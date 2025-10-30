Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα αφοπλίσει τη Χαμάς και θα αποστρατιωτικοποιήσει τη Γάζα, αν δεν το κάνουν οι ξένες δυνάμεις 

Το Ισραήλ «έχει περισσότερη δουλειά» να κάνει στη Γάζα, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, μιλώντας σε τελετή αποφοίτησης δοκίμων στη σχολή αξιωματικών Bahad 1 στο νότιο Ισραήλ.

«Εάν η Χαμάς συνεχίσει να παραβιάζει ρητά την κατάπαυση του πυρός, θα υποστεί ισχυρές επιθέσεις, όπως προχθές και χθες», απείλησε ο Νετανιάχου, όπως μεταδίδουν οι Times of Israel.

«Εμείς αποφασίζουμε και ενεργούμε όποτε είναι απαραίτητο, προκειμένου να απομακρύνουμε τις άμεσες απειλές από τις δυνάμεις μας», συνέχισε.

Νετανιάχου: Εμείς αποφασίζουμε και ενεργούμε

«Αποφασίζουμε και ενεργούμε», τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, εν μέσω επικρίσεων ότι οι περιορισμοί των ΗΠΑ έχουν οδηγήσει σε ανεπαρκείς απαντήσεις στις επιθέσεις της Χαμάς εναντίον στρατευμάτων του ισραηλινού στρατού.

«Στο τέλος της ημέρας, η Χαμάς θα αφοπλιστεί και η Γάζα θα αποστρατιωτικοποιηθεί», υποσχέθηκε ο Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι: «Αν το κάνουν ξένα δυνάμεις, πολύ καλά. Αν δεν το κάνουν εκείνοι, θα το κάνουμε εμείς».

Διαβάστε επίσης:

Ελικόπτερο συνετρίβη σε χωράφι στη Βρετανία – Νεκρός ένας 70χρονος, με ελαφρά τραύματα οι τρεις επιβαίνοντες

Ζοχράν Μαμντάνι: Προηγείται με μεγάλη διαφορά σε δύο νέες δημοσκοπήσεις για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης

Πολιτικό θρίλερ στην Ολλανδία: Οι κεντρώοι D66 προηγούνται ξανά στην καταμέτρηση των ψήφων