WSJ: Μόνος του στη φωτιά ο Μαδούρο – Γιατί Ρωσία και Κίνα τον αφήνουν να τα βγάλει πέρα μόνος του με τον Τραμπ

Για δύο δεκαετίες, η Βενεζουέλα καλλιέργησε συμμαχίες σε όλο τον κόσμο με την ελπίδα να σχηματίσει μια νέα παγκόσμια τάξη που θα μπορούσε να αντισταθεί στην Ουάσιγκτον. Οι τελευταίες εξελίξεις στη χώρα με την ασφυκτική πίεση του Τραμπ στον Μαδούρο μαρτυρούν πως η στρατηγική αυτή δεν απέδωσε τα αναμενόμενα.

Ρωσία, Κίνα, Κούβα, Ιράν και άλλες χώρες που βρίσκονται απέναντι από τις ΗΠΑ περιορίζονται σε απλά λόγια υποστήριξης στον Νικολά Μαδούρο, την ώρα που ο Τραμπ δηλώνει πως στοχεύει στην αναγκαστική απομάκρυνσή του, αναφέρει η WSJ.

Η ιστορία φαίνεται πως επαναλαμβάνεται. Η Βενεζουέλα βρίσκει τους συμμάχους της να στέκονται στο περιθώριο, όπως είχε συμβεί και τη στη στρατιωτική επίθεση που δέχτηκε το Ιράν από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Ο «κούφιος άξονας» και τα …χρόνια πολλά

«Ο λεγόμενος άξονας του αυταρχισμού φαίνεται πολύ ισχυρότερος σε καιρό ειρήνης», δήλωσε ο Ράιαν Σ. Μπεργκ, διευθυντής του Προγράμματος Αμερικής στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών στην Ουάσιγκτον. «Έχει αποδειχθεί λίγο κούφιος σε περιόδους ανάγκης».

Τις τελευταίες ημέρες, κι ενώ ο αμερικανικός στόλος βρίσκεται παραταγμένος στο κατώφλι της Βενεζουέλας, οι σύμμαχοι του Καράκας έχουν ευχηθεί στον Μαδούρο μόνο για τα γενέθλιά του.

«Σε δύσκολους καιρούς, στα δύσκολα μονοπάτια, στα απαιτητικά σταυροδρόμια, λάμπει το πνευματικό φως του πολεμιστή που ξέρει πώς να πολεμά και να κερδίζει», ανέφερε σε επιστολή του ο Ντανιέλ Ορτέγκα της Νικαράγουας.

Ο Τραμπ δεν έχει ακόμη δηλώσει εάν θα κλιμακώσει τη στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ για χερσαίες επιθέσεις στη Βενεζουέλα μετά από τρεις μήνες επιθέσεων σε σκάφη στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό. Σε αυτές τις επιθέσεις έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 80 άνθρωποι.

Οι ΗΠΑ λένε ότι τα σκάφη, μερικά από τα οποία ο στρατός λέει ότι προέρχονταν από τη Βενεζουέλα, μετέφεραν ναρκωτικά για καρτέλ και συμμορίες που έχουν χαρακτηρίσει ως τρομοκρατικές οργανώσεις.

Κίνα και Ρωσία σε ρόλο παρατηρητή

Αναλυτές που παρακολουθούν τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα λένε ότι οι εταίροι της είναι ουσιαστικά ανίσχυροι απέναντι στις ΗΠΑ. Στενοί εταίροι όπως η Κούβα, το Ιράν και η Νικαράγουα είναι οικονομικά αδύναμοι και έχουν μικρή δυνατότητα να παρέμβουν.

Οι δύο πιο ισχυροί σύμμαχοι του Μαδούρο, η Κίνα και η Ρωσία έχουν ήδη παράσχει στρατιωτικό εξοπλισμό, συντήρηση και εκπαίδευση, μαζί με οικονομική βοήθεια, λένε αναλυτές. Καθώς ο Μαδούρο προετοιμάζει αμυντική δράση, οι Ρώσοι βοηθούν στη συντήρηση αεροσκαφών και σε συστήματα πυραύλων εδάφους-αέρος.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, δύο πετρελαιοφόρα που αναγνωρίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι μετέφεραν απαγορευμένο ρωσικό πετρέλαιο έφτασαν στη Βενεζουέλα με ελαφρύ αργό πετρέλαιο και νάφθα. Η Βενεζουέλα χρειάζεται απεγνωσμένα αυτά τα προϊόντα για να παράγει καύσιμα και να αντλεί το δικό της βαρύτερο πετρέλαιο για εξαγωγή στην Κίνα.

Δεν είναι αρκετό, επισημαίνουν οι αναλυτές.

«Αυτές είναι μικρές χειρονομίες που δεν θα είναι αρκετές εάν οι ΗΠΑ αναλάβουν δράση στη Βενεζουέλα», δήλωσε ο Βλαντιμίρ Ρουβίνσκι, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Icesi στην Κολομβία, ο οποίος παρακολουθεί την εμπλοκή της Μόσχας στη Λατινική Αμερική.

