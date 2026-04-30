Αμπελόκηποι: Εικόνες φρίκης στο παράνομο γηροκομείο – κολαστήριο, η υπεύθυνη απειλούσε να πετάξει τις ηλικιωμένες στα σκουπίδια

Κάτω από άθλιες συνθήκες φιλοξενούνταν 4 ηλικιωμένες γυναίκες στο παράνομο γηροκομείο που λειτουργούσε μια 72χρονη σε διαμέρισμα στους Αμπελοκήπους, όπως αποκαλύφθηκε μετά από έφοδο της ΕΛΑΣ στον χώρο.

Η ΕΛΑΣ προχώρησε στη σύλληψη της 72χρονης γυναίκας που λειτουργούσε την παράνομη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων ατόμων σε διαμέρισμα 4ου ορόφου σε κτίριο στην οδό Σεβαστοπούλου, το οποίο η 72χρονη ενοικίαζε από άτομο κινεζικής υπηκοότητας.

Σε αυτό διαβιούσαν υπό άθλιες συνθήκες τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες, ηλικίας 79, 82, 86 και 88 ετών αντίστοιχα.

Η δράστις, που συνελήφθη για «Έκθεση κατ’ επάγγελμα», «Εκβίαση κατά συναυτουργία» και «Απείθεια», δραστηριοποιούνταν οικονομικά – επιχειρηματικά, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή και την υγεία ηλικιωμένων, κατά τεκμήριο ευάλωτων ατόμων, με σκοπό το οικονομικό κέρδος, αναρτώντας προς τούτο και σχετική διαφήμιση – αγγελία, το οποίο δηλώνει την κατ’ επάγγελμα και σε χρονική διάρκεια δραστηριότητα αυτής αναφορικά με κατ’ επίφαση λειτουργία μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων, άνευ αδείας και ουδεμίας προβλεπόμενης προδιαγραφής.

Πώς έφτασαν οι αρχές στο παράνομο γηροκομείο

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται τη Μ. Παρασκευή, 10 Απριλίου, όταν παρουσιάστηκε στην ΕΛ.ΑΣ. μια γυναίκα και κατέθεσε ενόρκως ότι αποφάσισε να μεταφέρει τη μητέρα της σε ιδιωτική δομή φιλοξενίας ενηλίκων, οι υπηρεσίες της οποίας διαφημίζονταν σταθερά μέσω ηλεκτρονικής αγγελίας σε ψηφιακό ιστότοπο.

Σύμφωνα με την αγγελία, προσφέρονταν υπηρεσίες φιλοξενίας ηλικιωμένων γυναικών, γηροκομίας ατόμων με άνοια αλλά και κατάκοιτων αντί του χρηματικού ποσού των 650 ευρώ. Αφού επικοινώνησε με τον ανηρτημένο στην αγγελία τηλεφωνικό αριθμό, επισκέφτηκε το διαμέρισμα και συμφώνησαν για τη φιλοξενία και παροχή των διαφημιζόμενων υπηρεσιών αντί του αναφερόμενου.

Απειλούσε να πετάξει τις ηλικιωμένες στα σκουπίδια

Στις 9-4-2026 η καταγγέλλουσα μετέφερε τη μητέρα της από δημόσιο νοσοκομείο στη δομή φιλοξενίας. Την επομένη (10-4-2026) πρωινές ώρες κλήθηκε από τη δράστιδα να παραλάβει τη μητέρα της ισχυριζόμενη ότι δεν μπορεί να τη φροντίζει, ενώ έπρεπε να καταβάλει μεγαλύτερο αντίτιμο αξιώνοντας την καταβολή 2.000 ευρώ, ενώ σε αντίθετη περίπτωση θα έριχνε την ηλικιωμένη μητέρα της σε κάδο απορριμμάτων.

Σημειώνεται ότι η υπεύθυνη είχε θέσει ως όρο το φιλοξενούμενο άτομο να μην έχει κινητό τηλέφωνο και κάθε επικοινωνία να γίνεται μόνο μέσω της ίδιας. Λίγη ώρα αργότερα, σε νέα επικοινωνία με την κόρη από το τηλέφωνο της ίδιας υπεύθυνης κάλεσε άγνωστος άνδρας, λέγοντας ότι έλαβε εντολή από την υπεύθυνη να πάρει τη μητέρα της πρώτης και να την πετάξει σε κάδο. Άμεσα η κόρη μετέβη στη δομή, η υπεύθυνη της οποίας αρνήθηκε να της ανοίξει, ενώ η όλη κατάσταση της προκάλεσε τρόμο και ανησυχία, καθώς σε επανειλημμένες της κλήσεις δεν ανταποκρινόταν, γεγονός που της προκάλεσε μεγαλύτερο ψυχικό φόρτο.

Η κόρη προσήλθε τη ίδια ημέρα αργότερα στην ΕΛ.ΑΣ. και κατέθεσε ενόρκως ότι μετέβη εκ νέου στη δομή όπου η υπεύθυνη τελικά της επέτρεψε την είσοδο, έλαβε από αυτή το χρηματικό ποσό της προκαταβολής και παρέλαβε τη μητέρα της, χωρίς κάποιο παραστατικό συναλλαγής.

