Οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Πακιστάν και Αφγανιστάν θα επαναληφθούν στις 6 Νοεμβρίου στην Τουρκία

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το Αφγανιστάν και το Πακιστάν θα ξαναρχίσουν τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις στην Κωνσταντινούπολη στις 6 Νοεμβρίου και συμφώνησαν να συνεχιστεί μέχρι τότε η κατάπαυση του πυρός στα σύνορά τους, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.
«Όλες οι πλευρές συμφώνησαν να συνεχιστεί η κατάπαυση του πυρός. Οι όροι της εφαρμογής της θα εξεταστούν και θα αποφασιστούν σε μια συνάντηση μεταξύ υψηλόβαθμων αντιπροσωπειών στην Κωνσταντινούπολη στις 6 Νοεμβρίου» ανέφερε η ανακοίνωση του υπουργείου.
Η Τουρκία και το Κατάρ έχουν αναλάβει να μεσολαβήσουν μεταξύ των δύο χωρών.
Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν Ζαμπιχουλάχ Μουτζάχιντ επιβεβαίωσε ότι οι συζητήσεις θα συνεχιστούν τον Νοέμβριο.
Διαβάστε επίσης:
Bloomberg: Η μάχη των γιγάντων – Τραμπ και Σι δεν έλυσαν τις στρατηγικές διαφορές τους, κέρδισαν απλά χρόνο
Προελαύνει η Ρωσία στο Ποκρόβσκ: Δύσκολη η κατάσταση παραδέχεται ο αρχηγός των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων
Λιθουανία: Έκλεισε ξανά, για έκτη φορά σε ένα μήνα, το αεροδρόμιο του Βίλνιους λόγω μετεωρολογικών μπαλονιών
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.