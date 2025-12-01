search
01.12.2025 21:53

Βασιλιάς Κάρολος: «Ξήλωσε» και επίσημα τις τελευταίες βασιλικές τιμές από τον πρώην πρίγκιπα Άντριου

01.12.2025 21:53
karolos andrew 33- new

Στην αφαίρεση και των τελευταίων τιμητικών διακρίσεων του Αδελφού του Άντριου Μάουντμπατεν Γουίνσορ προχώρησε ο βασιλιάς Κάρολος, θέτοντας έτσι σε πλήρη εφαρμογή τη διαδικασία του βασιλικού πρωτοκόλλου.

Την 1η Δεκεμβρίου, η Gazette —το επίσημο δημόσιο αρχείο του Ηνωμένου Βασιλείου— δημοσίευσε καταχώριση στην οποία αποκαλύπτεται ότι ο Βασιλιάς Κάρολος έδωσε εντολή να διαγραφεί το όνομα του Άντριου Μάουντμπατεν Γουίνσορ από τα μητρώα του Τάγματος της Περικνημίδας (Order of the Garter) και του Βασιλικού Τάγματος της Βικτωρίας (Royal Victorian Order).

Σημείωση στο τέλος της ανακοίνωσης αναφέρει ότι η πράξη «φέρει ημερομηνία 30 Οκτωβρίου 2025» — την ημέρα που το Μπάκιγχαμ είχε γνωστοποιήσει ότι ο βασιλιάς Κάρολος ξεκίνησε επίσημα τη διαδικασία αφαίρεσης των τίτλων και των τιμητικών διακρίσεων του Άντριου.

«Να σβηστεί το όνομά του»

Η ανακοίνωση εκδόθηκε από την Central Chancery of the Orders of Knighthood, μέσω του ανακτόρου St. James’s, και αναφέρει:

«Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ διέταξε η χορήγηση του τίτλου Knight Companion του Εξοχότατου Τάγματος της Περικνημίδας στον Andrew Albert Christian Edward MOUNTBATTEN-WINDSOR, ημερομηνίας 23 Απριλίου 2006, να ακυρωθεί και να ανακληθεί, και το όνομά του να διαγραφεί από το Μητρώο του εν λόγω Τάγματος».

«Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ διέταξε η χορήγηση του τίτλου Knight Grand Cross του Βασιλικού Τάγματος της Βικτωρίας στον Andrew Albert Christian Edward MOUNTBATTEN-WINDSOR, ημερομηνίας 19 Φεβρουαρίου 2011, να ακυρωθεί και να ανακληθεί, και το όνομά του να διαγραφεί από το Μητρώο του εν λόγω Τάγματος».

Η Gazette χρησιμοποιεί πια το πλήρες όνομα «Andrew Mountbatten-Windsor», καθώς το παλάτι είχε ήδη διευκρινίσει ότι ο Άντριου δεν θα φέρει πλέον τον τίτλο του πρίγκιπα.

Οι τιμητικές διακρίσεις που αφαιρούνται τώρα —Knight Companion του Τάγματος της Περικνημίδας και Knight Grand Cross του Βασιλικού Τάγματος της Βικτωρίας— του είχαν απονεμηθεί από τη μητέρα του, τη βασίλισσα Ελισάβετ Β’.

Το Tάγμα της Περικνημίδας είναι το παλαιότερο και ανώτατο τάγμα ιπποσύνης στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ το Βασιλικό Τάγμα της Βικτωρίας απονέμεται για εξαιρετικές υπηρεσίες προς τον μονάρχη και τη βασιλική οικογένεια.

Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί την ανακοίνωση του 65χρονου Άντριου, στις 17 Οκτωβρίου, ότι παραιτείται οικειοθελώς από τη χρήση όλων των βασιλικών τίτλων και τιμητικών διακρίσεών του — μια κίνηση που προέκυψε εν μέσω ανανεωμένων ελέγχων για το εύρος της σχέσης του με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο Άντριου είχε αποσυρθεί από τα επίσημα καθήκοντά του το 2019, μετά τη διαβόητη συνέντευξη στο BBC για τον Έπσταϊν. Η βασίλισσα Ελισάβετ του αφαίρεσε τότε όλους τους στρατιωτικούς τίτλους και τα πατρωνικά του, ενώ το 2022 έχασε και τις τελευταίες επίσημες τιμές του μετά την απόρριψη της προσπάθειάς του να αποπεμφθεί η αγωγή της Βιρτζίνια Τζιούφρε.

Η διαδικασία αφαίρεσης των τίτλων του ξεκίνησε από τον βασιλιά στις 30 Οκτωβρίου και ολοκληρώθηκε στις 3 Νοεμβρίου με την έκδοση Letters Patent στην Gazette.