Από την ΕΛ.ΑΣ. επιδείχθηκαν στην κόρη της ηλικιωμένης φωτογραφίες προσεσημασμένων ατόμων και προσερχόμενη συμπληρωματικά κατέθεσε ότι αναγνώρισε με απόλυτη βεβαιότητα στο πρόσωπο που της παρουσιάστηκε ως υπεύθυνη της δομής, την ανωτέρω δράστιδα της οποίας ζήτησε την ποινική της δίωξη.

Επιστρατεύτηκε κλειδαράς για την έφοδο της ΕΛΑΣ στο διαμέρισμα

Κατόπιν αυτών, χθες, 28-4-2026, κλιμάκιο αστυνομικών μετέβη στο διαμέρισμα, προκειμένου να ελεγχθούν τα καταγγελλόμενα. Κατά την άφιξη των αστυνομικών, κληθείσα η δράστιδα να ανοίξει την πόρτα του διαμερίσματος αρνήθηκε σθεναρά την είσοδο, με αποτέλεσμα την αναγκαία συνδρομή κλειδαρά που βρισκόταν στο σημείο. Κατά τη διάρκεια της συνδρομής του κλειδαρά προκειμένου να ανοιχτεί η κλειδωμένη πόρτα η υπεύθυνη υπαναχώρησε για λόγους παρά τη βούλησή της και άνοιξε την είσοδο, λίγο πριν ο κλειδαράς ολοκληρώσει τη δουλειά του.

Εντός του διαμερίσματος η ανωτέρω παρουσιάστηκε ως ένοικος του χώρου, ενώ ταυτόχρονα βρισκόμενη σε ένταση προσπαθούσε να αποσυντονίσει την έρευνα, δίνοντας έγγραφα ατόμων με άλλα στοιχεία από αυτά των ατόμων, που όπως διαπιστώθηκε αργότερα, βρίσκονταν εντός του διαμερίσματος.

Κατά την έρευνα, αρμόδιοι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής (κοινωνικοί λειτουργοί) διαπίστωσαν ότι σε τέσσερα διαφορετικά δωμάτια βρίσκονταν ισάριθμες ηλικιωμένες γυναίκες οι οποίες τελούσαν, ένεκα ηλικίας και άλλων πιθανόν ιατρικών προβλημάτων, σε ευάλωτη και δυσχερή θέση.

Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Περιφέρειας διαπίστωσαν πληθώρα παραβάσεων, παντελή έλλειψη προδιαγραφών, έντονη ρυπαρότητα και ακαταστασία, ληγμένα τρόφιμα και γενικά εντελώς ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης.

Κατά την έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σημειώσεις, συμβόλαια εκμισθώσεων της ΑΑΔΕ καθώς και το χρηματικό ποσό των 5.300 ευρώ, το οποίο κατασχέθηκε ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα.

Αποκαλυπτικά είναι και τα στοιχεία για τη λειτουργία του χώρου: δεν υπήρχαν έγγραφα ταυτοποίησης για τις φιλοξενούμενες, ούτε ιατρικοί φάκελοι ή οργανωμένο πρόγραμμα φαρμακευτικής αγωγής.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες η υπεύθυνη φέρεται να υποστήριζε στη γειτονιά ότι φιλοξενούσε συγγενείς της.

Βρέθηκαν και πέντε ζώα συντροφιάς

Επιπρόσθετα εντός του διαμερίσματος βρέθηκαν πέντε ζώα συντροφιάς για τα οποία επιλήφθηκε το οικείο ΑΤ Αμπελοκήπων, επιβάλλοντας διοικητικό πρόστιμο, ενώ αυτά απομακρύνθηκαν και παρελήφθησαν από το Τμήμα Αστικής Πανίδας του Δήμου Αθηναίων κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Σημειώνεται ότι κατά την είσοδο του κλιμακίου αυτά περιφέρονταν ελεύθερα μέσα στην κουζίνα. Με το πέρας της έρευνας ενημερώθηκαν τηλεφωνικά από το σημείο οικείοι των υπερήλικων ατόμων οι οποίοι δήλωσαν προφορικά αδυναμία άμεσης παραλαβής αυτών, κλήθηκαν σταθμοί ΕΚΑΒ και συνοδεία εθελοντών ΜΚΟ που βρίσκονταν σε ετοιμότητα για το λόγο αυτό με μέριμνα της ΕΛΑΣ, μεταφέρθηκαν, οι 3 σε εφημερεύοντα νοσοκομεία για την περαιτέρω περίθαλψη και διαχείρισή τους και από τις οικείες Κοινωνικές Υπηρεσίες αυτών (ΓΝΑ «Ελπίς», «Λαϊκό» και «Ευαγγελισμός»), ενώ ένα άτομο μεταφέρθηκε στην οικία του γιου της.

Από τους τέσσερις τροφίμους που διακομίστηκαν σε Ελπίς και Ευαγγελισμό, έχουν λάβει εξιτήριο οι τρεις. Παραμένει νοσηλευόμενη μία ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία εμφάνιζε έντονα σημάδια αδυναμίας.

Διαβάστε επίσης:

Ηλεία: Ο σπαρακτικός αποχαιρετισμός της μητέρας του 13χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο με πατίνι – «Καλό μου παιδάκι»

Ρόδος: Στο νοσοκομείο ανήλικη μετά από αλκοόλ και ναρκωτικά – 5 συλλήψεις

Αμπελόκηποι: Έφοδος σε παράνομο «γηροκομείο», ηλικιωμένες ζούσαν σε άθλιες συνθήκες – Παρέμβαση της Περιφέρειας












