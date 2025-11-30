search
30.11.2025 13:12

Al Jazeera: Ο Νετανιάχου ζήτησε προεδρική χάρη για τα σκάνδαλα διαφθοράς – Υπέβαλε επίσημο αίτημα στον Ισαάκ Χέρτσογκ

30.11.2025 13:12
netaniaxou 8876- new

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε επίσημα προεδρική χάρη για τις υποθέσεις διαφθοράς που εξακολουθούν να τον βαραίνουν.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, το γραφείο του προέδρου του Ισραήλ ανακοίνωσε την Κυριακή ότι ο Νετανιάχου υπέβαλε αίτημα χάριτος στον Ισαάκ Χέρτσογκ, σε μια κίνηση που προκαλεί αίσθηση, όχι μόνο για το timing αλλά και για τις πολιτικές της αποχρώσεις.

Ο Νετανιάχου βρίσκεται αντιμέτωπος με τρεις χωριστές δικογραφίες που κατατέθηκαν το 2019 και αφορούν κατηγορίες για δωροδοκία, απάτη και κατάχρηση εμπιστοσύνης.

Το αίτημα χάριτος έρχεται λίγες ημέρες μετά το δημόσιο κάλεσμα Τραμπ στον Χέρτσογκ να «σβήσει» τις υποθέσεις κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

«Αν και σέβομαι απολύτως την ανεξαρτησία του ισραηλινού δικαστικού συστήματος και τις επιταγές του πιστεύω ότι αυτή ή “υπόθεση” κατά του Μπίμπι, που έχει αγωνιστεί στο πλευρό μου επί μακρόν και εναντίον του πολύ σκληρού αντιπάλου του Ισραήλ, του Ιράν, είναι μία πολιτική, αδικαιολόγητη δίωξη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ στον Χέρτσογκ.

