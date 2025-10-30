Οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Πακιστάν και Αφγανιστάν θα επαναληφθούν στις 6 Νοεμβρίου στην Τουρκία

Το Αφγανιστάν και το Πακιστάν θα ξαναρχίσουν τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις στην Κωνσταντινούπολη στις 6 Νοεμβρίου και συμφώνησαν να συνεχιστεί μέχρι τότε η κατάπαυση του πυρός στα σύνορά τους, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Όλες οι πλευρές συμφώνησαν να συνεχιστεί η κατάπαυση του πυρός. Οι όροι της εφαρμογής της θα εξεταστούν και θα αποφασιστούν σε μια συνάντηση μεταξύ υψηλόβαθμων αντιπροσωπειών στην Κωνσταντινούπολη στις 6 Νοεμβρίου» ανέφερε η ανακοίνωση του υπουργείου.

Η Τουρκία και το Κατάρ έχουν αναλάβει να μεσολαβήσουν μεταξύ των δύο χωρών.

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν Ζαμπιχουλάχ Μουτζάχιντ επιβεβαίωσε ότι οι συζητήσεις θα συνεχιστούν τον Νοέμβριο.

Διαβάστε επίσης:

Bloomberg: Η μάχη των γιγάντων – Τραμπ και Σι δεν έλυσαν τις στρατηγικές διαφορές τους, κέρδισαν απλά χρόνο

Προελαύνει η Ρωσία στο Ποκρόβσκ: Δύσκολη η κατάσταση παραδέχεται ο αρχηγός των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων

Λιθουανία: Έκλεισε ξανά, για έκτη φορά σε ένα μήνα, το αεροδρόμιο του Βίλνιους λόγω μετεωρολογικών μπαλονιών