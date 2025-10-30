search
ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 17:34
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.10.2025 16:16

Η ΕΕ δεν βάζει το ίδιο καλάθι τις δοκιμές πυρηνικών όπλων από ΗΠΑ και Ρωσία

30.10.2025 16:16
european-commission_2904_1920-1080_new
credit: AP

«Έχουμε δει τις ανακοινώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε η εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Ανίτα Χίπερ. Όπως τόνισε, «καλούμε όλους τους συμμετέχοντες να τηρούν τις διεθνείς δεσμεύσεις και υποχρεώσεις τους, καθώς και τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων».

Η κ. Χίπερ σχολίασε τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι έδωσε εντολή στον αμερικανικό στρατό να επαναλάβει αμέσως τις δοκιμές πυρηνικών όπλων, για πρώτη φορά εδώ και 33 χρόνια, ενώ ρωτήθηκε και για τις δοκιμές της Ρωσίας με πύραυλο που διαθέτει πυρηνική ισχύ.

Η ίδια ξεκαθάρισε ότι «δεν τους βάζουμε (ΗΠΑ και Ρωσία) στο ίδιο καλάθι» και τόνισε ότι η Ρωσία κλιμακώνει την πολεμική ρητορική της. «Πρόκειται για μια χώρα σε πόλεμο, η οποία διεξάγει έναν παράνομο, αδικαιολόγητο και απρόκλητο πόλεμο επιθετικότητας εναντίον της Ουκρανίας. Επομένως, εάν ο πύραυλος είναι πραγματικά πυρηνικής ισχύος, αυτό θα μπορούσε επίσης να απελευθερώσει ραδιενεργά υλικά. Αυτό δείχνει, για άλλη μια φορά, ότι, αντί να επιλέξει την ειρήνη, η Ρωσία συνεχίζει να κλιμακώνει τις ενέργειές της και τη ρητορική της».

Τέλος, απαντώντας σε ερώτηση για το αν η Ρωσία αποτελεί απειλή για την Ευρώπη, η κ. Χίπερ τόνισε ότι «η Ρωσία στο σύνολό της αποτελεί απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια».

Διαβάστε επίσης:

Τουρκία: Άνδρας κυνηγά 7χρονο αγόρι και το πετάει με βιαιότητα στο έδαφος – Σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό του (Video)

Τραμπ για Ουκρανία: «Μερικές φορές, πρέπει να τους αφήσεις να πολεμήσουν»

Για πρώτη φορά, το γαλλικό κοινοβούλιο στηρίζει κείμενο που προωθεί η ακροδεξιά της Λεπέν

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mendoni sakellaropoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η τέως ΠτΔ Κατερίνα Σακελλαροπούλου αναλαμβάνει πρόεδρος του ΔΣ του Ελληνικού Φεστιβάλ

mamdani
ΚΟΣΜΟΣ

Ζοχράν Μαμντάνι: Προηγείται με μεγάλη διαφορά σε δύο νέες δημοσκοπήσεις για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης

xrysoxoidis-121
ΕΛΛΑΔΑ

Χρυσοχοΐδης: Εφαρμόζουμε στρατηγικό σχέδιο για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων

ai_giatroi_psifiakos-voithos_3010_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην υπηρεσία του ΕΣΥ: Ο ψηφιακός βοηθός στα χέρια των γιατρών απο σήμερα

jetten
ΚΟΣΜΟΣ

Πολιτικό θρίλερ στην Ολλανδία: Οι κεντρώοι D66 προηγούνται ξανά στην καταμέτρηση των ψήφων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
misthos-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, στις συντάξεις αλλά και μειώσεις φόρων έως τον Απρίλιο 2026

vouli germania 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία αυξάνει τον κατώτατο μισθό από 1η Ιανουαρίου κατά 200 ευρώ

SUNTAKSIOUXOI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάει για μετά το 2030 η αλλαγή στα όρια συνταξιοδότησης: Οι παγίδες για τις ηλικίες 50-55 και το αναπόφευκτο για τους 35-50

medvedef 660- new
ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Μεντβέντεφ για drone Poseidon: Τώρα έχουμε ένα πραγματικό όπλο της «Ημέρας της Κρίσης»

serres-seira-new
MEDIA

«Σέρρες»: Συγκίνησε στο φινάλε της η σειρά - Τα σχόλια στο «Χ»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 17:34
mendoni sakellaropoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η τέως ΠτΔ Κατερίνα Σακελλαροπούλου αναλαμβάνει πρόεδρος του ΔΣ του Ελληνικού Φεστιβάλ

mamdani
ΚΟΣΜΟΣ

Ζοχράν Μαμντάνι: Προηγείται με μεγάλη διαφορά σε δύο νέες δημοσκοπήσεις για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης

xrysoxoidis-121
ΕΛΛΑΔΑ

Χρυσοχοΐδης: Εφαρμόζουμε στρατηγικό σχέδιο για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων

1 / 3