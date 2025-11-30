Παροξυσμός στην Παραγουάη: Χιλιάδες «πλακώνονται» να πάρουν το iPhone 16 για το Black Friday

Χάος επικράτησε για ένα iPhone 16 σε πολυκατάστημα στην πόλη Σιουδάδ Ντελ Έστε της Παραγουάης με χιλιάδες καταναλωτές να σπρώχνονται σε ακρία βαθμό για να προλάβουν.

Με αφορμή την Black Friday ένα πολυκατάστημα διέθεσε το iPhone 16 στην τιμή των 199 δολαρίων με αποτέλεσμα να γίνει το αδιαχώρητο στην είσοδό του.

Σύμφωνα με την εκπομπή Mega Σαββατοκύριακο, χιλιάδες υποψήφιοι αγοραστές περίμεναν υπομονετικά μέχρι να ανοίξει το κατάστημα, αλλά μόλις άνοιξαν οι πόρτες του, έγινε ο κακός χαμός, τον οποίο βλέπουμε στο παρακάτω βίντεο με τους καταναλωτές να μη λογαριάζουν τίποτα προκειμένου να μπουν μέσα και να εξασφαλίσουν ένα iPhone.

Όπως ανέφερε η πρωινή εκπομπή του Mega, περιστατικά όπως αυτά έχουν θορυβήσει τις αρχές σε Παραγηουάη και Βραζιλία μιας και μπορεί να βάλουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των καταναλωτών και την εν λόγω ανησυχία εντείνει ακόμα περισσότερο το γεγονός ότι έχει αναπτυχθεί ο υπερκαταναλωτισμός.

