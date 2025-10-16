Ο Λεκορνί επιβίωσε από τις δύο προτάσεις μομφής – «Σωσίβιο» από τους Σοσιαλιστές μετά την υποχώρηση για το συνταξιοδοτικό

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί κατάφερε να επιβιώσει επί των δύο προτάσεων μομφής της Αριστεράς και της ακροδεξιάς.

Οι Σοσιαλιστές όπως είχαν δηλώσει μια ημέρα πριν, του έδωσαν ένα προσωρινό «σωσίβιο» από τη στιγμή που δέχτηκε να αναστείλει την αμφισβητούμενη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος του Εμανουέλ Μακρόν.

Οι δύο προτάσεις που υπέβαλαν το ακροαριστερό κόμμα «Ανυπότακτη Γαλλία» και το ακροδεξιό κόμμα «Εθνικός Συναγερμός» (RN) εξασφάλισαν μόλις 271 και 144 ψήφους αντίστοιχα, πολύ πιο χαμηλά από το απαιτούμενο 289 που χρειάζεται για να πέσει η κυβέρνηση.

Η υποχώρηση του Γάλλου πρωθυπουργού με το συνταξιοδοτικό (αποφάσισε αναστολή ως το 2028), του έδωσε τη σανίδα σωτηρίας που χρειαζόταν ο ίδιος, αλλά κυρίως ο Εμανουέλ Μακρόν που είχε ξεμείνει από επιλογές.

«Μια πλειοψηφία, που συγκροτήθηκε μέσω παζαριών, κατάφερε σήμερα να σώσει τις θέσεις της, εις βάρος του εθνικού συμφέροντος», έγραψε ο πρόεδρος του κόμματος RN, Τζόρνταν Μπαρντέλα, στο X, σχολιάζοντας το αποτέλεσμα στην Εθνοσυνέλευση.

Αν ο Λεκορνί είχε ηττηθεί σε μία από τις δύο προτάσεις, τότε θα έπρεπε να παραιτηθεί άμεσα και ο Μακρόν πιθανότατα δεν θα είχε άλλη επιλογή από το να πάει σε εκλογές.

Το αποτέλεσμα βέβαια έδωσε χρόνο στη κυβέρνηση και τίποτε παραπάνω. Οι συζητήσεις για την ψήφιση του προϋπολογισμού του 2026 συνεχίζονται και υπάρχουν πολλά σημεία στα οποία οι Σοσιαλιστές που τον έσωσαν, του υπενθύμισαν ότι τα πάντα μπορεί να ανατραπούν.

Οι Σοσιαλιστές έθεσαν χθες, Τετάρτη. στο στόχαστρο την συμπερίληψη ενός φόρου στους δισεκατομμυριούχους στον προϋπολογισμό του 2026, υπογραμμίζοντας ότι ο Λεκορνί δεν έχει το πάνω χέρι στις διαπραγματεύσεις.

Λιτότητα και συνταξιοδοτικό

Το Reuters γράφει ότι η Γαλλία βρίσκεται στη μέση της χειρότερης πολιτικής κρίσης των τελευταίων δεκαετιών, καθώς διαδοχικές κυβερνήσεις μειοψηφίας επιδιώκουν να προωθήσουν προϋπολογισμούς που μειώνουν το έλλειμμα (με μέτρα λιτότητας) μέσω μιας σκληρής νομοθετικής εξουσίας που είναι χωρισμένη σε τρία ξεχωριστά ιδεολογικά μπλοκ.

Η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος της Γαλλίας έχει θεωρηθεί πολιτικός κρυπτονίτης από τότε που ο σοσιαλιστής πρόεδρος Φρανσουά Μιτεράν μείωσε το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης στα 60 έτη από τα 65 το 1982.

Στη Γαλλία, η μέση πραγματική ηλικία συνταξιοδότησης είναι μόλις 60,7 έτη, σε σύγκριση με τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ που είναι 64,4 έτη, αναφέρει το πρακτορείο.

Η μεταρρύθμιση του Μακρόν αύξησε την νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης κατά δύο χρόνια, στα 64 έτη, έως το 2030. Αν και αυτό απλώς ευθυγραμμίζει τη γαλλική πολιτική με αυτήν άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μειώνει ένα πολύτιμο κοινωνικό όφελος που αγαπήθηκε από την γαλλική κοινωνία.

Διαβάστε επίσης:

Προσωρινό «μπλόκο» δικαστή στις απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων λόγω shutdown

Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις έτοιμες να αναλάβουν δράση στη Γάζα, δηλώνουν πηγές του υπουργείου Άμυνας

Υποβρύχιο Titan: Κακός μηχανικός σχεδιασμός η αιτία του δυστυχήματος λένε Αμερικανοί αξιωματούχοι