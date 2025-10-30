search
ΚΟΣΜΟΣ

30.10.2025 17:22

Ζοχράν Μαμντάνι: Προηγείται με μεγάλη διαφορά σε δύο νέες δημοσκοπήσεις για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης

30.10.2025 17:22
mamdani

Με μόλις πέντε ημέρες να απομένουν μέχρι την ημέρα των εκλογών, ο Ζοχράν Μαμντάνι διατηρεί σημαντικό προβάδισμα στην κούρσα για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με δύο νέες δημοσκοπήσεις που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη, καθώς οι τρεις κορυφαίοι υποψήφιοι περιφέρονται στην πόλη για να προσελκύσουν ψηφοφόρους που δεν έχουν ακόμη ψηφίσει σε μια δυναμική περίοδο πρόωρης ψηφοφορίας.

Μια δημοσκόπηση, από το Emerson College, έδειξε ότι ο Μαμντάνι, ο υποψήφιος των Δημοκρατικών, προηγείται κατά περίπου 25 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του πλησιέστερου αντιπάλου του, του πρώην κυβερνήτη Άντριου Μ. Κουόμο. Στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Κέρτις Σλίβα, ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών.

Στη δημοσκόπηση της Marist, ο Μαμντάνι προηγείται με 16% του Κουόμο.

Οι εκλογές για την πόλη της Νέας Υόρκης πήραν μια περίεργη τροπή την Πέμπτη, όταν ένας άνδρας ονόματι Μπιλ ΝτεΜπλάζιο παραδέχτηκε πως έδωσε συνέντευξη στους Times του Λονδίνου με επικριτικά σχόλια προς τον Ζόχραν Μαμντάνι. Δεν πρόκειται για τον πρώην δήμαρχο Μπιλ ντε Μπλάζιο καθώς ο ίδιος διέψευσε πως παραχώρησε συνέντευξη στο βρετανικό μέσο, αλλά μάλλον για… συνωνυμία.

Ένας άλλος άνδρας ονόματι Μπιλ ΝτεΜπλάζιο, ο οποίος ζει στο Λονγκ Άιλαντ, ανέλαβε την ευθύνη για την παροχή των αποσπασμάτων στους Times του Λονδίνου: «Ποτέ δεν είπα ότι ήμουν ο δήμαρχος. Ποτέ κανείς δεν με προσφώνησε ως δήμαρχο. Έτσι, απλώς είπα τη γνώμη μου».

Ο πρώην δήμαρχος, ο οποίος γράφει το όνομά του διαφορετικά, εξέφρασε την δυσπιστία του μέσω μηνύματος την Πέμπτη: «Αυτό είναι ακόμη ΠΙΟ απίστευτο!»

