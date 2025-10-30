Πίσω στο… 1950: Σύγκρουση Ουάσινγκτον – Μόσχας για τις πυρηνικές δοκιμές

Σε κλίμα… Ψυχρού Πολέμου κινείται ο πλανήτης το τελευταίο διάστημα, καθώς ΗΠΑ και Ρωσία μοιάζουν να… ακονίζουν τα πυρηνικά «νύχια» τους, θρυμματίζοντας χρόνια μιας εύθραυστης ισορροπίας.

Όπως είναι γνωστό, με αφορμή τις δοκιμές δύο «όπλων της Αποκάλυψης» από τη Ρωσία (του πυρηνοκίνητου πυραύλου κρουζ Burevestnik και του επίσης πυρηνοκίνητου υποβρυχίου drone/τορπίλης Poseidon, τα οποία μπορούν να μεταφέρουν πυρηνικά όπλα), ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στο υπουργείο Άμυνας να προχωρήσει σε δοκιμές του πυρηνικού οπλοστασίου της χώρας σε «ισότιμη βάση» με αυτή της Ρωσίας.

Ο Τραμπ έγραψε στο Truth Social ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν περισσότερα πυρηνικά όπλα από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Αυτό επιτεύχθηκε, παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων οπλικών συστημάτων, κατά τη διάρκεια της πρώτης μου θητείας (στον Λευκό Οίκο)», ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν την τελευταία τους δοκιμή το 1992.

Απαντώντας στον Τραμπ, ο εκπρόσωπος της Ρωσικής Προεδρίας, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι ότι η Ρωσία δεν γνώριζε πως κάποια χώρα διεξάγει τέτοιες δοκιμές. «Ο πρόεδρος Τραμπ ανέφερε στη δήλωσή του ότι άλλες χώρες πραγματοποιούν δοκιμές πυρηνικών όπλων. Μέχρι στιγμής δεν γνωρίζαμε ότι κάποιος το κάνει», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους (σ.σ. το κάνει η Βόρεια Κορέα).

Ο Πεσκόφ πρόσθεσε ότι η Μόσχα δεν είχε λάβει καμία προειδοποίηση ή ενημέρωση από την Ουάσινγκτον σχετικά με αλλαγή στη στάση των ΗΠΑ ως προς τις πυρηνικές δοκιμές. Ερωτηθείς εάν οι δηλώσεις του Τραμπ σηματοδοτούν την έναρξη μιας νέας κούρσας εξοπλισμών, ο Πεσκόφ απάντησε: «Όχι ιδιαίτερα». Ο Πεσκόφ υπογράμμισε ακόμη ότι η δοκιμή του πυραύλου κρουζ Burevestnik από τη Ρωσία στις 21 Οκτωβρίου και η πυρηνοκίνητη υπερτορπίλη Poseidon στις 28 Οκτωβρίου σίγουρα δεν ήταν δοκιμές πυρηνικών όπλων.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει επαναλάβει πολλές φορές ότι εάν οποιαδήποτε χώρα πραγματοποιήσει πυρηνική δοκιμή, τότε η Ρωσία θα απαντήσει με τον ίδιο τρόπο. «Θέλω να υπενθυμίσω τη δήλωση του προέδρου Πούτιν, η οποία έχει επαναληφθεί πολλές φορές: εάν κάποιος αποχωρήσει από τη συνθήκη, η Ρωσία θα πράξει αναλόγως» είπε ο Πεσκόφ. Η μετασοβιετική Ρωσία δεν έχει πραγματοποιήσει ποτέ πυρηνική δοκιμή. Η τελευταία δοκιμή της Σοβιετικής Ένωσης έγινε το 1990 και της Κίνας το 1996.

