search
ΤΡΙΤΗ 02.12.2025 02:01
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.12.2025 23:54

Πούτιν: Ενημερώθηκε για την κατάληψη των Ποκρόβσκ και Βοβτσάνσκ – «Η Ουκρανία αδυνατεί να αντιδράσει»

01.12.2025 23:54
putin 665- new

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επισκέφθηκε την Κυριακή διοικητήριο των ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων και ενημερώθηκε από τον αρχηγό του γενικού επιτελείου και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματικούς σχετικά με τις εξελίξεις στα μέτωπα των μαχών στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, τον οποίο επικαλείται το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ο στρατηγός Βαλέρι Γκεράσιμοφ ενημέρωσε τον πρόεδρο Πούτιν για «την απελευθέρωση των πόλεων Κρασνοαρμέισκ (όπως αποκαλούν οι Ρώσοι το Ποκρόφσκ στην περιφέρεια Ντονέτσκ) και Βοβτσάνσκ (στην περιφέρεια Χαρκόβου)» καθώς και για τα αποτελέσματα στρατιωτικών επιχειρήσεων σε άλλες περιοχές.

Σημειώνεται ότι το Κίεβο δεν έχει παραδεχθεί πως οι προαναφερθείσες πόλεις έχουν πέσει στα χέρια των ρωσικών δυνάμεων.

Ο ουκρανικός στρατός ανέφερε τη Δευτέρα περίπου 43 ρωσικές επιθέσεις στην περιοχή γύρω από το Ποκρόβσκ.

Το Ποκρόβσκ, που αποτελεί βασικό στόχο της Ρωσίας στην αργή προέλασή της στην περιοχή του Ντονέτσκ, δέχεται επί μήνες επιθέσεις από τις ρωσικές δυνάμεις.

«Ο στρατηγός Γκεράσιμοφ έδωσε αναφορά στον αρχιστράτηγο για την απελευθέρωση των πόλεων Ποκρόβσκ και Βόβτσανσκ, καθώς και για τα αποτελέσματα άλλων επιθετικών ενεργειών των στρατευμάτων σε άλλους τομείς», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πεσκόφ.

Η Βοβτσάνσκ, κοντά στα ρωσικά σύνορα στην περιοχή Χάρκοβο, δέχεται εδώ και πολύ καιρό σφοδρές επιθέσεις. Ο Πεσκόφ είπε ότι ένας άλλος διοικητής, ο Βαλέρι Σολοντσούκ, ενημέρωσε τον Πούτιν ότι οι ρωσικές δυνάμεις συμμετείχαν σε επιχειρήσεις εκκαθάρισης εναντίον των ουκρανικών δυνάμεων γύρω από το Ποκρόβσκ και την κοντινή πόλη Μύρνοχραντ.

Ένας τρίτος διοικητής, ο Αντρέι Ιβανέφ, ενημέρωσε τον Πούτιν για τις ρωσικές προελάσεις πιο νότια στην περιοχή Ζαπορίζια και για μια επιχείρηση που περιέγραψε ως το αρχικό στάδιο κατάληψης της πόλης Χουλιαϊπόλε.

«Η κατάληψη του Ποκρόβσκ θα επιστρέψει στον ρωσικό στρατό να προχωρήσει σε περαιτέρω επιθετικές ενέργειες»

Ο Πούτιν από τη μεριά του δήλωσε – σύμφωνα με τα ρωσικά ΜΜΕ – ότι η κατάληψη του Ποκρόβσκ θα επιστρέψει στον ρωσικό στρατό να προχωρήσει σε περαιτέρω επιθετικές ενέργειες. «Η Ουκρανία αδυνατεί να αντιδράσει στις ρωσικές στρατιωτικές ενέργειες», υποστήριξε ο Ρώσος πρόεδρος, ενώ έκανε λόγο και για εντυπωσιακή ρωσική προέλαση στην περιοχή της Ζαπορίζια.

Ο Πούτιν ανέφερε επίσης ότι οι σοβαρές ουκρανικές απώλειες απέναντι στις ρωσικές δυνάμεις αποτελούν μια τραγωδία για τον ουκρανικό λαό.

Διαβάστε επίσης:

Καναδάς: Συμφωνία για ένταξη στο πρόγραμμα SAFE της ΕΕ

Στο ζενίθ η ένταση Βενεζουέλας – ΗΠΑ: Οι δυνάμεις στην Καραϊβική και το ρίσκο του Τραμπ – Κρίσιμη σύσκεψη μετά το τελεσίγραφο προς Μαδούρο

«Σε εξαιρετική κατάσταση» ο Τραμπ – Τι έδειξε η μαγνητική τομογραφία του Αμερικανού προέδρου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
LIMENIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Τούρκοι ψαράδες ψαρεύουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα – Βίντεο ντοκουμέντο

xoupis geetha 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αρχηγός ΓΕΕΘΑ: Τη στιγμή που θα χρειαστεί, το αποτέλεσμα πρέπει να είναι νικηφόρο – Τεχνολογία, πληροφορία και ταχύτητα οι νέοι κρίσιμοι παράγοντες

athina stolismeni 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Το εντυπωσιακό video από drone με τη στολισμένη Αθήνα που έγινε viral

putin 665- new
ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Ενημερώθηκε για την κατάληψη των Ποκρόβσκ και Βοβτσάνσκ – «Η Ουκρανία αδυνατεί να αντιδράσει»

agrotes mploka
ΕΛΛΑΔΑ

Κλιμακώνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα: Αιφνιδιαστική κάθοδος αγροτών στην Εγνατία Οδό – Κλειστό το ρεύμα προς Ξάνθη (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kairos vroxi 776- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σάκης Αρναούτογλου: Πότε έρχεται νέα επιδείνωση του καιρού (Video)

germanou
LIFESTYLE

Γερμανού για απιστία: «Συμφωνώ με τον Νίκο Κουρή - Είναι εγωιστική σχέση αλλά είναι ανθρώπινη»

kteo
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΚΤΕΟ: Αυτά τα οχήματα δεν υποχρεούνται να περάσουν από τεχνικό έλεγχο

eurovision-2026-vienna
MEDIA

Eurovision: Η Ισπανία εκτός διαγωνισμού λόγω του Ισραήλ - Πιθανή η κατάρρευση του θεσμού (Video)

dimos-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Λέω αυτά που θέλω και μετά το βουλώνω» - H αναφορά στον Τσουρό και τον Λιάγκα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 02.12.2025 02:01
LIMENIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Τούρκοι ψαράδες ψαρεύουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα – Βίντεο ντοκουμέντο

xoupis geetha 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αρχηγός ΓΕΕΘΑ: Τη στιγμή που θα χρειαστεί, το αποτέλεσμα πρέπει να είναι νικηφόρο – Τεχνολογία, πληροφορία και ταχύτητα οι νέοι κρίσιμοι παράγοντες

athina stolismeni 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Το εντυπωσιακό video από drone με τη στολισμένη Αθήνα που έγινε viral

1 / 3