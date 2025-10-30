Ρελάνς Πούτιν και άνοιγμα στα δυτικά ΜΜΕ: Τους προσφέρει ασφαλή διέλευση για να καλύψουν τα περικυκλωμένα ουκρανικά στρατεύματα

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έδωσε εντολή στον στρατό της χώρας να εγγυηθεί την ασφαλή διέλευση των δημοσιογράφων που προσπαθούν να φτάσουν στα ουκρανικά στρατεύματα που βρίσκονται περικυκλωμένα στην πρώτη γραμμή της σύγκρουσης, ανακοίνωσε την Πέμπτη το Υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα.

Τα διεθνή και ουκρανικά μέσα ενημέρωσης θα μπορούν να παρακολουθούν και να αναφέρουν την κατάσταση στο Κρασνοαρμέισκ (γνωστό και ως Ποκρόφσκ), το Ντμιτρόφ και το Κουπιάνσκ, κατά τη διάρκεια της οποίας η Ρωσία είναι πρόθυμη να διακόψει τις εχθροπραξίες για έως και έξι ώρες και να εγγυηθεί την ασφαλή διέλευση των δημοσιογραφικών συνεργείων, δήλωσε το υπουργείο.

Η δυνατότητα αυτή εξαρτάται από την παροχή παρόμοιων εγγυήσεων ασφαλείας από την Ουκρανία τόσο στους δημοσιογράφους που επισκέπτονται την περιοχή όσο και στα ρωσικά στρατεύματα.

Ο Πούτιν πρότεινε αρχικά την ιδέα την Τετάρτη, λίγες ημέρες αφότου το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι χιλιάδες ουκρανικά στρατεύματα είχαν περικυκλωθεί στην πρώτη γραμμή.

Υποστήριξε ότι μετά τη λήψη αξιόπιστων πληροφοριών από την πρώτη γραμμή, η Ουκρανία θα είχε κίνητρο να διαπραγματευτεί μια έντιμη παράδοση, παρόμοια με τον τρόπο που οι μαχητές στο χαλυβουργείο Azovstal στη Μαριούπολη παρέδωσαν τα όπλα τους το 2022.

«Ομάδες δημοσιογράφων θα μπορούσαν να μπουν μέσα σε αυτούς τους οικισμούς, να δουν τι συμβαίνει εκεί, να μιλήσουν με μέλη του ουκρανικού στρατού και να φύγουν», είπε ο Πούτιν. «Η μόνη μας ανησυχία είναι να μην υπάρξουν ουκρανικές προκλήσεις».

Το Κίεβο αρνήθηκε ότι οι δυνάμεις του είναι περικυκλωμένες, ισχυριζόμενο ότι η Ρωσία υπερβάλλει στις επιτυχίες της στο πεδίο της μάχης.

Η ουκρανική κυβέρνηση έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν ότι παρατείνει τις μάχες από μειονεκτική θέση αντί να δέχεται αιτήματα για υποχώρηση από μονάδες της πρώτης γραμμής. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, ο Ουκρανός ηγέτης Βολοντιμίρ Ζελένσκι δεν θέλει να θέσει σε κίνδυνο τη βοήθεια από δυτικούς δωρητές με κακή δημοσιότητα.

