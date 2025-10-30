search
ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 17:03
ΚΟΣΜΟΣ

30.10.2025 15:17

Για πρώτη φορά, το γαλλικό κοινοβούλιο στηρίζει κείμενο που προωθεί η ακροδεξιά της Λεπέν

30.10.2025 15:17
Η Εθνοσυνέλευση της Γαλλίας υιοθέτησε την Πέμπτη ένα κείμενο που υπέβαλε ο Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν για πρώτη φορά στην ιστορία, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με τον κίνδυνο κανονικοποίησης του ακροδεξιού κόμματος.

Σε μια συγκλονιστική συνεδρίαση, 185 νομοθέτες ψήφισαν υπέρ ενός μη δεσμευτικού ψηφίσματος που καλεί την κυβέρνηση να καταργήσει μια συμφωνία του 1968 με το Αλγέρι που διευκολύνει τη μετανάστευση Αλγερινών στη Γαλλία. Συνολικά 184 νομοθέτες, κυρίως από την αριστερά, ψήφισαν κατά.

Το ψήφισμα που προώθησε ο Εθνικός Συναγερμός εγκρίθηκε με οριακή διαφορά χάρη στην αποφασιστική υποστήριξη ορισμένων δεξιών και κεντρώων βουλευτλων, αλλά και επειδή πολλοί από το κόμμα του Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν δεν προσήλθαν στην ψηφοφορία, για ασαφείς λόγους.

Ακόμα κι αν το κείμενο δεν έχει νομική ισχύ, η ψηφοφορία σηματοδοτεί μια σημαντική συμβολική νίκη για το κόμμα της Λεπέν, το οποίο μέχρι στιγμής έχει απομονωθεί από κεντρώους και αριστερούς βουλευτές λόγω του λεγόμενου cordon sanitaire, ενός άγραφου κανόνα που τους εμποδίζει να συνεργαστούν με την ακροδεξιά.

«Για πρώτη φορά, ένα κείμενο που παρουσίασε ο Εθνικός Συναγερμός […] έχει υιοθετηθεί», δήλωσε η Λεπέν λίγο μετά την ψηφοφορία, καθώς κάλεσε για άλλη μια φορά τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί να καταργήσει τη συμφωνία.

Ο Εθνικός Συναγερμός κατάφερε να κερδίσει την άνευ προηγουμένου νίκη επιλέγοντας μια μάχη στην οποία συγκεντρώνει υποστήριξη πέρα ​​από τις τάξεις του κόμματος.

Το κείμενο υποστηρίχθηκε επίσης από 17 βουλευτές του κεντροδεξιού κόμματος του πρώην πρωθυπουργού Εντουάρ Φιλίπ.

Στο παρελθόν, ακόμη και ο επικεφαλής του κόμματος του Μακρόν, Γκαμπριέλ Ατάλ, ζήτησε την κατάργηση της συμφωνίας, εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ Γαλλίας και Αλγερίας. Αλλά ο Ατάλ απουσίαζε κατά την ψηφοφορία της Πέμπτης και μόνο 30 από τους 92 νομοθέτες του EPR ψήφισαν κατά του κειμένου.

Οι αριστερές ομάδες της αντιπολίτευσης έσπευσαν να επιτεθούν στο Ατάλ και το κόμμα του, κατηγορώντας τους ότι επέτρεψαν στο κόμμα της Λεπέν να ψηφίσει ένα κείμενο που θεωρούν ρατσιστικό — ενώ παράλληλα άφησαν τον Εθνικό Συναγερμό να σημειώσει τη συμβολική νίκη.

