θα πρέπει να επαγρυπνούν, όπως και η υπόλοιπη Ευρώπη.

Οι επενδυτές που έστειλαν τις ευρωπαϊκές μετοχές στον τομέα της άμυνας σε πτώση έως και 5% μετά την ανακοίνωση του πρώτου «ειρηνευτικού» σχεδίου Τραμπ – με μετοχές όπως η γερμανική Rheinmetall (RHMG.DE) να μειώνονται στη συνέχεια έως και 13% – φαίνεται να μην συνειδητοποιούν ότι η Ουκρανία δεν είναι ο μόνος προορισμός των ευρωπαϊκών όπλων. Οι αυξανόμενοι αμυντικοί προϋπολογισμοί σε όλη την περιοχή πρόκειται να δαπανηθούν για την προετοιμασία μιας πιθανής σύγκρουσης με τη Ρωσία.

Ανάσα στη Μόσχα

Η τελευταία ανησυχία για την Ευρώπη και την Ουκρανία είναι ότι η «ειρήνη» θα έδινε μια οικονομική ανάσα στον Πούτιν. Στην αρχική αμερικανική εκδοχή μιας πιθανής εκεχειρίας, οι οικονομικές κυρώσεις της Ουάσιγκτον που ισχύουν από το 2022 θα αρθούν. Μετά από τρία χρόνια υπερθέρμανσης λόγω της μετατροπής της σε μια πλήρως ανεπτυγμένη στρατιωτική οικονομία, αυτό θα άλλαζε τα δεδομένα για τη Ρωσία.

Όπως έχουν τα πράγματα, το ΑΕΠ της χώρας αναμένεται να αυξηθεί ελάχιστα τον επόμενο χρόνο, κατά 0,5% έως 1%, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων. Η βιομηχανική παραγωγή στον πολιτικό τομέα μειώνεται, και ακόμη και η στρατιωτική παραγωγή έχει φτάσει στην κορύφωση της δυναμικότητάς της. Οι στρατιωτικές δαπάνες ανέρχονται πλέον στο 8% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, αν και αυτό αποτελεί μια υποεκτίμηση, καθώς πολλά μέρη του αμυντικού προϋπολογισμού παραμένουν μυστικά. Ως αποτέλεσμα, το έλλειμμα του προϋπολογισμού διπλασιάστηκε φέτος σε σύγκριση με το 2024, σε περισσότερο από 3% του ΑΕΠ. Και η κυβέρνηση, στερημένη της δυνατότητας δανεισμού από τις χρηματοπιστωτικές αγορές, πρέπει να χρηματοδοτήσει το έλλειμμα με εγχώρια μέσα.

Η κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει ότι ο ΦΠΑ θα αυξηθεί τον επόμενο χρόνο, πλήττοντας τους καταναλωτές και τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Οι τιμές αυξάνονται αυτή τη στιγμή με ρυθμό 8% ετησίως, παρόλο που το βασικό επιτόκιο της κεντρικής τράπεζας εξακολουθεί να βρίσκεται σε ποσοστό άνω του 16%.

Αλλά εάν αρθούν οι κυρώσεις, οι προοπτικές για την οικονομία – και άρα ο ρωσικός επανεξοπλισμός – θα φαίνονται πιο ευοίωνες.

Μια μερική εκεχειρία βασισμένη στο status quo θα έχει μια ισχυρή απήχηση: το τέλος της καταστροφής και των χιλιάδων άσκοπων θανάτων. Αλλά αν η Ευρώπη επιβαρυνθεί για χρόνια από μια ασταθή Ουκρανία, ο κίνδυνος είναι μια οικονομική μαύρη τρύπα, αλλά και η πραγματική πιθανότητα μελλοντικής σύγκρουσης ούτως ή άλλως.

Διαβάστε επίσης:

Ανάκληση Airbus – Reuters: Ποιες αεροπορικές εταιρείες επηρεάζονται με ακυρώσεις, καθυστερήσεις, τι ισχύει για Aegean, SKY express

Σρι Λάνκα: Τουλάχιστον 153 νεκροί από τις πλημμύρες – Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα

Συνάντηση Πάπα με Οικουμενικό Πατριάρχη: Μηνύματα ενότητας μετά την ιστορική υπογραφή κοινής διακήρυξης