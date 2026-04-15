ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

15.04.2026 13:42

Ρέθυμνο: Σφραγίστηκε παράνομο «γηροκομείο» που λειτουργούσε σε πολυκατοικία

Παράνομη δομή φιλοξενίας ηλικιωμένων λειτουργούσε το τελευταίο διάστημα στην πόλη του Ρεθύμνου.

Όπως αναφέρουν τα Ρεθυμνιώτικα Νέα στον χώρο που λειτουργούσε το «γηροκομείο», σε πολυκατοικία εντός πόλεως, φιλοξενούνταν περίπου πέντε ηλικιωμένοι, χωρίς να τηρούνται οι προϋποθέσεις που ο νόμος ορίζει.

Μάλιστα, το CRETA24 αναφέρει πως οι Κοινωνικές Υπηρεσίες δεν γνώριζαν τίποτα ενώ η υπόθεση αποκαλύφθηκε από την Ελληνική Αστυνομία που ενημέρωσε σχετικά τις υπηρεσίες.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε ο εισαγγελέας Ρεθύμνης, ο οποίος έδωσε εντολή, αφενός να κληθούν οι συγγενείς των ηλικιωμένων που διέμεναν εκεί να τους παραλάβουν, αφετέρου να σφραγιστεί άμεσα ο χώρος.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, συντάσσεται ήδη η σχετική δικογραφία.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

