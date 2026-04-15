Κεφαλονιά: Το ενδεχόμενο χρήσης ναρκωτικών εξετάζουν οι Αρχές για την 19χρονη – Σήμερα η νεκροτομή, τα ρίχνουν στον αθλητή οι 2 συλληφθέντες

Στην Πάτρα έχει μεταφερθεί η σορός της 19χρονης Μυρτούς που εντοπίστηκε λυπόθυμη και τελικά ξεψύχησε, έξω από ξενοδοχείο στη Κεφαλονιά.

Τα τρία πρόσωπα που έχουν συλληφθεί -ένας 22χρονος αλβανικής καταγωγής, ένας 23χρονος και ο 26χρονος πρώην πρωταθλητής της άρσης βαρών- αντιμετωπίζουν κατηγορία έκθεσης ατόμου σε λιπόθυμη κατάσταση, ωστόσο εφ όσον αποδειχθεί πως η νεαρή κοπέλα ξεψύχησε λόγω των ναρκωτικών από την νεκροψία-νεκροτομή, το κατηγορητήριο θα αλλάξει.

Κατηγορούν τον αρσιβαρίστα για τα ναρκωτικά

Οι δύο εκ των τριών κατηγορουμένων, ο 22χρονος και ο 26χρονος, φέρονται να κατηγορούν τον πρώην αθλητή για τα ναρκωτικά. Σύμφωνα με όσα έχουν έρθει στο «φως» οι δύο άνδρες είπαν στους αστυνομικούς πως ο πρώην αθλητής ήταν αυτός που τους προμήθευσε τα ναρκωτικά. Δεν είναι ξεκάθαρο ωστόσο αν ήταν μαζί τους στο ξενοδοχείο, μαζί με την 19χρονη ή αν απλά τους πήγε τις ουσίες, όπως τον κατηγορούν.

Να σημειωθεί πως ο πρώην πρωταθλητής Ευρώπης στους Παίδες, εγκατέλειψε τον αθλητισμό πριν μία 4ετια και είναι μόνιμος κάτοικος στο νησί. Πριν ένα χρόνο περίπου είχε συλληφθεί πάλι για υπόθεση ναρκωτικών, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος καθώς δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία σε βάρος του.

Η ανάρτηση του ξενοδόχου που πήγε η 19χρονη

Σημαντική λεπτομέρεια είναι και η μαρτυρία του ιδιοκτήτη του καταλύματος που είχε πάει η 19χρονη με τους κατηγορούμενους. Σε ανάρτησή του τόνισε πως δέχτηκε τηλεφώνημα για άμεση κράτησε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Αν και δεν διευκρινίζεται το ποιος έκανε την κράτηση, ο ιδιοκτήτης αναφέρει ότι από τις κάμερες ασφαλείας διαπιστώθηκε ότι εκτός της κοπέλας μπήκαν στο κατάλυμα άλλα δύο άτομα (ο 22χρονος και ο 23χρονος) τα οποία ωστόσο δεν είχαν καταχωρηθεί ως πελάτες.

Περίπου στις 04:30 απομάκρυναν την κοπέλα σε λιπόθυμη κατάσταση και 45 λεπτά μετά αποχώρησε το πρόσωπο που έκανε το check-in.

Η ανάρτηση του ξενοδόχου

«Αναφορικά με το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε χθες στο κατάλυμα μας, παραθέτουμε τα μέχρι στιγμής επιβεβαιωμένα στοιχεία:

Στις 12:10 δεχθήκαμε τηλεφωνική επικοινωνία για άμεση κράτηση. Στις 12:30 πραγματοποιήθηκε η άφιξη και το check-in από μέλος της οικογένειάς μας.

Μετά την άφιξη, δεν υπάρχει αυτόπτης μάρτυρας εντός του καταλύματος. Η εξέλιξη των γεγονότων αποτυπώνεται αποκλειστικά στο υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, το οποίο έχει ήδη παραδοθεί στις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με το καταγεγραμμένο υλικό, διαπιστώνεται η είσοδος στον χώρο ατόμων που δεν είχαν καταχωρηθεί ως πελάτες. Τα άτομα αυτά εμφανίζονται να εισέρχονται και να εξέρχονται επανειλημμένα από συγκεκριμένη είσοδο.(2 ατομα)

Περί ώρα 04:30, καταγράφεται η απομάκρυνση της νεαρής γυναίκας από τον χώρο του καταλύματος από τα εν λόγω άτομα σε λιπόθυμη κατάσταση. Περί ώρα 05:15, αποχώρησε και το άτομο που είχε πραγματοποιήσει το check-in.

Η επιχείρησή μας συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές, στις οποίες έχει παραδοθεί όλο το διαθέσιμο υλικό, ώστε να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια της εκλιπούσας και παρακαλούμε για σεβασμό στην ιδιωτικότητα όλων των εμπλεκομένων, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη».

