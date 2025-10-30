Ο Μακρόν… βυθίζεται: Ιστορικό χαμηλό στις δημοσκοπήσεις για τον Γάλλο πρόεδρο, οριακά με διψήφιο ποσοστό

Στο 11% έχει πέσει το ποσοστό αποδοχής του Εμανουέλ Μακρόν, σε δημοσκόπηση του Figaro.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας έχει χάσει μέσα σε ένα μήνα πέντε μονάδες, φτάνοντας στο χαμηλότερο ποσοστό δημοτικότητάς του από την ημέρα που ανέλαβε την θέση της προεδρίας.

Πρόκειται μάλιστα για… ισοφάριση του χειρότερου ρεκόρ στην ιστορία προέδρου της χώρας, καθώς το ίδιο ποσοστό είχε το 2016 ο Φρανσουά Ολάντ.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, τον Μακρόν εξακολουθεί να υποστηρίζει το 71% των ψηφοφόρων του κόμματός του, της «Αναγέννησης», αλλά μόνον το 53% του κεντρώου προεδρικού στρατοπέδου Ensemble (που αποτελείται από τα κόμματα MoDem, Horizons και Renaissance») και μόλις το 14% των οπαδών της γκωλικής Δεξιάς των Ρεπουμπλικανών.

Αντίθετα, καλύτερα δείχνουν τα νούμερα στις δημοσκοπήσεις για τον Λεκορνί ο οποίος αφού… επέστρεψε στη πρωθυπουργία, πήρε αύξηση 5% σε δημοτικότητα. Φτάνει στο 26%, αποτέλεσμα που έχει να κάνει κυρίως με το ότι παραμένει στη θέση του παρά τις επιθέσεις της αντιπολίτευσης, προσπαθώντας να κάνει υποχωρήσεις στον προϋπολογισμό.

Σε επίπεδο προεδρίας πάντως, ο Ζορντάν Μπαρντελά παραμένει πρώτος και μάλιστα με αύξηση 5 μονάδων, ενώ ο γκωλικός Μπρουνό Ρεταγιό, βλέπει τα ποσοστά αποδοχής του να μειώνονται κατά 4% αφότου εγκατέλειψε την κυβέρνηση.

Διαβάστε επίσης:

Συνάντηση Τραμπ – Σι: Το… «ατόπημα» του Αμερικανού προέδρου με το ακουστικό του

Ο Μερτς συναντά στην Άγκυρα τον Ερντογάν: Στην ατζέντα μεταναστευτικό, Eurofighter και SAFE

Ο τυφώνας Melissa «ισοπέδωσε» την Καραϊβική: Νεκροί, και εικόνες βιβλικής καταστροφής (Photos/Video)