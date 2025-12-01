search
ΤΡΙΤΗ 02.12.2025 02:02
ΚΟΣΜΟΣ

01.12.2025 22:23

«Σε εξαιρετική κατάσταση» ο Τραμπ – Τι έδειξε η μαγνητική τομογραφία του Αμερικανού προέδρου

01.12.2025 22:23
Η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε «για προληπτικούς λόγους» τον Οκτώβριο ο Ντόναλντ Τραμπ δείχνει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είναι σε «εξαιρετική» κατάσταση, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Σύμφωνα με τη γνωμάτευση του γιατρού του, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, το καρδιαγγειακό σύστημα του Τραμπ είναι «σε άριστη κατάσταση». Οι απεικονίσεις της κοιλιακής χώρας ήταν επίσης «απολύτως φυσιολογικές» καθώς «όλα τα σημαντικά όργανα δείχνουν υγιή», αναφέρει ο γιατρός Σον Μπαρμπαμπέλα. Δεν υπήρχε κάποια ένδειξη αρτηριακής στένωσης, ούτε φλεγμονής ή θρόμβων.

Πολλά ερωτηματικά για την υγεία του 79χρονου Τραμπ διατυπώθηκαν αφού ο ίδιος αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, μια ασυνήθιστη εξέταση στο πλαίσιο ενός συνηθισμένου τσεκ-απ. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ είπε ότι οι άνδρες στην ηλικία του προέδρου ωφελούνται από τέτοιες εξετάσεις.

Ο Τραμπ ρωτήθηκε σχετικά με τη μαγνητική τομογραφία το βράδυ της Κυριακής, λέγοντας ότι θα δημοσιεύσει την έκθεση και τονίζοντας ότι ήταν «τέλεια», ενώ πρόσθεσε ότι δεν εστίαζε στη σάρωση του εγκεφάλου του.

«Αν θέλουν να τη δημοσιεύσουν, δεν έχω πρόβλημα να δημοσιευτεί», είπε ο Τραμπ. «Είναι τέλεια».

«Αν θέλετε να δημοσιευτεί, θα τη δημοσιεύσω», συνέχισε.

1 / 3