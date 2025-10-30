Προελαύνει η Ρωσία στο Ποκρόβσκ: Δύσκολη η κατάσταση παραδέχεται ο αρχηγός των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων

Εντείνουν την πίεση γύρω από το Ποκρόβσκ στο ανατολικό μέτωπο οι ρωσικές δυνάμεις, επιχειρώντας να περικυκλώσουν την πόλη, με τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας να προειδοποιεί ότι η κατάσταση είναι «δύσκολη» και ότι προτεραιότητα παραμένει η προστασία των στρατιωτών.

Ο στρατηγός Ολεξάντρ Σίρσκι παραδέχτηκε ότι ρωσικό πεζικό συγκεντρώνεται στην περιοχή και ανέφερε ότι επισκέφθηκε ο ίδιος το μέτωπο για να πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις με τους διοικητές των ουκρανικών μονάδων.

Διέψευσε ωστόσο ως «αναληθή προπαγάνδα» τις πληροφορίες ότι ουκρανικές δυνάμεις έχουν περικυκλωθεί και αποκλειστεί από τα ρωσικά στρατεύματα.

Το Ποκρόβσκ, στρατηγικής σημασίας πόλη στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, λειτουργεί ως κομβικό σημείο μεταφορών και ανεφοδιασμού. Η κατάληψή του θα μπορούσε να διευκολύνει τις ρωσικές προσπάθειες για τον πλήρη έλεγχο της περιοχής.

The situation in Pokrovsk/Myrnohrad continues to escalate 📈🔥. Further geolocated video footage confirms Russian advances in the north of the city 📹📍. However, Russian forces are also able to take up further positions on the outskirts of… pic.twitter.com/MYat7E7dJf — Michael Cook (@Michael91387113) October 30, 2025

Σε ανακοίνωση μέσω Telegram, ο Σίρσκι ανέφερε ότι «στο Ποκρόβσκ, ο εχθρός συγκεντρώνει πεζικό μέσα στην αστική περιοχή, αλλάζοντας συνεχώς θέσεις και αποφεύγοντας την άμεση μάχη». Όπως πρόσθεσε, «κύριος στόχος είναι ο εντοπισμός και η εξουδετέρωσή τους».

Τόνισε παράλληλα ότι οι διοικητές των ουκρανικών μονάδων προσπαθούν να διατηρήσουν «ισορροπία ανάμεσα στους στόχους και τις δυνατότητές τους» και ότι «προτεραιότητα παραμένει η προστασία της ζωής των στρατιωτών».

Οι ρωσικές δυνάμεις επιχειρούν εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο να καταλάβουν το Ποκρόβσκ, το οποίο θεωρείται στρατηγικής σημασίας κόμβος μεταφορών και ανεφοδιασμού. Η κατάληψή του θα άνοιγε τον δρόμο προς τις δύο μεγαλύτερες πόλεις της περιοχής που παραμένουν υπό ουκρανικό έλεγχο, το Κραματόρσκ και το Σλοβιάνσκ.

Ο Ρώσος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, Βαλέρι Γκερασίμοφ, ισχυρίστηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι οι ουκρανικές δυνάμεις στο Ποκρόβσκ έχουν περικυκλωθεί, κάτι που το Κίεβο αρνείται κατηγορηματικά.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το Ποκρόβσκ αποτελεί τον “κύριο στόχο” της Ρωσίας, επισημαίνοντας πως οι ρωσικές δυνάμεις υπερτερούν αριθμητικά οκτώ προς ένα.

«Οι Ρώσοι θέλουν να καταλάβουν το Ποκρόβσκ για να πείσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι η Ουκρανία υποχωρεί», είπε. «Δεν έχουν κάποιο αποτέλεσμα να “πουλήσουν” στους Αμερικανούς, και γι’ αυτό χρειάζονται το Ποκρόβσκ» δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Σύμφωνα με την εταιρεία Sybelline, που εξειδικεύεται σε στρατιωτικές αναλύσεις, η μάχη για το Ποκρόβσκ έχει εισέλθει σε «ιδιαίτερα έντονη και δυναμική φάση», καθώς οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν να διεισδύσουν βαθύτερα στην πόλη και να περικυκλώσουν τους Ουκρανούς στρατιώτες.

Video of Ukrainian troops in Pokrovsk coming under attack by Russian drones. Drone activity has intensified with Russian forces in the city pic.twitter.com/kRkG4ShBRP — raging545 (@raging545) October 30, 2025

Η ουκρανική πλατφόρμα DeepState, που παρακολουθεί τις εξελίξεις στο μέτωπο, ανέφερε ότι οι ρωσικές δυνάμεις «περικλείουν σταδιακά» το Ποκρόβσκ, καθώς υπερτερούν αριθμητικά, διακόπτοντας τις ουκρανικές οδούς ανεφοδιασμού.

«Η κατάσταση στο Ποκρόβσκ βρίσκεται στα όρια της κρίσης και επιδεινώνεται συνεχώς, ίσως πέρα από το σημείο όπου μπορεί να ανατραπεί», σημείωσε η ομάδα.

