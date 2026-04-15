Ανατριχιαστικό: Εντόπισαν κούκλα που χρησιμοποιήθηκε για… βουντού στην παραλία Δρεπάνου στην Ηγουμενίτσα (video)

Μία ανατριχιαστική και ασυνήθιστη εικόνα εντόπισαν πολίτες στην παραλία Δρεπάνου του Νομού Θεσπρωτίας.

Πάνω στην παραλία -σημείο αναφοράς στη πόλη της Ηγουμενίτσας– βρέθηκε μία κούκλα η οποία είχε χρησιμοποιηθεί για… βουντού. Πάνω της είχε καρφιά στα μάτια και σε άλλα σημεία του κεφαλιού, ενώ είχε πασαλειφτεί με κόκκινο χρώμα, παραπέμποντας σε αίμα.

Προς το παρόν δεν είναι ξεκάθαρο αν κάποιοι έκαναν πλάκα ή είναι κάτι διαφορετικό, ωστόσο και μόνο το θέαμα… ανατρίχιασε αυτούς που το εντόπισαν.

