Ο Μερτς θεωρεί την Τουρκία στενό εταίρο της ΕΕ, στο επίκεντρο κοινά αμυντικά έργα – Κόντρα με Ερντογάν για τη Γάζα, αιχμές για κράτος δικαίου

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επέκρινε τη Γερμανία για αυτό που χαρακτήρισε άγνοια σχετικά με τη «γενοκτονία» του Ισραήλ, τον λιμό και τις επιθέσεις στη Γάζα, σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς στην Άγκυρα την Πέμπτη.

Ο Ερντογάν δήλωσε ότι το Ισραήλ διαθέτει πυρηνικά και άλλα όπλα τα οποία χρησιμοποιεί και απειλεί τη Γάζα, προσθέτοντας ότι η παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση Χαμάς δεν διαθέτει κανένα από αυτά. Είπε ότι το Ισραήλ επιτέθηκε για άλλη μια φορά στη Γάζα τις τελευταίες ημέρες παρά την εκεχειρία στον θύλακα.

«Δεν τα βλέπει αυτά η Γερμανία;» είπε, προσθέτοντας ότι ήταν ανθρωπιστικό καθήκον της Τουρκίας, της Γερμανίας και άλλων χωρών να τερματίσουν τον λιμό και τις σφαγές στη Γάζα.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan welcomes German Chancellor Friedrich Merz with an official ceremony on his first official visit to Ankara. Andrew Hopkins reports pic.twitter.com/PF1xavYoBH — TRT World Now (@TRTWorldNow) October 30, 2025

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, απαντώντας στις επικρίσεις του Τούρκου προέδρου, υπενθύμισε ότι η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση στέκεται στο πλευρό του Ισραήλ από την ίδρυσή του.

«Από τότε που ιδρύθηκε το κράτος του Ισραήλ, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση βρίσκεται στο πλευρό του. Το Ισραήλ έγινε πατρίδα για εκατομμύρια Εβραίους που αναζήτησαν καταφύγιο. Για αυτόν τον λόγο, η Γερμανία θα παραμείνει πάντα στο πλευρό του Ισραήλ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι υποστηρίζουμε κάθε απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης», δήλωσε ο Μερτς.

Ο Γερμανός καγκελάριος πρόσθεσε ότι το Ισραήλ άσκησε το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα και τόνισε πως ο πόλεμος «θα μπορούσε να είχε τελειώσει με μία μόνο απόφαση αν η Χαμάς κατέθετε τα όπλα».

«Τα παιδιά στη Γάζα υπήρξαν όμηροι της Χαμάς. Ελπίζουμε αυτό να τελειώσει το συντομότερο δυνατό», σημείωσε.

📌 Almanya Başbakanı Merz ile Erdoğan bir araya geldi. Merz Türkiye'deki hukuk sistemini eleştirdi. pic.twitter.com/0dSEJflL0e October 30, 2025

Ο Μερτς θεωρεί την Τουρκία στενό εταίρο της ΕΕ

Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς θεωρεί την Τουρκία στενό εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιθυμεί να αναπτύξει διμερείς οικονομικές σχέσεις, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των μεταφορών, δήλωσε κατά την πρώτη του επίσκεψη στη χώρα.

«Εγώ προσωπικά, και η γερμανική κυβέρνηση, βλέπουμε την Τουρκία στενό εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε να συνεχίσουμε να ανοίγουμε τον δρόμο προς την Ευρώπη», δήλωσε ο Μερτς σε συνέντευξη Τύπου με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν.

Τόνισε ωστόσο ότι η Τουρκία «δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τα κριτήρια που απαιτούνται για την υποψηφιότητά της στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε ότι θέλει στρατηγικό διάλογο με την Ευρώπη, θέλει ένταξη της Τουρκίας και σχέσεις, επισημαίνοντας όμως ότι στο θέμα της Δικαιοσύνης και κράτος δικαίου «η Τουρκία δεν τηρεί κριτήρια της Κοπεγχάγης».

Ερωτηθείς για την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Άγκυρα «είναι ήρεμη και βέβαιη» ως προς τη στάση της έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Πάντα λέγαμε ότι τα Κριτήρια της Κοπεγχάγης δεν είναι για εμάς μια αρνητική διαδικασία. Αν η Ευρώπη προσεγγίζει την Τουρκία με βάση τα Κριτήρια της Κοπεγχάγης, εμείς έχουμε και τα Κριτήρια της Άγκυρας», είπε χαρακτηριστικά.

Είπε ότι οι δύο είχαν μιλήσει για τη μετανάστευση και ήθελαν να σημειώσουν περαιτέρω πρόοδο στον επαναπατρισμό των αιτούντων άσυλο των οποίων η αίτηση απορρίφθηκε.

Η Τουρκία και η Γερμανία πρέπει να επικεντρωθούν σε κοινά αμυντικά έργα

Η Τουρκία και η Γερμανία έχουν υψηλό δυναμικό στην αμυντική βιομηχανία και πρέπει να επικεντρωθούν σε κοινά έργα, δήλωσε ο Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν.

«Λόγω των μεταβαλλόμενων συνθηκών ασφαλείας στην Ευρώπη, πρέπει να αφήσουμε πίσω μας τα προβλήματα στην προμήθεια προϊόντων αμυντικής βιομηχανίας και να επικεντρωθούμε σε κοινά έργα», δήλωσε ο Ερντογάν.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόφαση της Τουρκίας να προχωρήσει στην αγορά 20 μαχητικών Eurofighter, έπειτα από την έγκριση της γερμανικής κυβέρνησης.

Ο Μερτς πραγματοποιεί την πρώτη του επίσκεψη στην Τουρκία για να συζητήσει τις διμερείς σχέσεις, την εξωτερική πολιτική και τη συνεργασία σε θέματα οικονομίας, μετανάστευσης και ασφάλειας.

