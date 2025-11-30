search
30.11.2025 10:42

Παροξυσμός στην Παραγουάη: Χιλιάδες «πλακώνονται» να πάρουν το iPhone 16 για το Black Friday

30.11.2025 10:42
iphone-16

Χάος επικράτησε για ένα iPhone 16 σε πολυκατάστημα στην πόλη Σιουδάδ Ντελ Έστε της Παραγουάης με χιλιάδες καταναλωτές να σπρώχνονται σε ακρία βαθμό για να προλάβουν.

Με αφορμή την Black Friday ένα πολυκατάστημα διέθεσε το iPhone 16 στην τιμή των 199 δολαρίων με αποτέλεσμα να γίνει το αδιαχώρητο στην είσοδό του. 

Σύμφωνα με την εκπομπή Mega Σαββατοκύριακο, χιλιάδες υποψήφιοι αγοραστές περίμεναν υπομονετικά μέχρι να ανοίξει το κατάστημα, αλλά μόλις άνοιξαν οι πόρτες του, έγινε ο κακός χαμός, τον οποίο βλέπουμε στο παρακάτω βίντεο με τους καταναλωτές να μη λογαριάζουν τίποτα προκειμένου να μπουν μέσα και να εξασφαλίσουν ένα iPhone.

Όπως ανέφερε η πρωινή εκπομπή του Mega, περιστατικά όπως αυτά έχουν θορυβήσει τις αρχές σε Παραγηουάη και Βραζιλία μιας και μπορεί να βάλουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των καταναλωτών και την εν λόγω ανησυχία εντείνει ακόμα περισσότερο το γεγονός ότι έχει αναπτυχθεί ο υπερκαταναλωτισμός.

SEISMOGRAFOS
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,2 Ρίχτερ στην Ηλεία

maduro
ΚΟΣΜΟΣ

Μαδούρο στον ΟΠΕΚ+: «Οι ΗΠΑ θέλουν στρατιωτική κατάληψη των πετρελαϊκών αποθεμάτων της Βενεζουέλας – Κινδυνεύει διεθνώς η σταθερότητα»

witkoff – putin 6654- new
ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Στην Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου ο Γουίτκοφ

Trump
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Καλές πιθανότητες για συμφωνία Ουκρανίας και Ρωσίας – Όλοι θέλουν να τελειώσει αυτό»

superLeagu
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βαθμολογία Super League: Στην κορυφή ο Ολυμπιακός, τεράστια διπλά για ΠΑΟΚ, ΑΕΚ

kairos vroxi 776- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σάκης Αρναούτογλου: Πότε έρχεται νέα επιδείνωση του καιρού (Video)

germanou
LIFESTYLE

Γερμανού για απιστία: «Συμφωνά με τον Νίκο Κουρή - Είναι εγωιστική σχέση αλλά είναι ανθρώπινη»

dimos-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Λέω αυτά που θέλω και μετά το βουλώνω» - H αναφορά στον Τσουρό και τον Λιάγκα

eurovision-2026-vienna
MEDIA

Eurovision: Η Ισπανία εκτός διαγωνισμού λόγω του Ισραήλ - Πιθανή η κατάρρευση του θεσμού (Video)

san martin_Tim Van de Velde
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στον Τιμ Βαν Ντε Βέλντε το Διεθνές Βραβείο Fair Play για τη βοήθεια στον Σαν Μαρτίν - «Δεν χρειάστηκε ποτέ να το σκεφθώ δύο φορές»

