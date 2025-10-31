Ο βασιλιάς Κάρολος αφαιρεί τους τίτλους του Άντριου λόγω του σκανδάλου Έπσταϊν: «Μια απλή Αμερικανίδα που κατέρριψε έναν Βρετανό πρίγκιπα»

Μετά από εβδομάδες πίεσης για τη σχέση του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, ο βασιλιάς Κάρολος αποφάσισε να αφαιρέσει τους βασιλικούς τίτλους του πρίγκιπα Άντριου και να τον απομακρύνει από την κατοικία του στο Γουίνδσορ. Η απόφαση έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις, με την οικογένεια της Βιρτζίνια Τζιούφρε να κάνει λόγο για «μια απλή Αμερικανίδα που κατέρριψε έναν Βρετανό πρίγκιπα με την αλήθεια και το θάρρος της».

Ο άλλοτε δούκας του Γιορκ, που πλέον θα είναι γνωστός απλώς ως Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ, πρόκειται να μετακομίσει από το Royal Lodge στην έπαυλη του Σάντρινγκαμ, στο Νόρφολκ, με τα μελλοντικά του έξοδα να καλύπτονται ιδιωτικά από τον μονάρχη.

Το Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης ότι ο βασιλιάς έχει ξεκινήσει τη «διαδικασία απογύμνωσης» του αδελφού του από τους τίτλους και τις τιμές του, ενώ έχει επιδοθεί ειδοποίηση για την παράδοση του μισθωτηρίου της κατοικίας του.

Η βασιλική ιστορικός Κέιτ Γουίλιαμς χαρακτήρισε την απόφαση «τεράστια στιγμή στην παγκόσμια ιστορία», σημειώνοντας ότι υπάρχουν μόνο δύο προηγούμενα περιστατικά αφαίρεσης τίτλων τέτοιας βαρύτητας: οι κόρες του Ερρίκου Η΄, οι μετέπειτα βασίλισσες Μαρία Α΄ και Ελισάβετ Α΄, και Βρετανοί βασιλικοί που πολέμησαν στον γερμανικό στρατό κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η οικογένεια της Τζιούφρε χαιρετίζει την απόφαση

Η οικογένεια της Βιρτζίνια Τζιούφρε, της γυναίκας που είχε κατηγορήσει τον Άντριου για σεξουαλική κακοποίηση και της οποίας τα μεταθανάτια απομνημονεύματα δημοσιεύτηκαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα, δήλωσε: «Μια απλή Αμερικανίδα από μια απλή οικογένεια έριξε έναν Βρετανό πρίγκιπα με την αλήθεια και το εξαιρετικό της θάρρος».

Η Τζιούφρε, η οποία έβαλε τέλος στη ζωή της νωρίτερα φέτος, είχε ισχυριστεί ότι ως έφηβη εξαναγκάστηκε να έχει σεξουαλικές σχέσεις με τον Άντριου τρεις φορές, αφού είχε πέσει θύμα διακίνησης από τον δισεκατομμυριούχο παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν και τη σύντροφό του, Γκισλέιν Μάξγουελ.

Ο Άντριου έχει επανειλημμένα αρνηθεί τις κατηγορίες, ενώ το 2021 προχώρησε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με την Τζιούφρε για ποσό που εκτιμάται γύρω στα 12 εκατομμύρια λίρες. Η δικηγόρος της Τζιούφρε, Σίγκριντ Μακόλεϊ, δήλωσε ότι η πελάτισσά της «άλλαξε την ιστορία».

Υποστήριξη από τον βασιλιά και τον διάδοχο

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Μπάκιγχαμ, ο βασιλιάς και η βασίλισσα εκφράζουν «τη βαθύτερη συμπάθεια και τις σκέψεις τους προς τα θύματα και τους επιζώντες κάθε μορφής κακοποίησης». Ο βασιλιάς φέρεται να έλαβε την απόφαση λόγω «σοβαρών λαθών κρίσης» του Άντριου, με τη στήριξη του πρίγκιπα της Ουαλίας και της υπόλοιπης βασιλικής οικογένειας.