Ο ρόλος του πολέμου στην Ουκρανία και οι δασμοί

Τόσο η Ρωσία όσο και η Κίνα αντιμετωπίζουν προκλήσεις που μετριάζουν το ενδιαφέρον τους για τις ανησυχίες ασφαλείας της Βενεζουέλας. Για τη Μόσχα, είναι το κόστος του σκληρού πολέμου της με την Ουκρανία και για το Πεκίνο είναι μια αδύναμη οικονομία που περιορίζει τη γενναιοδωρία του. Οι οικονομικές κυρώσεις υπό την ηγεσία των ΗΠΑ στο Καράκας αποτελούν ένα ακόμη εμπόδιο.

Και οι δύο χώρες προσπαθούν να διαπραγματευτούν σημαντικές διπλωματικές και εμπορικές συμφωνίες με τον Τραμπ τώρα, γεγονός που τους δίνει ελάχιστα κίνητρα να σπαταλήσουν πολιτικό κεφάλαιο στη Βενεζουέλα.

«Η Ρωσία δεν πρόκειται να βοηθήσει τον Μαδούρο πέρα ​​από αυτά που έχουν ήδη κάνει», πρόσθεσε ο Ρουβίνσκι.

Η Ρωσία και η Κίνα παρείχαν παρόμοια διπλωματική υποστήριξη στο Ιράν κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου του με το Ισραήλ φέτος, αλλά και οι δύο έμειναν στο περιθώριο στρατιωτικά, ακόμη και μετά τον βομβαρδισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας από τον αμερικανικό στρατό τον Ιούνιο.

Υπό τον προκάτοχο του Μαδούρο, τον αριστερό φανατικό Ούγκο Τσάβες, η Βενεζουέλα χρησιμοποίησε τους τεράστιους πετρελαϊκούς και ορυκτούς πόρους της για να οικοδομήσει εμπορικές και πολιτικές σχέσεις με τους αντιπάλους των ΗΠΑ. Οι κινεζικές τράπεζες δάνεισαν στη Βενεζουέλα δισεκατομμύρια δολάρια, τα οποία θα αποπληρωθούν σε πετρέλαιο, για τη χρηματοδότηση κατοικιών, τηλεπικοινωνιών και άλλων υποδομών.

Από τη στιγμή που ο Μαδούρο ανέλαβε τα καθήκοντά του το 2013, η πτώση της παραγωγής πετρελαίου και οι πολιτικές αναταραχές οδήγησαν την οικονομία σε ύφεση, εγείροντας ερωτήματα σε ορισμένες φιλικές πρωτεύουσες σχετικά με το εάν τα δάνεια σπαταλούνταν στο Καράκας.

«Μιλάνε για παγίδες χρέους»

Ωστόσο, οι συμμαχίες εξακολουθούν να έχουν ειδικό βάρος για το καθεστώς του Μαδούρο μετά τις κυρώσεις στη βιομηχανία πετρελαίου της Βενεζουέλας το 2019 από τις ΗΠΑ αν και ο οικονομικός μήνας του μέλιτος με την Κίνα ήταν βραχύβιος αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά του το 2013.

«Οι άνθρωποι μιλάνε για παγίδες χρέους», δήλωσε η Μάργκαρετ Μάγιερς, η οποία μελετά τους δεσμούς Ασίας-Λατινικής Αμερικής στον Διααμερικανικό Διάλογο, μια ομάδα πολιτικής της Ουάσινγκτον. «Αυτή είναι μια κατάσταση παγίδας πιστωτών».

Ο Εβανάν Ρομέρο, πρώην αναπληρωτής υπουργός ενέργειας της κυβέρνησης της Βενεζουέλας, ο οποίος τώρα συμβουλεύει την αντιπολίτευση για ένα σχέδιο ανάκαμψης του πετρελαϊκού τομέα, δήλωσε ότι η Κίνα θα μπορούσε να χάσει εάν ο Μαδούρο έπεφτε, καθώς μια διάδοχη κυβέρνηση θα μπορούσε να δώσει προτεραιότητα στους δεσμούς με τις ΗΠΑ.

«Το πετρέλαιο δεν θα πήγαινε στην Κίνα εάν οι οι σχέχεις με τις ΗΠΑ βελτιώνονταν», δήλωσε ο Ρομέρο. «Δεν έχει κανένα νόημα να στείλουμε στην Κίνα. Αυτό ήταν ιδεολογική, όχι οικονομική απόφαση».

Διαβάστε επίσης:

Παρέμβαση Μπάρακ για ελληνοτουρκικά: Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει να λειτουργήσει ως «γέφυρα» ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία

Γαλλία: 5 νεκροί και ένας τραυματίας από πυρκαγιά σε κτίριο – Ανάμεσά τους παιδιά

Παροξυσμός στην Παραγουάη: Χιλιάδες «πλακώνονται» να πάρουν το iPhone 16 για το Black Friday