Η Ρωσία προελαύνει αργά προς το Ποκρόφσκ, στην ανατολική περιοχή του Ντόνετσκ της Ουκρανίας, εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο, παίρνοντας αργά αλλά σταθερά τον έλεγχο των μικρών χωριών στα νότια της.

Την Κυριακή, το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 200 Ρώσοι στρατιωτικοί εισήλθαν στην πόλη σε ξεχωριστές ομάδες, καθώς μαίνονταν ανταλλαγές πυρών με μικρά όπλα στον πρώην κόμβο εφοδιασμού. Η Ουκρανία λαμβάνει μέτρα για την «ενίσχυση της σταθερότητας των αμυντικών δυνάμεων» στην πόλη και στοχεύει στην ενίσχυση του εφοδιασμού, βελτιώνοντας την άμυνα των οδών εφοδιασμού και εκκένωσης, δήλωσε ο Σίρσκι.

«Η κύρια προτεραιότητα είναι να σώσουμε τις ζωές των στρατιωτών μας», είπε. Ο εφοδιασμός της πόλης ήταν περίπλοκος λόγω των ρωσικών FPV drones «αλλά εφικτός», ανέφερε σε ανακοίνωσή του στο Facebook το 7ο Σώμα Ταχείας Αντίδρασης της Ουκρανίας που επιχειρεί στην περιοχή. Η ταξιαρχία πρόσθεσε ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε κυρίως πεζικό για να επιτεθεί στο Πακρόβσκ, αλλά ανέπτυξε επίσης οπλισμένα οχήματα για να προωθηθεί στο Μίρνοχραντ, περίπου 6 χλμ. Βορειοανατολικά.

Πούτιν: Προσφέρει στα δυτικά ΜΜΕ ασφαλή διέλευση για να καλύψουν τα περικυκλωμένα ουκρανικά στρατεύματα

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έδωσε εντολή στον στρατό της χώρας να εγγυηθεί την ασφαλή διέλευση των δημοσιογράφων που προσπαθούν να φτάσουν στα ουκρανικά στρατεύματα που βρίσκονται περικυκλωμένα στην πρώτη γραμμή της σύγκρουσης, ανακοίνωσε την Πέμπτη το Υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα.

Τα διεθνή και ουκρανικά μέσα ενημέρωσης θα μπορούν να παρακολουθούν και να αναφέρουν την κατάσταση στο Κρασνοαρμέισκ (γνωστό και ως Ποκρόφσκ), το Ντμιτρόφ και το Κουπιάνσκ, κατά τη διάρκεια της οποίας η Ρωσία είναι πρόθυμη να διακόψει τις εχθροπραξίες για έως και έξι ώρες και να εγγυηθεί την ασφαλή διέλευση των δημοσιογραφικών συνεργείων, δήλωσε το υπουργείο.

Vladimir Putin says Russia is willing to suspend operations “for several hours” so journalists can speak with the thousands of surrounded Ukrainians in Pokrovsk and Kupyansk



"So the leadership of Ukraine can decide their fate. pic.twitter.com/pQI0Eobkfp — BRICS+TODAY (@Afrijustice4all) October 30, 2025

Η δυνατότητα αυτή εξαρτάται από την παροχή παρόμοιων εγγυήσεων ασφαλείας από την Ουκρανία τόσο στους δημοσιογράφους που επισκέπτονται την περιοχή όσο και στα ρωσικά στρατεύματα.

Ο Πούτιν πρότεινε αρχικά την ιδέα την Τετάρτη, λίγες ημέρες αφότου το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι χιλιάδες ουκρανικά στρατεύματα είχαν περικυκλωθεί στην πρώτη γραμμή.

Υποστήριξε ότι μετά τη λήψη αξιόπιστων πληροφοριών από την πρώτη γραμμή, η Ουκρανία θα είχε κίνητρο να διαπραγματευτεί μια έντιμη παράδοση, παρόμοια με τον τρόπο που οι μαχητές στο χαλυβουργείο Azovstal στη Μαριούπολη παρέδωσαν τα όπλα τους το 2022.

«Ομάδες δημοσιογράφων θα μπορούσαν να μπουν μέσα σε αυτούς τους οικισμούς, να δουν τι συμβαίνει εκεί, να μιλήσουν με μέλη του ουκρανικού στρατού και να φύγουν», είπε ο Πούτιν. «Η μόνη μας ανησυχία είναι να μην υπάρξουν ουκρανικές προκλήσεις».

Το Κίεβο αρνήθηκε ότι οι δυνάμεις του είναι περικυκλωμένες, ισχυριζόμενο ότι η Ρωσία υπερβάλλει στις επιτυχίες της στο πεδίο της μάχης.

Η ουκρανική κυβέρνηση έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν ότι παρατείνει τις μάχες από μειονεκτική θέση αντί να δέχεται αιτήματα για υποχώρηση από μονάδες της πρώτης γραμμής. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, ο Ουκρανός ηγέτης Βολοντιμίρ Ζελένσκι δεν θέλει να θέσει σε κίνδυνο τη βοήθεια από δυτικούς δωρητές με κακή δημοσιότητα.

