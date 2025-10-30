H Lukoil πουλά περιουσιακά στοιχεία της σε ελβετική εταιρεία με… Ρώσο συνιδρυτή, συνεργάτη του Πούτιν λόγω των κυρώσεων 

Ο ρωσικός ενεργειακός γίγαντας Lukoil ανακοίνωσε σήμερα (30/10) ότι θα πουλήσει τα διεθνή περιουσιακά του στοιχεία σε μια εταιρεία με έδρα την Ελβετία.

Η εταιρεία ανακοίνωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι θα εγκαταλείψει τις διεθνείς δραστηριότητές της και η πώληση του χαρτοφυλακίου της περνά στην εταιρεία εμπορίας ενέργειας Gunvor, με έδρα την Ελβετία.

Η εταιρεία με έδρα τη Γενεύη, συνιδρύθηκε από τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Γκενάντι Τιμτσένκο, στενό σύμμαχο του Πούτιν…

Ο Τιμτσένκο πούλησε το μερίδιό του στην εταιρεία το 2014, όταν του επιβλήθηκαν κυρώσεις λόγω της ρωσικής εισβολής στην Κριμαία.

Οι κυρώσεις των ΗΠΑ αναγκάζουν την Lukoil, την Rosneft και τις θυγατρικές τους είτε να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους στο εξωτερικό, είτε να αντιμετωπίσουν σοβαρές κυρώσεις.

Η Lukoil λειτουργεί σήμερα περίπου 5.000 πρατήρια βενζίνης παγκοσμίως και, μαζί με τη Rosneft, αντιπροσωπεύουν περίπου τα δύο τρίτα των εξαγωγών αργού πετρελαίου της Μόσχας.

