Ανάκληση Airbus – Reuters: Ποιες αεροπορικές εταιρείες επηρεάζονται με ακυρώσεις, καθυστερήσεις, τις ισχύει για Aegean, SKY express

Εκατοντάδες πτήσεις σε όλο τον κόσμο έχουν επηρεαστεί το Σάββατο, λίγο αφότου η Airbus διέταξε άμεσες επισκευές σε 6.000 από τα ευρέως χρησιμοποιούμενα αεροσκάφη A320. Η σαρωτική ανάκληση που επηρέασε περισσότερο από το ήμισυ του παγκόσμιου στόλου, συνεχίζει να απειλεί με αναταραχές κατά τη διάρκεια του πιο πολυσύχναστου ταξιδιωτικού Σαββατοκύριακου του έτους στις ΗΠΑ, προκαλώντας μία πρωτοφανή αναστάτωση στις αεροπορικές μεταφορές.

Η επιδιόρθωση περιλαμβάνει κυρίως την επιστροφή σε προηγούμενο λογισμικό, αλλά πρέπει να γίνει πριν τα αεροπλάνα μπορέσουν να πετάξουν ξανά, σύμφωνα με ένα ενημερωτικό δελτίο προς τις αεροπορικές εταιρείες που δημοσίευσε το Reuters. Αρκετές αεροπορικές εταιρείες ανακοίνωσαν ότι αντιμετώπισαν ή αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Ο κατάλογος που αναφέρει το Reuters για τις κύριες διαταραχές που έχουν επισημανθεί από τις αεροπορικές εταιρείες μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου:

Lufthansa,

Η γερμανική αεροπορική εταιρεία αναμένει έναν μικρό αριθμό ακυρώσεων ή καθυστερήσεων πτήσεων κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Turkish Airlines

Η εταιρεία δήλωσε ότι οκτώ αεροσκάφη A320 θα επιστρέψουν σε λειτουργία αφού ολοκληρώσει τις απαιτούμενες ενέργειες.

American Airlines

Ο μεγαλύτερος αερομεταφορέας A320 στον κόσμο δήλωσε ότι αναμένει κάποιες λειτουργικές καθυστερήσεις, αλλά μείωσε τον αριθμό των αεροσκαφών που χρειάζονται την επιδιόρθωση λογισμικού σε 209 από 340 που είχε προβλέψει νωρίτερα.

United Airlines

Η αεροπορική εταιρεία αναμένει μικρές διαταραχές σε μερικές πτήσεις, αφού όπως ανακοίνωσε έξι αεροσκάφη επηρεάστηκαν από την ανάκληση.

Air France

Η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε ότι ακυρώνει 35 πτήσεις.

Delta Airlines

Ο αμερικανικός αερομεταφορέας αναμένει ότι τυχόν λειτουργικές επιπτώσεις θα είναι περιορισμένες.

Aer Lingus

Ο ιρλανδικός αερομεταφορέας ανέφερε ότι επηρεάστηκε περιορισμένος αριθμός αεροσκαφών.

Air India

Η Air India, η οποία διαθέτει 113 αεροσκάφη που έχουν επηρεαστεί, ολοκλήρωσε την επιδιόρθωση λογισμικού σε 42 αεροσκάφη. Αναμένονται κάποιες καθυστερήσεις πτήσεων, αλλά όχι ακυρώσεις.

Air India Express

Είκοσι πέντε αεροσκάφη χρειάζονται επιδιορθώσεις λογισμικού, δήλωσε η ρυθμιστική αρχή πολιτικής αεροπορίας της Ινδίας.

Air New Zealand

Η αεροπορική εταιρεία αναμένει ορισμένες ακυρώσεις στις υπηρεσίες της.

ANA Holdings

Ο ιαπωνικός αερομεταφορέας ακύρωσε 65 πτήσεις το Σάββατο.

Avianca

Ο κολομβιανός αερομεταφορέας δήλωσε ότι η ανάκληση επηρέασε περισσότερο από το 70% του στόλου του, προκαλώντας αναπόφευκτα «σημαντικές» λειτουργικές διαταραχές τις επόμενες 10 ημέρες. Η Avianca έχει κλείσει τις πωλήσεις εισιτηρίων για ταξιδιωτικές ημερομηνίες έως τις 8 Δεκεμβρίου.

flynas

Η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους της Σαουδικής Αραβίας αναμένει κάποιες καθυστερήσεις στις πτήσεις.

IndiGo

Η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Ινδίας ολοκλήρωσε την επιδιόρθωση λογισμικού σε 143 από τα 200 αεροσκάφη, δήλωσε η ρυθμιστική αρχή πολιτικής αεροπορίας. Η IndiGo προειδοποίησε για ορισμένες καθυστερήσεις.

Korean Air

Η νοτιοκορεατική αεροπορική εταιρεία δήλωσε ότι οι εργασίες σε 10 επηρεαζόμενα αεροσκάφη θα ολοκληρωθούν μέχρι το πρωί της Κυριακής.

Latam Airlines

Ο αερομεταφορέας δήλωσε ότι ένας περιορισμένος αριθμός αεροσκαφών χρειαζόταν διορθώσεις λογισμικού.

Viva

Η μεξικανική αεροπορική εταιρεία δήλωσε ότι ο στόλος της θα επηρεαστεί από την ενημέρωση λογισμικού, αλλά δεν έχει ακόμη καθοριστεί χρονικό πλαίσιο για το πότε τα αεροσκάφη θα είναι έτοιμα να πετάξουν ξανά.

Wizz Air

Η ευρωπαϊκή αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους δήλωσε ότι η ενημέρωση λογισμικού εφαρμόστηκε εν μία νυκτί σε όλα τα επηρεαζόμενα A320 και δεν αναμένονται περαιτέρω προβλήματα.

Τι ισχύει για Aegean και SKY Express

Οι δύο ελληνικές αεροπορικές εταιρείες, AEGEAN και SKY Express, ξεκαθαρίζουν ότι δεν αντιμετωπίζουν ζήτημα με την παγκόσμια οδηγία της Airbus.

Η AEGEAN αναφέρει σε ανακοίνωσή της πως έχει ήδη ολοκληρώσει τις απαιτούμενες αναβαθμίσεις λογισμικού, όπως προβλεπόταν από τον κατασκευαστή. Σύμφωνα με την εταιρεία, «δεν υπάρχει κανένα ζήτημα και καμία επίπτωση στις πτήσεις», καθώς ο στόλος της έχει συμμορφωθεί πλήρως με τις τεχνικές οδηγίες».

Από την πλευρά της, η SKY Express ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι «κανένα από τα αεροσκάφη της δεν περιλαμβάνεται στα 6.000 αεροσκάφη της οικογένειας A320 που απαιτούν αναβάθμιση λογισμικού σύμφωνα με την οδηγία της Airbus». Η εταιρεία προσθέτει ότι οι πτήσεις της «πραγματοποιούνται κανονικά» χωρίς καμία επίπτωση στο πρόγραμμα δρομολογίων.