Η βασιλική ανταποκρίτρια του Sky News, Λόρα Μπάντοκ, ανέφερε ότι οι σχέσεις του Άντριου «προκάλεσαν πραγματική ζημιά στη φήμη» της οικογένειας και επισκίαζαν τη δημόσια δράση της.

Η κυβέρνηση στηρίζει την απόφαση

Ο Άντριου δεν έχει εκφράσει αντίρρηση για τη διαδικασία, με την οποία θα του αφαιρεθούν επίσημα οι τίτλοι, περιλαμβανομένου του «Αυτού Υψηλότητας». Μεταξύ των τιμητικών διακρίσεων που επηρεάζονται είναι το Τάγμα της Περικνημίδας και ο Μεγαλόσταυρος του Βικτωριανού Τάγματος.

Η Σάρα Φέργκιουσον, που έχασε επίσης τον τίτλο της δούκισσας του Γιορκ όταν ο Άντριου παραιτήθηκε από τους τίτλους του, θα κάνει δικές της ρυθμίσεις διαμονής. Οι κόρες τους, οι πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία, θα διατηρήσουν τους τίτλους τους.

Η κυβέρνηση φέρεται να είχε ενημερωθεί και να στήριξε την απόφαση του βασιλιά. Η υπουργός Πολιτισμού, Λίζα Νάντι, δήλωσε στο BBC ότι πρόκειται για «ένα ισχυρό μήνυμα», προσθέτοντας: «Υποστηρίζω πλήρως το βήμα που έκανε».

Η ηγέτιδα των Συντηρητικών, Κέμι Μπάντενοκ, εξήρε επίσης τη «πολύ δύσκολη» απόφαση του βασιλιά να κινηθεί εναντίον του αδελφού του, ενώ ο επικεφαλής των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, σερ Εντ Ντέιβι, είπε ότι ο Άντριου «ατίμασε το αξίωμά του».

Ο Άντριου αναμένεται να εγκαταλείψει την κατοικία του στο Γουίνδσορ το συντομότερο δυνατό.

Νέες πιέσεις για τις σχέσεις με τον Έπσταϊν

Οι πιέσεις προς τον Άντριου δεν δείχνουν να υποχωρούν, καθώς από τις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν εκκλήσεις να καταθέσει ενώπιον του Κογκρέσου για τις σχέσεις του με τον Έπσταϊν.

Ο Δημοκρατικός Σουχάς Σουμπραμανιάμ δήλωσε: «Χρωστάει στα θύματα να αποκαλύψει ό,τι γνωρίζει για την εγκληματική δράση του Έπσταϊν και να εμφανιστεί ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου».

Η δημοσιοποίηση των λεγόμενων «αρχείων Έπσταϊν» από την επιτροπή, που περιέχουν λεπτομέρειες για τις σχέσεις του καταδικασμένου δράστη, οδήγησε στην πτώση του πρώην Βρετανού πρέσβη στις ΗΠΑ, λόρδου Μάντελσον.

Η υπόθεση συνεχίζει να σκιάζει και τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, όπως και ο Μάντελσον, κατονομάστηκε ως άτομο που φέρεται να είχε γράψει σημειώσεις στο «βιβλίο γενεθλίων» του Έπσταϊν, που δημοσιοποιήθηκε από το Κογκρέσο τον Σεπτέμβριο.

Ο λόρδος Μάντελσον έχει δηλώσει ότι «μετανιώνει για τη σχέση του με τον Έπσταϊν», ενώ ο πρόεδρος Τραμπ έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή.

Διαβάστε επίσης:

Μελόνι: Το δημοψήφισμα για την επικύρωση της μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος δεν θα έχει πολιτικό χαρακτήρα

Οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Πακιστάν και Αφγανιστάν θα επαναληφθούν στις 6 Νοεμβρίου στην Τουρκία

Γαλλία: Συνελήφθησαν έξι άτομα για ένοπλη ληστεία, με χρήση εκρηκτικών, σε εργαστήριο εξευγενισμού χρυσού στη Λιόν – Πέντε υπάλληλοι τραυματίστηκαν (Video)