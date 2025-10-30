search
ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 13:24
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.10.2025 10:52

Ο Μακρόν… βυθίζεται: Ιστορικό χαμηλό στις δημοσκοπήσεις για τον Γάλλο πρόεδρο, οριακά με διψήφιο ποσοστό

30.10.2025 10:52
maxron 776- new

Στο 11% έχει πέσει το ποσοστό αποδοχής του Εμανουέλ Μακρόν, σε δημοσκόπηση του Figaro.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας έχει χάσει μέσα σε ένα μήνα πέντε μονάδες, φτάνοντας στο χαμηλότερο ποσοστό δημοτικότητάς του από την ημέρα που ανέλαβε την θέση της προεδρίας.

Πρόκειται μάλιστα για… ισοφάριση του χειρότερου ρεκόρ στην ιστορία προέδρου της χώρας, καθώς το ίδιο ποσοστό είχε το 2016 ο Φρανσουά Ολάντ.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, τον Μακρόν εξακολουθεί να υποστηρίζει το 71% των ψηφοφόρων του κόμματός του, της «Αναγέννησης», αλλά μόνον το 53% του κεντρώου προεδρικού στρατοπέδου Ensemble (που αποτελείται από τα κόμματα MoDem, Horizons και Renaissance») και μόλις το 14% των οπαδών της γκωλικής Δεξιάς των Ρεπουμπλικανών.

Αντίθετα, καλύτερα δείχνουν τα νούμερα στις δημοσκοπήσεις για τον Λεκορνί ο οποίος αφού… επέστρεψε στη πρωθυπουργία, πήρε αύξηση 5% σε δημοτικότητα. Φτάνει στο 26%, αποτέλεσμα που έχει να κάνει κυρίως με το ότι παραμένει στη θέση του παρά τις επιθέσεις της αντιπολίτευσης, προσπαθώντας να κάνει υποχωρήσεις στον προϋπολογισμό.

Σε επίπεδο προεδρίας πάντως, ο Ζορντάν Μπαρντελά παραμένει πρώτος και μάλιστα με αύξηση 5 μονάδων, ενώ ο γκωλικός  Μπρουνό Ρεταγιό, βλέπει τα ποσοστά αποδοχής του να μειώνονται κατά 4% αφότου εγκατέλειψε την κυβέρνηση. 

Διαβάστε επίσης:

Συνάντηση Τραμπ – Σι: Το… «ατόπημα» του Αμερικανού προέδρου με το ακουστικό του

Ο Μερτς συναντά στην Άγκυρα τον Ερντογάν: Στην ατζέντα μεταναστευτικό, Eurofighter και SAFE

Ο τυφώνας Melissa «ισοπέδωσε» την Καραϊβική: Νεκροί, και εικόνες βιβλικής καταστροφής (Photos/Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kia
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το ηλεκτρικό van της Kia με πραγματική αυτονομία που αγγίζει τα 700 km – Επίσημη δοκιμή

sudan-stratos-opla
ΚΟΣΜΟΣ

Σφαγή στο Σουδάν: «Σκότωσαν αμάχους και ασθενείς στα κρεβάτια τους» – Χάος, αγριότητα και αίμα στο Ελ Φάσερ

klouva-kypros-1-1200×675
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγέλαφος στην Κύπρο: Πολίτης βρέθηκε σε κλούβα με κατάδικους από λάθος

digital_euro
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται το ψηφιακό ευρώ, το 2027 η πιλοτική έκδοση, λέει η ΕΚΤ

Ferrari_Photo 1
ADVERTORIAL

Novacinema: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Sunday Premiere για τη βιογραφική ταινία «Ferrari» και για το ξεχωριστό αφιέρωμα στον Adam Driver!

Δείτε όλες τις ειδήσεις
misthos-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, στις συντάξεις αλλά και μειώσεις φόρων έως τον Απρίλιο 2026

vouli germania 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία αυξάνει τον κατώτατο μισθό από 1η Ιανουαρίου κατά 200 ευρώ

SUNTAKSIOUXOI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάει για μετά το 2030 η αλλαγή στα όρια συνταξιοδότησης: Οι παγίδες για τις ηλικίες 50-55 και το αναπόφευκτο για τους 35-50

rafa-mpenitef-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ράφα Μπενίτεθ: Οι 3 πρώτες αλλαγές του Ισπανού προπονητή – Πώς θέλει να διαμορφώσει τον Παναθηναϊκό

serres-seira-new
MEDIA

«Σέρρες»: Συγκίνησε στο φινάλε της η σειρά - Τα σχόλια στο «Χ»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 13:23
kia
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το ηλεκτρικό van της Kia με πραγματική αυτονομία που αγγίζει τα 700 km – Επίσημη δοκιμή

sudan-stratos-opla
ΚΟΣΜΟΣ

Σφαγή στο Σουδάν: «Σκότωσαν αμάχους και ασθενείς στα κρεβάτια τους» – Χάος, αγριότητα και αίμα στο Ελ Φάσερ

klouva-kypros-1-1200×675
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγέλαφος στην Κύπρο: Πολίτης βρέθηκε σε κλούβα με κατάδικους από λάθος

1 / 3