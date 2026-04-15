Αγριογούρουνα εμφανίστηκαν στην Εκάλη – Τι τα έλκει σε κατοικημένες περιοχές

Πυκνώνουν διαρκώς οι «εμφανίσεις» αγριογούρουνων στην Αττική, με την τελευταία «βόλτα» τους να είναι ξανά στην Εκάλη, όπου οι κάτοικοι εμφανίζονται πια… συνηθισμένοι.

Όπως είπε κάτοικος στον ΣΚΑΪ, είναι συχνό το φαινόμενο.

Τα αγριογούρουνα εμφανίστηκαν στη λεωφόρο Θησέως, αναζητώντας τροφή.

«Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξημένη παρουσία ειδών της άγριας ζωής κοντά στην ανθρώπινη δραστηριότητα, όπως της αρκούδας, του λύκου και των αγριόχοιρων. Ξεχειλισμένοι κάδοι, παράνομες χωματερές και η κακή διαχείριση των απορριμμάτων οδηγούν τα είδη της άγριας ζωής κοντά στον άνθρωπο», εξήγησε ο Ιάσων Μπάντιος, υπεύθυνος γραφείου Τύπου Περιβάλλοντος της Οργάνωσης «Καλλιστώ».

