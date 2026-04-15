Βάρκιζα: 14χρονη στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση βότκας

Μια 14χρονη μαθήτρια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αφού κατανάλωσε αλκοόλ το βράδυ της Τρίτης (14/4) στη Βάρκιζα.

Η 14χρονη και ένας 15χρονος φέρονται να αγόρασαν ένα μπουκάλι βότκα από μίνι μάρκετ της περιοχής, και αφού άρχισαν να πίνουν η κοπέλα αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε στη συνέχεια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Παίδων «Αγλαΐα Κυριάκου».

Η αστυνομία συνέλαβε την 58χρονη ιδιοκτήτρια του μίνι μάρκετ για πώληση αλκοολούχων προϊόντων σε ανήλικους.

Διαβάστε επίσης:

