Airbus A320: …Αναταράξεις στις παγκόσμιες αερομεταφορές – Σαββατοκύριακο ακυρώσεων και καθυστερήσεων, τι ισχύει για Aegean και SKY express

Παγκόσμιο σοκ στις αερομεταφορές προκαλεί η γιγαντιαία ανάκληση 6.000 αεροπλάνων τύπου Α320 από την Airbus.

Μετά την ανακοίνωση της Παρασκευής από τον Οργανισμό Ασφάλεια της Αεροπορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EASA), αεροπορικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο ακύρωσαν ή ανακοίνωσαν καθυστερήσεις στις πτήσεις τους για το Σαββατοκύριακο.

Η ανάκληση έγινε κατά τη διάρκεια της Ημέρας των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ. Η μεγαλύτερη εταιρεία αερομεταφορών A320 στον κόσμο, η American Airlines, δήλωσε ότι περίπου 340 από τα 480 αεροσκάφη A320 της θα χρειαστούν επισκευή λογισμικού. Όπως εξήγησε, οι επιδιορθώσεις θα ολοκληρωθούν ως επί το πλείστον μέχρι το Σάββατο, με περίπου δύο ώρες να απαιτούνται για κάθε αεροπλάνο.

Στην Αυστραλία, η Jetstar ακύρωσε εσωτερικές πτήσεις, ενώ η ANA Holdings, η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Ιαπωνίας, γνωστοποίησε πως ακύρωσε 65 πτήσεις το Σάββατο, αφού η ανάκληση του Airbus A320 την ανάγκασε να καθηλώσει ορισμένα αεροσκάφη.

Άλλες αεροπορικές εταιρείες δήλωσαν ότι θα θέσουν εκτός λειτουργίας αεροσκάφη για λίγο, ώστε να ολοκληρωθούν οι επισκευές, συμπεριλαμβανομένων της γερμανικής Lufthansa, της ινδικής IndiGo και της βρετανικής easyJet.

Η κολομβιανή αεροπορική εταιρεία Avianca δήλωσε ότι η ανάκληση επηρέασε περισσότερο από το 70% του στόλου της, με αποτέλεσμα να κλείσει την πώληση εισιτηρίων για ημερομηνίες ταξιδιών έως τις 8 Δεκεμβρίου.

Η EasyJet είχε δηλώσει ότι αναμενόταν κάποια αναστάτωση το βράδυ της Παρασκευής, αλλά στη συνέχεια επιβεβαίωσε ότι σχεδίαζε να λειτουργήσει κανονικά το Σάββατο, καθώς είχε ήδη ολοκληρώσει την ενημέρωση λογισμικού σε πολλά απαιτούμενα αεροσκάφη.

Καθηλώνονται περισσότερα από τα μισά αεροσκάφη που πετούν παγκοσμίως

Η Airbus ανακοίνωσε την Παρασκευή μια από τις μεγαλύτερες και πιο αιφνίδιες ανακλήσεις στα 55 χρόνια λειτουργίας της, διατάζοντας άμεσες επισκευές σε 6.000 αεροσκάφη της δημοφιλούς οικογένειας A320. Η κίνηση αυτή ισοδυναμεί με την προσωρινή ακινητοποίηση περισσότερων από των μισών αεροσκαφών του τύπου που πετούν σήμερα παγκοσμίως και έρχεται σε μία από τις πιο φορτωμένες ταξιδιωτικές περιόδους του έτους, προκαλώντας έντονη ανησυχία για καθυστερήσεις, ακυρώσεις και ευρεία αναστάτωση στα διεθνή δρομολόγια.

Τα μοντέλα που επηρεάζονται

Η ευπάθεια αφορά:

A318

A319

A320 (το εμπορικότερο μοντέλο της Airbus)

A321

Σε περίπου 5.100 αεροσκάφη, το πρόβλημα λύνεται μέσω απλής ενημέρωσης λογισμικού διάρκειας περίπου τριών ωρών.

Τα υπόλοιπα 900, παλαιότερες εκδόσεις της οικογένειας A320, χρειάζονται φυσική αντικατάσταση των ενσωματωμένων υπολογιστών και δεν θα επιτρέπεται να μεταφέρουν επιβάτες μέχρι την ολοκλήρωση της εργασίας.

Η απόφαση της Airbus έρχεται μόλις λίγες εβδομάδες αφότου η οικογένεια A320 ξεπέρασε σε συνολικές παραδόσεις το Boeing 737, κατακτώντας την κορυφή της πιο επιτυχημένης σειράς αεροσκαφών στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας. Την ώρα που η οδηγία εκδόθηκε, περίπου 3.000 A320 βρίσκονταν ήδη στον αέρα.

Η εταιρεία, μέσω τεχνικού δελτίου προς περισσότερους από 350 χειριστές του μοντέλου παγκοσμίως, ζήτησε άμεση επαναφορά συγκεκριμένων συστημάτων σε παλαιότερη έκδοση λογισμικού. Η διαδικασία, αν και τεχνικά απλή, πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν τα αεροσκάφη εκτελέσουν ξανά κανονικές εμπορικές πτήσεις – με εξαίρεση τις πτήσεις μεταφοράς προς κέντρα συντήρησης.

Συνολικά, περίπου 11.300 αεροσκάφη της οικογένειας A320 βρίσκονται σε επιχειρησιακή χρήση παγκοσμίως. Aπό αυτά τα 6.440 είναι A320, το μοντέλο που πρωτοπέταξε το 1987 και επανακαθόρισε την αγορά με τη χρήση fly-by-wire συστημάτων. Οι μεγαλύτεροι χειριστές περιλαμβάνουν αεροπορικούς κολοσσούς των ΗΠΑ (American, Delta, United, JetBlue), αλλά και εταιρείες στην Κίνα, την Ευρώπη και την Ινδία.

Το μοντέλο αυτό ανταγωνίζεται το Boeing 737 MAX, το οποίο υπέστη μακρά καθήλωση σε όλο τον κόσμο μετά από θανατηφόρα συντριβές το 2018 και το 2019, λόγω κακώς σχεδιασμένου λογισμικού ελέγχου πτήσης.

«Η χρονική στιγμή δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερη», σημείωσε ο αναλυτής Μάικ Στένγκελ της AeroDynamic Advisory, αναφερόμενος στο ταξιδιωτικό κύμα των αμερικανικών εορτών. Παρ’ όλα αυτά, όπως είπε, λόγω της σύντομης διάρκειας της επέμβασης, πολλές εταιρείες θα μπορέσουν να ενσωματώσουν τις εργασίες μεταξύ δρομολογίων ή κατά τη διάρκεια νυχτερινών ελέγχων.

Πώς αποκαλύφθηκε ο κίνδυνος

Το τεχνικό πρόβλημα, που οδήγησε στη μαζική ανάκληση, συνδέεται με το σύστημα ELAC (Elevator and Aileron Computer), το οποίο μεταφράζει τις κινήσεις του χειριστηρίου σε εντολές προς τα πηδάλια που ελέγχουν τη γωνία ανόδου του αεροσκάφους. Σύμφωνα με την Airbus, πρόσφατο συμβάν αποκάλυψε ότι ηλιακές καταιγίδες μπορούν να αλλοιώσουν κρίσιμα δεδομένα του συστήματος, προκαλώντας ανεπιθύμητες αντιδράσεις στα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου πτήσης.

Πηγές του κλάδου αναφέρουν ότι το περιστατικό που πυροδότησε την κρίση συνέβη στις 30 Οκτωβρίου σε πτήση της JetBlue από την Κανκούν προς το Νιούαρκ. Το αεροσκάφος υπέστη αιφνίδια, ανεξέλεγκτη απώλεια ύψους, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό επιβατών και την αναγκαστική προσγείωσή του στην Τάμπα της Φλόριντα. Η FAA διεξάγει ήδη έρευνα, ενώ η EASA εξέδωσε έκτακτη οδηγία καθιστώντας τις επισκευές υποχρεωτικές για όλες τις εταιρείες στην Ευρώπη.

Η Thales, η εταιρεία που κατασκευάζει τον υπολογιστή ELAC, ανέφερε ότι το υλικό πληροί τις προδιαγραφές της Airbus και ότι το ζήτημα αφορά λογισμικό το οποίο δεν είναι υπό δική της ευθύνη.

Airbus: «Θα υπάρξει λειτουργική διαταραχή»

Η Airbus ζήτησε συγγνώμη, αναγνωρίζοντας ότι το ζήτημα θα προκαλέσει «λειτουργική διαταραχή για τους επιβάτες και τους πελάτες».

Μιλώντας στο BBC, η αναλύτρια αεροπορίας Sally Gethin ανέφερε ότι η κατάσταση είναι «πολύ ασυνήθιστη», σημειώνοντας ότι η ταλαιπωρία των επιβατών θα εξαρτηθεί από το πόσο γρήγορα οι αεροπορικές εταιρείες θα εφαρμόσουν την αναβάθμιση.

Τι ισχύει για Aegean και SKY Express

Οι δύο ελληνικές αεροπορικές εταιρείες, AEGEAN και SKY Express, ξεκαθαρίζουν ότι δεν αντιμετωπίζουν ζήτημα με την παγκόσμια οδηγία της Airbus.

Η AEGEAN αναφέρει σε ανακοίνωσή της πως έχει ήδη ολοκληρώσει τις απαιτούμενες αναβαθμίσεις λογισμικού, όπως προβλεπόταν από τον κατασκευαστή. Σύμφωνα με την εταιρεία, «δεν υπάρχει κανένα ζήτημα και καμία επίπτωση στις πτήσεις», καθώς ο στόλος της έχει συμμορφωθεί πλήρως με τις τεχνικές οδηγίες».

Από την πλευρά της, η SKY Express ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι «κανένα από τα αεροσκάφη της δεν περιλαμβάνεται στα 6.000 αεροσκάφη της οικογένειας A320 που απαιτούν αναβάθμιση λογισμικού σύμφωνα με την οδηγία της Airbus». Η εταιρεία προσθέτει ότι οι πτήσεις της «πραγματοποιούνται κανονικά» χωρίς καμία επίπτωση στο πρόγραμμα δρομολογίων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της AEGEAN

«Η AEGEAN ολοκλήρωσε άμεσα την εφαρμογή της οδηγίας της Airbus

Η AEGEAN ενημερώνει ότι, σε συνέχεια της οδηγίας που εκδόθηκε εχθές το βράδυ από την Airbus για άμεση επαναφορά λογισμικού ορισμένων αεροσκαφών της οικογένειας A320, ενεργοποίησε έγκαιρα όλες τις απαιτούμενες επιχειρησιακές και τεχνικές διαδικασίες.

Η εφαρμογή της οδηγίας ολοκληρώθηκε ήδη με επιτυχία και το πτητικό πρόγραμμα συνεχίζεται κανονικά, χωρίς καμία αλλαγή ή διαφοροποίηση.

Η ασφάλεια των επιβατών και των πληρωμάτων των πτήσεων μας αποτελεί την αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της SKY express

«Η SKY express ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι κανένα από τα αεροσκάφη της δεν περιλαμβάνεται στα 6.000 αεροσκάφη της οικογένειας A320 που απαιτούν αναβάθμιση λογισμικού σύμφωνα με την οδηγία της Airbus.

Οι πτήσεις της SKY express πραγματοποιούνται κανονικά.

Σχετικά με τη SKY express

Η SKY express, μέλος της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (IATA), κατέχει ηγετική θέση στο εσωτερικό, εξυπηρετώντας σταθερά το μεγαλύτερο δίκτυο 33 εγχώριων και ένα συνεχώς διευρυνόμενο διεθνές δίκτυο 27 προορισμών.

