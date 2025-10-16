Υποβρύχιο Titan: Κακός μηχανικός σχεδιασμός η αιτία του δυστυχήματος λένε Αμερικανοί αξιωματούχοι

Το υποβρύχιο Titan της εταιρείας OceanGate κατέρρευσε κατά το ταξίδι του προς το ναυάγιο του Τιτανικού, εξαιτίας κακής μηχανικής σχεδίασης και πολλαπλών αποτυχιών στους ελέγχους του σκάφους.

Αυτό αναφέρει επίσημη έκθεση για το τραγικό δυστύχημα του Ιουνίου του 2023, με αποτέλεσμα το 5μελες πλήρωμα να χάσει τη ζωή του.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB) διαπίστωσε ότι η διαδικασία μηχανικού σχεδιασμού του σκάφους ήταν «ανεπαρκής», με αποτέλεσμα να παρουσιάζει ελαττώματα που δεν πληρούσαν τις απαιτήσεις αντοχής και διάρκειας ζωής.

Το NTSB ανέφερε ότι, επειδή η εταιρεία δεν δοκίμασε επαρκώς το Titan, δεν γνώριζε την πραγματική του αντοχή. Επίσης, αγνοούσε ότι είχε υποστεί ζημιές και έπρεπε να είχε αποσυρθεί από την υπηρεσία πριν από το τελευταίο του ταξίδι.

Τον Αύγουστο, η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ δημοσίευσε μια καταδικαστική έκθεση για το περιστατικό, χαρακτηρίζοντας το συμβάν «προλήψιμο» και επικρίνοντας τις «σοβαρά ελαττωματικές» πρακτικές ασφαλείας της OceanGate.

Ο Στόκτον Ρας, διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της OceanGate, χειριζόταν το Titan στο τελευταίο του ταξίδι.

Οι επιβάτες, που είχαν πληρώσει έως και 250.000 δολάρια ο καθένας για να συμμετάσχουν στην κατάδυση, ήταν ο εξερευνητής βαθέων υδάτων Πολ-Ανρί Ναργιολέ, ο Σαζάντα Νταούντ και ο 19χρονος γιος του Σουλεμάν Νταούντ, καθώς και ο Χάμις Χάρντινγκ.

Το μοιραίο υποβρύχιο κατέρρευσε σε βάθος 3.363 μέτρων, ενώ το ναυάγιο του Τιτανικού βρίσκεται στα 3.880 μέτρα.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς των ΗΠΑ, είναι παράνομο να μεταφέρονται επιβάτες σε πειραματικό υποβρύχιο. Η OceanGate έχει παύσει οριστικά τη λειτουργία της μετά το περιστατικό.

