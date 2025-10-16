Προσωρινό «μπλόκο» δικαστή στις απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων λόγω shutdown

Δικαστής στις ΗΠΑ εμπόδισε χθες Τετάρτη την κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει σε απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων στη διάρκεια του shutdown, μετά την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου ότι σκοπεύει να απολύσει τουλάχιστον 10.000 εργαζόμενους.

«Αν υπάρχουν πολιτικές ευκαιρίες να μειώσουμε το μέγεθος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, θέλουμε να τις αδράξουμε. Μιλάμε ξεκάθαρα για χιλιάδες ανθρώπους (…) Πιστεύω ότι τελικά θα καταλήξουμε σε περισσότερες από 10.000» απολύσεις, δήλωσε ο Ράσελ Βον, διευθυντής του γραφείου Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου, μιλώντας στο “Charlie Kirk Show”.

«Θέλουμε να είμαστε πολύ επιθετικοί όπου μπορούμε, εξαλείφοντας τη γραφειοκρατία», τόνισε ο ίδιος.

Ωστόσο ομοσπονδιακή δικαστής της Καλιφόρνια, η Σούζαν Ίλστον, απαγόρευσε στην κυβέρνηση Τραμπ να προχωρήσει σε απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων, αφού εξέτασε την προσφυγή δύο συνδικάτων τα οποία κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί παρανόμως το κενό στη χρηματοδότηση του ομοσπονδιακού κράτους για να προωθήσει την ατζέντα της.

Στην απόφασή της η δικαστής, που διορίστηκε από τον Δημοκρατικό πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον, εκτίμησε ότι η κυβέρνηση δεν σεβάστηκε τις νομικές της υποχρεώσεις αναφορικά με τη μείωση προσωπικού και ότι οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι υπερέβησαν τις εξουσίες τους.

Οι απολύσεις προσωπικού στη διάρκεια ενός shutdown «δεν είναι σε καμία περίπτωση συνηθισμένες», ανέφερε η δικαστής. «Με βάση τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, κάποιοι εργαζόμενοι δεν γνωρίζουν καν αν έχουν απολυθεί, καθώς η ειδοποίηση για την απόλυσή τους εστάλη στον επαγγελματικό τους λογαριασμό στον οποίο δεν έχουν πρόσβαση στη διάρκεια της αναγκαστικής τους αργίας», εξήγησε η Ίλστον.

«Επίσης είναι ιδιαίτερα ασυνήθιστο μια κυβέρνηση να απολύει εργαζόμενους στη διάρκεια ενός shutdown με στόχο να τιμωρήσει το αντίπαλο κόμμα», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι «όμως αυτό ακριβώς ανακοίνωσε ότι κάνει ο πρόεδρος Τραμπ».

Περισσότεροι από 4.000 ομοσπονδιακοί υπάλληλοι που εργάζονται σε τουλάχιστον 7 διαφορετικά υπουργεία έχουν ήδη λάβει ειδοποιήσεις απόλυσης, σύμφωνα με νομικό έγγραφο που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή.

Παγωμένος μισθός

Οι ΗΠΑ βρίσκονται σε κατάσταση δημοσιονομικής παράλυσης από την 1η Οκτωβρίου καθώς Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο δεν έχουν καταφέρει να καταλήξουν σε συμφωνία για τον προϋπολογισμό.

Ένα νέο σχέδιο προϋπολογισμού των Ρεπουμπλικάνων δεν κατάφερε να εγκριθεί χθες -για ένατη φορά– από τη Γερουσία.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Bipartisan Policy Center, περισσότεροι από 700.000 ομοσπονδιακοί υπάλληλοι έχουν βρεθεί σε τεχνική ανεργία με τον μισθό τους να έχει παγώσει, ενώ άλλοι 700.000 εξακολουθούν να εργάζονται χωρίς να πληρώνονται.

Αντιθέτως περισσότεροι από 1,3 εκατ. Αμερικανοί στρατιωτικοί αναμένεται να λάβουν κανονικά τους μισθούς τους, αφού ο Τραμπ ζήτησε το Σάββατο να χρησιμοποιηθούν κάποιοι πόροι για τον σκοπό αυτό.

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε χθες στο Χ ότι ο πρόεδρος υπέγραψε διάταγμα «για να διασφαλίσει ότι τα μέλη του στρατιωτικού προσωπικού των ΗΠΑ που βρίσκονται σε ενεργή υπηρεσία θα λάβουν τον μισθό τους στις 15 Οκτωβρίου».

«Σκληρή» απόφαση

Στο Κογκρέσο οι Ρεπουμπλικάνοι προτείνουν την παράταση του τρέχοντος προϋπολογισμού με τα ίδια επίπεδα δαπανών, ενώ οι Δημοκρατικοί ζητούν την παράταση των προγραμμάτων κοινωνικής ασφάλισης για τα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα.

Το κόμμα του Τραμπ έχει την πλειοψηφία και στα δύο σώματα του Κογκρέσου, όμως σύμφωνα με τον κανονισμό της Γερουσίας χρειάζονται 60 ψήφοι, σε σύνολο 100, για την υιοθέτηση του προϋπολογισμού. Με βάση την τρέχουσα ισορροπία δυνάμεων, επτά Δημοκρατικοί γερουσιαστές θα πρέπει να συνταχθούν με την πρόταση των Ρεπουμπλικάνων.

Όμως ο Τραμπ απορρίπτει οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με την αντιπολίτευση για την κοινωνική ασφάλιση, αν δεν επαναλειτουργήσει πρώτα το ομοσπονδιακό κράτος.

Σε μια προσπάθεια να πείσει Δημοκρατικούς γερουσιαστές να υποχωρήσουν, ο Ρεπουμπλικάνος αυξάνει τις απειλές του λέγοντας ότι θέλει να καταργήσει «τα προγράμματα που υποστηρίζουν οι Δημοκρατικοί».

«Πιστεύω ότι κάνουν μεγάλο λάθος» με το shutdown, τόνισε την Κυριακή.

Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία Τσακ Σούμερ επέκρινε σήμερα τις απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων, χαρακτηρίζοντάς τες «σκληρές, μη απαραίτητες και βαθιά επιβλαβείς».

«Ας είμαστε απολύτως ξεκάθαροι, κανείς δεν ανάγκασε την κυβέρνηση να κάνει αυτές τις απολύσεις. Το έκαναν διότι το ήθελαν, τελεία», υπογράμμισε ο Σούμερ.

